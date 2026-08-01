Киллер по кличке Оппенгеймер: необычная история брата Кристофера Нолана

Имя американского режиссера Кристофера Нолана снова на слуху благодаря выходу его нового фильма «Одиссея». Одни картину назвали чуть ли не лучшим, что случалось в кино за последние лет 30, другие считают, что это скучная конъюнктурная работа с тайным слоганом «Хочу "Оскар"». Споры в очередной раз призвали к жизни старую историю о старшем брате режиссера, который в свое время тоже прославился, но совсем на другом поприще. Его обвиняли в заказных убийствах и мошенничестве, но он вышел сухим из воды и бесследно исчез. «Лента.ру» рассказывает историю Мэтью Нолана.

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Оппенгеймер

Вечером 10 марта 2005 года под мостом через реку Чиррипо в коста-риканской провинции Лимон местный рыбак нашел труп. Покойным оказался 63-летний бухгалтер из США Роберт Коэн. Быстро выяснилось, что он работал на весьма темную личность — торговца драгоценными камнями из Флориды Боба Бреску.

В 1980-х Бреска отсидел четыре года в тюрьме за наркоторговлю. Непонятно, сменил ли он род деятельности или новым алмазным бизнесом прикрывал старый. Как бы то ни было, он обвинил своего бухгалтера Коэна в краже не то пяти, не то семи миллионов долларов.

Торговец драгоценными камнями передал эти деньги Коэну, чтобы тот при помощи своего приятеля Марио Кинтаны вложил их в местный ювелирный бизнес в Коста-Рике. В 2004 году стало ясно, что деньги пропали.

В октябре того же года Кинтану нашли мертвым. Власти заявили, что он покончил с собой, — гнев Брески обрушился на Коэна. Бизнесмен был уверен, что бухгалтер украл деньги, а потом устранил приятеля.

Перед смертью Коэна пытали — у него были переломаны кости и имелись другие характерные повреждения. Через некоторое время выяснилось, что за четыре дня до того, как труп бухгалтера нашли под мостом, он завтракал в отеле с неким Мэттью Макколлом Оппенгеймером. Мужчина называл себя наследником тех самых Оппенгеймеров, которые почти 100 лет были президентами легендарной алмазной корпорации De Beers.

Стоило следователям копнуть глубже, как оказалось, что никакого Мэттью Макколлома Оппенгеймера не существует. Под его именем в стране находился чикагский бизнесмен, которого в действительности звали Мэтью Нолан.

Фото: Лента.ру

Начало

Все привыкли, что братьев Ноланов двое. Кристофер — режиссер, прославившийся фильмами про Бэтмена, фантастикой вроде «Интерстеллара», а в последнее время увлекшийся историческим кино, и Джонатан, написавший сценарии к трети фильмов Кристофера, а также создавший знаменитые сериалы «В поле зрения» и «Мир Дикого Запада».

Но есть еще тот самый Мэтью, о котором после событий двадцатилетней давности Кристофер и Джонатан не говорят ни слова. Он на год старше Кристофера, и, как утверждали знавшие его люди, именно ему в юности прочили большую кинокарьеру.

В юности Мэтью был самым привлекательным и харизматичным из братьев, а его артистический талант был виден невооруженным глазом. Он умел легко расположить к себе любого человека, и общаться с ним было одно удовольствие.

Но в итоге младшие Ноланы связали свои жизни с искусством, а старший занялся бизнесом в родном Чикаго (братья родились в Великобритании, но в раннем детстве переехали с родителями в США). Мэтью скупал ветхое жилье, приводил его в порядок и либо сдавал в аренду, либо продавал. В 1999 году он сыграл пышную свадьбу со своей избранницей Эрикой, у них родились двое сыновей. Семья обитала в роскошном доме за 600 тысяч долларов.

Когда в начале 2000-х Кристофер и Джонатан начали делать первые успехи в кино, Мэтью регулярно появлялся на премьерах и фотографировался с братьями. На снимках все были счастливы. Но, судя по всему, уже тогда старший Нолан вел двойную жизнь.

Фото: Лента.ру

Преследование

В начале 2008 года следователь по финансовым преступлениям чикагской полиции Джон Лаки работал над делом о мошенничестве с чеками в одном из местных банков. Чеки выписывались в Коста-Рике, а обналичивались в Чикаго. Только вот на банковских счетах в латиноамериканской стране средств не было, а в США об этом узнавали, когда деньги были уже выведены. Таким образом ловкий мошенник лишил банк 600 тысяч долларов.

Вскоре Лаки вышел на главного подозреваемого — все того же Мэтью Нолана. Стало ясно, что это старший брат того самого Кристофера Нолана, который тогда готовил к премьере очередной фильм про Бэтмена.

Картина снималась в Чикаго, и Мэтью этим пользовался. Он втирался в доверие к банкирам, утверждая, что финансирует работу братьев, обещал билеты на премьеру в первые ряды и даже поездку на настоящем бэтмобиле. Как выяснил Лаки, под этим соусом Нолану удалось выманить у своих жертв миллион долларов.

