Почему эмигрировал самый знаменитый советский клоун Олег Попов

В Советском Союзе его знали все — от пионеров до пенсионеров. Клетчатая кепка, рыжий парик, неизменная улыбка и полосатые штаны — образ «Солнечного клоуна» стал символом целой эпохи. Олег Попов был не просто цирковым артистом — он был народным достоянием, человеком, который дарил радость миллионам.

И вдруг в 1991 году он исчез. С экранов телевизоров, с цирковых афиш, из новостей. Многие тогда решили: клоун умер. Но всё оказалось иначе. Попов эмигрировал в Германию и почти четверть века не возвращался на родину. Почему человек, которого боготворила вся страна, в одночасье собрал чемоданы и уехал навсегда? Ответ, как часто бывает в жизни, оказался сложнее, чем можно предположить.

Экономический крах: когда сгорели все сбережения

Начало девяностых стало временем крушения надежд для миллионов советских граждан. Олег Попов, объездивший полмира с гастролями, не стал исключением.

Пока артист был на зарубежных гастролях, в стране грянула денежная реформа. Все его накопления, которые он честно заработал многолетним трудом, хранились на банковском счете. И они превратились в ничто. «Сгорели» — так коротко и страшно говорят об этом те, кто пережил подобное.

Назначенная государством пенсия составляла две тысячи рублей (по тогдашнему исчислению). Сумма, на которую невозможно было прожить, не то что жить достойно. В Германии ему предложили землю под дом, помогли организовать гастрольные туры по Европе. Для человека, привыкшего работать и зарабатывать, выбор был очевиден.

Обида, которая не проходила годами

Но были и другие причины. О них Попов почти не говорил при жизни. Лишь незадолго до смерти, в 2016 году, он признался: эмиграция была связана не только с деньгами.

Олег Константинович мечтал о должности директора Московского цирка на Цветном бульваре. И мечтал не без оснований: он понимал цирковое дело как никто другой, объездил с гастролями десятки стран, знал, как устроена эта сложная машина изнутри.

Но Министерство культуры распорядилось иначе. Директором Цирка на Цветном назначили Юрия Никулина.

Для Попова это стало ударом. Он считал, что уделяет работе больше времени и лучше разбирается в управленческих вопросах, чем его прославленный коллега. С годами чувство несправедливости только росло. Попов всё больше укреплялся в мысли, что Никулин недолюбливает его, ревнует к его зарубежным успехам.

Окончательным оскорблением стал отказ Никулина разрешить Попову отпраздновать юбилей в цирке на Цветном бульваре. Сын Никулина — Максим — позже утверждал, что его отец не конфликтовал с Поповым, но их отношения действительно были непростыми. Для «Солнечного клоуна» это стало последней каплей. Когда подвернулась возможность уехать — он ею воспользовался.

«Счастливый Ганс» в Баварии

В 1991 году Олег Попов с семьёй переехал в Германию. Он поселился в небольшом баварском городке Эглофштайн, где прожил последние 25 лет своей жизни. В Германии он взял новый сценический псевдоним — «Счастливый Ганс».

Он продолжал работать, гастролировал по Европе, пользовался успехом у западной публики. Немецкие власти помогли ему с жильём и организацией туров. По сути, он начал новую жизнь на новом месте — и, судя по всему, она его устраивала.

При этом Попов не отказывался от российского гражданства. В многочисленных интервью он подчёркивал, что его отъезд — это не желание отречься от прошлого, а стремление к достойной старости, которую он не мог обеспечить себе на родине.

Возвращение, которого так долго ждали

Почти четверть века «Солнечный клоун» не приезжал в Россию. Ему отправляли приглашения, но он отказывался — то ли из-за плотного графика, то ли из-за старой обиды.

Всё изменилось в 2015 году. Олег Попов впервые после долгого перерыва приехал в Россию — на фестиваль циркового искусства «Мастер» в Сочи. Его встречали как героя. Он много выступал, получал награды, давал интервью ведущим отечественным СМИ. Казалось, старые обиды забыты, а тёплые чувства к родине взяли верх.

Но судьба распорядилась иначе. В октябре 2016 года, во время гастролей в Ростове-на-Дону, Олег Попов скончался. Ему было 86 лет.

По решению жены и дочери, его похоронили не в России, а в Германии, в том самом Эглофштайне, который стал его домом на четверть века.

Заключение

История эмиграции Олега Попова — это история не одного человека, а целого поколения. Поколения, которое застало крах страны, в которой прожило большую часть жизни. Поколения, чьи сбережения сгорели в одночасье, чьи надежды рухнули вместе с привычным миром.

Но в судьбе Попова есть и личная драма — обида на коллегу, который получил то, о чём мечтал сам. Обида, которая, возможно, и стала тем спусковым крючком, что заставил «Солнечного клоуна» покинуть родину.

Он уехал не потому, что разлюбил Россию. Он уехал потому, что ему стало здесь слишком больно и слишком тесно. И в этом — самая горькая правда о великом артисте, который подарил миллионам улыбку, но так и не смог найти покоя на родной земле.