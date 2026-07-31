Ив Сен-Лоран: биография модельера и вещи, изменившие женскую моду

Кэролайн Реннолдс Милбанк, историк моды, писала: "Иву Сен-Лорану, как самому последовательному и влиятельному дизайнеру последних двадцати пяти лет, может быть приписано как возрождение кутюр из пепла 1960-х годов, так и восстановление репутации прет-а-порте".

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Ив Сен-Лорана модные критики называют последним великим художником, благодаря которому Париж получил звание столицы высокой моды. Кто же стоит с ним в этом ряду? Кристиан Диор и Коко Шанель, Жан-Поль Готье и Юбер де Живанши. Но даже если в вашем гардеробе нет вещей от Сен-Лорана или его культовых духов - поверьте, наследие этого модельера точно живет в вашем шкафу. "РГ" рассказывает, почему.

1 августа 2026 года исполняется 90 лет со дня рождения Ива Сен-Лорана - одного из самых влиятельных модельеров XX века. Именно он сделал женский смокинг символом элегантности, популяризировал брючные костюмы, стиль сафари и доказал, что высокая мода может быть современной и удобной. Какие идеи Сен-Лорана навсегда изменили женский гардероб и почему его наследие остается актуальным спустя десятилетия?

Кратко

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Оране (Алжир).

В 21 год стал главным дизайнером Dior, а в 1961 году основал собственный модный дом.

Изобрел и ввел в дома высокой моды платья силуэта "трапеция".

Создал культовую коллекцию платьев "Мондриан" и вернул в середине 60-х моду на авангард.

Ввел моду на брючные костюмы для женщин.

Первым одел женщин в полупрозрачные блузы и жакеты-сафари.

Именно его коллекции изменили представление о женской одежде, объединив элегантность, свободу и элементы мужского гардероба.

Детство и первые шаги будущего кутюрье

Где родился Ив Сен-Лоран и как начинался его путь в моду?

Ив Анри Матьё Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в городе Оран в Алжире, который в то время был французской колонией. Его семья принадлежала к состоятельному классу: отец работал страховым агентом, а позже владел сетью кинотеатров, мать была домохозяйкой и модницей.

С ранних лет Ив проявлял интерес к искусству и моде. В 1953 году 17-летний Сен-Лоран впервые посетил Париж. Там он встретился с главным редактором французского журнала Vogue Мишелем де Брюноффом, который заметил талант юного дизайнера и рекомендовал ему получить профильное образование. Вскоре Сен-Лоран поступил в школу высокой моды Шамбр Синдикал. А его мама Люсьенна Матьё-Сен-Лоран поехала в Париж с ним. Именно она поддерживала великого кутюрье с самого начала - и почти до самого конца. Она была светской дамой с утонченными манерами и, по свидетельствам современников, стала для сына первой музой: именно она заметила в нем склонность к дизайну и всячески поддерживала его стремление стать модельером.

Как Ив Сен-Лоран возглавил Dior

Как Ив Сен-Лоран в 21 год стал главным дизайнером Dior?

Еще в 1953 году, во время учебы, талант Сен-Лорана был замечен Кристианом Диором. Молодой дизайнер начал работать в модном доме Dior, а с 1955 по 1957 год был ассистентом самого маэстро. После внезапной смерти Кристиана Диора в 1957 году 21-летний Сен-Лоран был назначен главным дизайнером дома - на тот момент он стал самым молодым креативным директором в истории Dior.

Уже через три месяца, 30 января 1958 года, он представил свою первую коллекцию под названием "Трапеция". Замысел будущего маэстро был прост в своей гениальности: он соединил узнаваемый стиль Кристиана Диора и свой, разработанный в родном городе, силуэт. Сейчас его называют А-силуэтом, или платьем-трапецией. Времени на создание и пошив коллекции было критически мало: после смерти основателя бренда молодой дизайнер должен был справиться за три месяца.