Довести следствие до конца Лаки не дали. Как и положено по сюжету остросюжетного детектива, от дела его отодвинули люди в строгих костюмах. ФБР тоже следило за ним детектив Джон Лаки интервью The Times, 2010 год.

Выяснилось, что федералы «ведут» старшего Нолана из-за обвинений в похищении и убийстве, совершенных во все той же Коста-Рике. Перед внутренним взором Лаки сразу же возник портрет хладнокровного социопата из известной семьи, готового на все ради денег.

Дело ФБР было серьезнее, и Лаки пришлось уступить. Затем, в феврале 2009-го, Мэтью арестовали по запросу правительства Коста-Рики по обвинению в покушении и убийстве Коэна. Власти латиноамериканской страны заявили, что торговец драгоценными камнями Бреска нанял брата знаменитых кинодеятелей для устранения своего бухгалтера.

Фото: Лента.ру

Бессонница

В доказательство своей версии коста-риканские полицейские представили серьезные улики. Они доказали, что Мэтью въехал в страну по поддельному британскому паспорту на имя Оппенгеймера, вошел в контакт с Коэном и несколько раз встречался с ним, что запечатлели камеры видеонаблюдения. Более того, старший Нолан был последним человеком, который видел покойного бухгалтера живым.

Арестованного поместили в Городской исправительный центр Чикаго — 28-этажную тюрьму в центре города. Похоже, экстрадиции в Коста-Рику он боялся больше всего. В конце октября 2009-го выяснилось, что Мэтью готовил побег, который пресса сразу же окрестила «побегом в стиле Бэтмена».

В камере Нолана нашли сплетенную из простыней веревку длиной почти десять метров, самодельную обвязку для безопасного спуска по стене, металлический зажим, переделанный для открывания замка наручников, и лезвие в куске мыла.

Мэтью признал себя виновным в подготовке к побегу, но заявил, что сделал это, потому что не мог больше находиться в тесной камере.

«У меня нервы сдали. Все это меня просто уничтожило», — пожаловался он в суде.

Тем временем американское правосудие рассмотрело доводы властей Коста-Рики и пришло к выводу, что их недостаточно, для того чтобы привлечь Мэтью Нолана к ответственности. Обстоятельства дела не вызывали сомнений. Нолан действительно наладил контакт с Коэном по приказу Брески, который создал ему легенду и купил фальшивый паспорт. Напрашивался вывод, что и убийство совершил тоже он. Но подкрепить его доказательствами, которые способны убедить судью, не удалось.

Фото: Лента.ру

Помни

В Коста-Рике виновным в убийстве бухгалтера еще в 2007 году признали Луиса Алонсо Дугласа Мехию. Он получил 27 лет тюрьмы. Именно Мехия утверждал, что старший из братьев Нолан был киллером, которого Бреска прислал, чтобы убить Коэна.

В США решили, что в этой версии слишком много вымысла, и не приняли ее. Несмотря на это, в 2010 году американские прокуроры разрешили экстрадировать Мэтью в Коста-Рику, но только для того, чтобы судить за нахождение в стране по поддельному паспорту. В итоге он был приговорен к одному году тюрьмы и почти сразу отпущен, так как уже отбыл практически весь срок во время предварительного заключения.

На этом странная история Мэтью Нолана закончилась. Чем он занимался после 2010 года, никто не знает. Родственники-кинематографисты на вопросы о старшем брате просто не отвечают. Вероятно, не могут простить, что он пытался заработать на их имени.

История Мэтью почти забылась на 13 лет. В 2023-м на экраны вышел фильм Кристофера «Оппенгеймер», посвященный выдающемуся физику — отцу американской ядерной бомбы Роберту Оппенгеймеру. Интернет, как известно, помнит все, и появление этой картины немедленно натолкнуло блогеров на историю Мэтью Нолана, ведь во время своего странного приключения в Коста-Рике он использовал фамилию Оппенгеймер.

Тут же появилась одна из самых безумных теорий заговора в истории кино. Она гласит, что Кристофер решил снять фильм о руководителе Манхэттенского проекта исключительно для того, чтобы забить в выдаче поисковиков криминальную историю старшего брата.

Фото: Лента.ру

Если это и так, то Нолан явно просчитался. Его «Одиссея» не только вызвала бурные споры среди любителей кино, но и снова подняла со дна мировой паутины имя Мэтью. На судебном заседании 2010 года старший Нолан не только признался в подготовке к побегу, но и заявил, что «хочет, чтобы этот кошмар поскорее закончился». А еще он хотел поскорее вернуться к жене и детям. Так оно и вышло. А вот убивал Мэтью бухгалтера на самом деле или нет, помогла ли ему избежать наказания слава братьев и почему с него сняли все обвинения в мошенничестве — неизвестно.