И в итоге дебют Сен-Лорана в качестве самого молодого в мире креативного директора вызвал противоречивые эмоции у публики: кто-то был в восторге, кто-то - в замешательстве. Ив пошел дальше: свою вторую коллекцию, датированную 1960 годом, он вообще выполнил, вдохновившись стилем битников. Сейчас, когда кутюр и так называемый стритстайл зачастую идут бок о бок, кажется, что ничего особенного в этой выходке нет. Но теперь представьте: клиентами модного дома "Диор" в то время были герцогиня Виндзорская и супруга иранского шаха. И двадцатилетний юнец предлагал им одеваться в стиле полунищих любителей литературы и философии. Дерзко, не правда ли?

Самая первая коллекция закрепила за Сен-Лораном репутацию новатора, но новатор был выгоден не всем. Условия контракта не позволяли уволить Сен-Лорана, но и акционеры бренда - среди них был владелец дома Christian Dior Марсель Буссак - были хитры. У 24-летнего дизайнера просто одномоментно закончилась отсрочка от армии, которую ему предоставил модный дом. И он отправился на службу - воевать с его родной страной, восставшим Алжиром.

Креативным директором бренда стал второй Ив Сен-Лоран узнал об этом назначении из газет - и на 20-й день службы попал в больницу с нервным срывом.

Создание собственного модного дома

Когда и как был основан модный дом Yves Saint Laurent?

В 1961 году Ив Сен-Лоран, вернувшись из Алжира, решил начать собственное дело. Вместе со своим партнером Пьером Берже он основал модный дом Yves Saint Laurent. Ради основания собственного бренда Ив Сен Лоран даже подал в суд на несправедливо уволивших его акционеров дома Dior. В ноябре того же года они договорились об инвестировании 700 тысяч долларов от бизнесмена из Атланты Мака Робинсона - первого в мире американца, который вложился во французский кутюр, - в обмен на 80% компании.

Узнаваемый логотип бренда нарисовал один из самых известных дизайнеров, революционеров плакатного дела, Адольф Жан Мари Мурон, известный под псевдонимом Кассандр. Кстати, родился он в Харькове, в семье французского предпринимателя Жоржа Мурона.

Модели Сен-Лорана, разительно отличавшиеся от традиционной высокой моды, были с одобрением встречены и критиками, и обществом. В 1966 году, вслед за Пьером Карденом, дизайнер запустил линию прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche, чем популяризировал высокую моду среди представителей среднего класса.

Вещи, которые изменили женскую моду

Фото: Российская Газета

Ив Сен-Лоран подарил женщинам множество вещей, без которых сегодня невозможно представить современный гардероб. Вот главные из них.

Платья "Мондриан"

Что такое платья "Мондриан" Ива Сен-Лорана?

В 1965 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию платьев, вдохновившись творчеством нидерландского абстракциониста Пита Мондриана. Платья А-силуэта с геометрическим рисунком в виде цветных прямоугольников, разделенных черными линиями, стали одновременно и предметом гардероба, и произведением искусства. Ив Сен-Лоран часто вдохновлялся творчеством художников, а его одежда транслировала их смыслы и их философию.

Платья "Мондриан", принт на которых был вдохновлен работами известного абстракциониста, стали популярными и по другой причине: для них дизайнер избрал довольно простой силуэт, в декорировании работ отказался от дорогих материалов и сложных силуэтов. Эти платья очень легко можно было скопировать, что, конечно, не приносило бренду прибыли, но значительно повлияло на его узнаваемость.

А вообще в 60-е годы мода действительно сделала серьезный шаг в сторону авангарда, и это во многом было связано с духом времени. 1961 год, люди переживали технологический подъем, космическую гонку, молодежь искала новые формы самовыражения, и дизайнеры откликнулись на этот запрос.

Женский смокинг Le Smoking

Почему женский смокинг Le Smoking считается революцией в моде?

Было бы несправедливо сказать, что Ив Сен-Лоран первым предложил женщинам заимствовать мужские предметы гардероба, - в конце концов, брюки и твидовые жакеты для женщин впервые сшила еще Коко Шанель. В 1930-х годах мужские костюмы носила Марлен Дитрих. Знаменитый выход в фильме "Марокко", где она появилась в смокинге, цилиндре и с тростью, произвел фурор.

Но по-настоящему масштабной революцией стал шаг Ив Сен-Лорана. В 1966 году он представил коллекцию, в которую вошел Le Smoking - женский брючный костюм в стиле мужского смокинга. Дизайнер не просто взял мужской крой, а создал новый силуэт, учитывающий женские пропорции. Он предложил женщинам приталенный жакет с акцентом на талии - и брюки, подчеркивающие стройность ног. Чтобы смягчить маскулинность, он стилизовал костюм элегантными аксессуарами - каблуками, украшениями.

В культовый статус Le Smoking возвел фотограф Хельмут Ньютон, сделавший знаменитый снимок для французского Vogue в 1975 году в сумрачном парижском переулке. Этот кадр стал воплощением шика и навсегда изменил представление о женской элегантности. С этого времени стиль унисекс начал свое триумфальное шествие в мире моды.

Брючный костюм для женщин

Сен-Лоран помог сделать брюки нормой в женском повседневном и деловом гардеробе. Хотя женщины уже носили брюки и до него, именно Сен-Лоран придал брючному костюму статус элегантной и женственной одежды, а не просто элемента мужского гардероба. Причем открытия Сен-Лорана не исчерпывались культовым Le Smoking. Это он первым предложил женщинам носить бушлаты.

Сафари-жакет

Как сафари-жакет Ива Сен-Лорана вошел в историю моды?

В 1968 году Сен-Лоран выпустил коллекцию "Сафари", центральным предметом которой стал шнурованный жакет Saharienne цвета хаки. Хотя жакет для путешественников, материалом для которого послужил хлопок цвета хаки, был создан еще в 1950 году Эрнестом Хемингуэем, мировую славу он обрел именно благодаря бренду Yves Saint Laurent. Дизайнер легализовал в высокой моде стиль сафари, превратив одежду путешественников и охотников в элемент повседневной женской элегантности.

Прозрачные блузы и комбинезоны

Сегодня звезды регулярно появляются на публике в прозрачных нарядах без белья, и эта откровенность многим может не нравиться, однако ею никого не удивить. А Ив Сен-Лоран в своем деле был первым, создав для женщин полупрозрачную одежду.

Сен-Лоран не боялся смелых решений. Накинув смокинги на плечи Катрин Денёв и Лайзы Минелли, он вскоре искупил "вину" перед мужчинами, одев женщин в прозрачные блузки и платья. Эти коллекции предлагали новое понимание женственности - свободной, раскованной и не боящейся экспериментов. Для 60-х годов прошлого века такая одежда сама по себе была бунтарством.

Музы, вдохновение и знаменитые клиентки

Фото: Российская Газета

Кто вдохновлял Ива Сен-Лорана?

Главными женщинами в жизни и творчестве Сен-Лорана стали:

Они познакомились в 1965 году, когда актрисе было 22 года. Сен-Лоран создавал костюмы для ее фильмов, включая "Дневную красавицу", "Сирена с Миссисипи" и "Голод", а также наряды для ее появлений на Каннском фестивале.

Бетти Катру

Их судьбоносная встреча произошла в ночном клубе в 1967 году. Катру стала не только музой, но и спутницей в самых безумных вечеринках.

Лулу де ла Фалез

Одна из самых преданных муз и сотрудниц дома YSL.

Дочь знаменитого художника была ювелирным дизайнером и много работала с Ивом Сен-Лораном.

Верушка

Именно ее Сен-Лоран облачил в знаменитый шнурованный жакет Saharienne - первый жакет-сафари.

Широко известна история о встрече молодого Ива - он был одним из первых зарубежных дизайнеров своего поколения, который посетил СССР, он был здесь еще в 1959 году - с музой Владимира Маяковского Лилей Брик. В 1975 году Ив Сен-Лоран возвращался из Токио в Париж через Москву. В аэропорту он с неудовольствием отметил, что еще ни разу не видел столько женщин в черном. А после добавил: "Унылое зрелище. Не на ком глаз остановить. Вот разве что на той элегантной даме в зеленой норковой шубке. Видимо, от Диора?". Этим "кем-то" оказалась муза Владимира Маяковского Лиля Брик, а шуба на самом деле была от Christian Dior. Так и началась большая дружба Брик и Сен-Лорана. Он рисовал ее портреты и даже создавал для нее наряды, а она дарила ему на память свои фотографии.

Сен-Лоран также активно сотрудничал с художниками, черпал вдохновение в театре и живописи. Он был одним из первых художников, которые соединили одежду и живопись. Известно, что среди источников вдохновения Ива были авангардисты Пит Мондриан, Том Вессельман, Рой Лихтенштейн, Марсьяль Райс, Пабло Пикассо, Соня Делоне, а также Анри Матисс, Фернан Леже и Клод Моне.

Одним из первых он обратил внимание и на национальные культуры. В коллекции сезона 1976-1977 он обратил внимание на русскую народную культуру - ее он переосмыслил в своей кутюрной коллекции. Это был первый в истории показ, задуманный как театральная постановка. Специально для него построили подиум в хрустально-золоченом Императорском зале роскошного отеля Inter Continental в Париже.

Последние годы жизни и наследие

Когда умер Ив Сен-Лоран и что осталось после него?

В 2002 году Ив Сен-Лоран завершил свою карьеру в моде, представив последнюю коллекцию, которая стала ретроспективой всех 40 лет работы модного дома. 1 июня 2008 года он скончался в своем парижском доме в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Похороны состоялись 5 июня по просьбе президента Франции Николя Саркози. Сен-Лоран завещал, чтобы его прах был рассеян в любимом саду Мажорель в Марракеше.

В 2017 году в Париже открылся музей Ива Сен-Лорана, а в Марракеше - второй музей, посвященный его жизни и творчеству. В них хранятся тысячи предметов одежды и аксессуаров из коллекций haute couture. Наследие Сен-Лорана продолжает вдохновлять дизайнеров по всему миру.

После ухода Сен-Лорана бренд Saint Laurent продолжил развиваться. С 1999 года дом принадлежит группе Gucci, которой, в свою очередь, владеет холдинг Kering. Креативными директорами в разное время были Эди Слиман, Эльфи Симони и Энтони Ваккарелло, каждый из которых вносил свое видение, но неизменно опирался на наследие великого основателя.

Интересные факты об Иве Сен-Лоране

Самый молодой креативный директор Dior, Сен-Лоран возглавил модный дом в 21 год.Первая персональная выставка модельера в Метрополитен-музее - такой чести при жизни удостаивались единицы.Энди Уорхол создал портрет Сен-Лорана в рамках своей знаменитой серии.Сен-Лоран с детства страдал от депрессии, что впоследствии отразилось на его творчестве и личной жизни.

Часто задаваемые вопросы Кто такой Ив Сен-Лоран? Ив Сен-Лоран (1936-2008) - французский модельер, основатель модного дома Yves Saint Laurent, один из самых влиятельных кутюрье XX века. Почему женский смокинг Le Smoking считается революцией в моде? Потому что Сен-Лоран впервые в истории одел женщину в костюм, который веками считался исключительно мужской одеждой, бросив вызов устоявшимся гендерным нормам. Какие вещи придумал Ив Сен-Лоран? Женский смокинг Le Smoking, брючные костюмы, платья "Мондриан", сафари-жакет, прозрачные блузы и комбинезоны. Когда Ив Сен-Лоран основал собственный модный дом? В 1961 году вместе с Пьером Берже. Почему Ива Сен-Лорана считают одним из величайших модельеров XX века? Он изменил представление о женской одежде, объединив элегантность, свободу и элементы мужского гардероба, а также связал моду с искусством и сделал ее доступной. Кто продолжил развитие бренда Saint Laurent после ухода дизайнера? После ухода Сен-Лорана бренд возглавляли Эди Слиман, Эльфи Симони, а с 2016 года - Энтони Ваккарелло. С 1999 года дом принадлежит группе Gucci (холдинг Kering).

Заключение

Ив Сен-Лоран не просто создавал красивую одежду - он изменил само представление о женском гардеробе. Смокинг, брючный костюм, сафари-жакет и многие другие его идеи стали классикой, а имя Yves Saint Laurent уже более полувека остается символом смелости, элегантности и свободы в моде. В год 90-летия со дня рождения дизайнера его наследие продолжает вдохновлять модельеров по всему миру.