«Сахарные титьки!» Как Мэл Гибсон излил душу и погубил карьеру суперзвезды

20 лет назад произошло событие, потрясшее Голливуд, — актер и режиссер Мэл Гибсон, один из самых востребованных на тот момент артистов во всей киноиндустрии, попал в грандиозный скандал, который на многие годы сделал его персоной нон грата. В курьезном конфликте смешались антисемитизм и «Страсти Христовы», пьяное вождение и «сахарные титьки». Что это было, вспоминает «Лента.ру».

В середине нулевых Мэл Гибсон был одной из самых тяжеловесных звезд всего Голливуда. Заявив о себе еще в 1980-х главной ролью в постапокалиптической трилогии «Безумный Макс», в следующем десятилетии он прогремел уже как режиссер с оскароносным «Храбрым сердцем», а в 2004-м снял по большому счету самое известное религиозное кино на планете «Страсти Христовы». Причем этот блокбастер он поставил на собственные деньги — ни один голливудский продюсер не верил, что экранизация Библии, да еще и на мертвых языках и с неизвестными актерами, может сделать хоть какую-то кассу.

Картина стала феноменом в истории кино, собрав в международном прокате сумму, в 20 раз превысившую бюджет

Релиз фильма сопровождался громкими скандалами. Одни обвиняли Гибсона в том, что он снял про Христа «пыточное порно», другие подозревали его в антисемитизме: в картине евреи изображались кровожадной толпой, алчущей мук Спасителя, а Понтий Пилат в исполнении Христо Шопова представал сомневающимся владыкой, которого фактически вынуждают распять Иисуса. Должно быть, наиболее обстоятельно всю эту суету вокруг картины обрисовал мультсериал «Южный парк» в эпизоде «Страсти еврея». Гибсон в нем был высмеян как невменяемый мазохист.

Кадр: фильм «Страсти Христовы»

На этом наэлектризованном фоне актер пьяным сел за руль и попался полиции Малибу

Это произошло в полтретьего ночи на прибрежном Тихоокеанском шоссе, одной из самых красивых трасс в Калифорнии. Ночью этот участок дороги безлюден и регулярно становится импровизированным треком для уличных гонщиков, которым и почувствовала себя подвыпившая звезда «Безумного Макса». Согласно полицейскому отчету, артист гнал со скоростью 140 километров в час, что вдвое больше разрешенного. Помощник шерифа Джеймс Ми, остановивший новенький «лексус» Гибсона, заметил на переднем сиденье початую бутылку текилы. Тест на алкоголь показал сильное опьянение, которое тут же подтвердилось поведением актера.

Когда офицер заявил, что Гибсон задержан, тот попытался сбежать

В результате Ми пришлось надеть на артиста наручники и усадить его в полицейский автомобиль силой. В процессе задержанный разразился пьяной тирадой. Перво-наперво он принялся угрожать полицейскому своими связями, заявив, что «владеет Малибу» и что помощник шерифа «пожалеет о том, что сделал». А по пути в участок Гибсон принялся за евреев.

****** евреи… Евреи виноваты во всех войнах в мире Мэл Гибсон актер, режиссер

Звезду также очень интересовало, не является ли евреем Джеймс Ми — и по иронии судьбы это было именно так. Вспышки агрессии актера чередовались с приступами жалости к себе: он начинал плакать, что жизнь окончена и его супруга Робин Мур теперь точно его бросит. Эта фраза предвосхитила реальность — жена, с которой артист прожил в браке 26 лет и имел семерых детей, развелась с ним после этого инцидента.

Уже находясь в участке, Гибсон обратил внимание на женщину-сержанта, в адрес которой бросил сексистское оскорбление: «Чего уставилась, сахарные титьки?»

Связи, о которых Гибсон распинался у копов в тачке, у актера действительно были не самые слабые, поскольку департамент шерифа Лос-Анджелеса попытался было замять скандал: официальные лица заявляли, что арест прошел без инцидентов. Примечательно, что полиция поначалу даже не выпустила фото задержанного актера — это произошло уже под давлением СМИ. Однако рапорт Джеймса Ми в итоге утек в прессу — детали ареста публиковал онлайн-таблоид TMZ. Инцидент стал главной информационной бомбой лета. Последовал беспрецедентный для только наступившей интернет-эпохи случай отмены мегазвезды.

Гибсон выплевывал из себя извинения, как обезумевший принтер — бумагу, но это не помогало. Не пошло на пользу, что прямо во время скандала его продюсерская компания работала над сериалом о пережившей холокост голландской еврейке. Проект столкнулся с критикой еще на стадии запуска в 2005-м, когда вокруг «Страстей Христовых» кипели страсти обвинений в антисемитизме. Гибсону к тому же вменяли в вину высказывания его отца Хаттона, называвшего музеи о холокосте «шарашками для сбора денег». А после ареста актера телеканал ABC оборвал с ним сотрудничество и отменил мини-сериал.

Гибсон при этом не остался без работы в одночасье

В самый разгар скандала к выходу готовился его исторический эпос «Апокалипсис». Собственно, напряженные съемки в Мексике, которые задерживались на месяцы из-за экстремальной погоды, завершились буквально за пару недель до ареста. Ситуация превратила маркетинг блокбастера в сущий кошмар — режиссера буквально возненавидела половина Америки. Фильм, действие которого разворачивается в эпоху расцвета цивилизации майя, в итоге собрал немало восторженных рецензий, но был наглухо проигнорирован крупными кинофестивалями и премией «Оскар».

Уже после премьеры для Гибсона наступила эра отшельничества. Актер и режиссер залег на дно на долгих четыре года. Камбэк должна была запустить главная роль в триллере «Возмездие». Полноценным хитом вышедшая в начале 2010-го картина не стала, но к появлению на экране изгоя критики отнеслись благосклонно. Показалось, что Голливуд готов вернуть артиста в обойму. Гибсон даже закончил съемки в следующем проекте — трагикомедии «Бобер» его давней подруги Джоди Фостер.

Но летом 2010-го крест на карьере артиста поставил новый скандал

Таблоиды слили записи телефонных разговоров (впрочем, их будет точнее назвать телефонными криками) актера с его бывшей возлюбленной и матерью его годовалой дочери, российской пианисткой Оксаной Григорьевой. В этих аудио Гибсон в состоянии неконтролируемой ярости сыпал оскорблениями («Если тебя изнасилует толпа ниггеров, так тебе и надо»), признал собственное насилие в адрес женщины («Ты в синяках? Ты, *****, это заслужила!»), а заодно пригрозил сжечь ее дом и закопать ее в саду («Потому что я на это способен!»).

Актер моментально вернулся в статус персоны нон грата

Гибсон вновь остался без контрактов и ролей, а только вышедший «Бобер» столкнулся с массовым бойкотом из-за скандала. Казалось, уже ничто не могло возродить карьеру звезды, но спустя шесть лет он вернулся с военной драмой «По соображениям совести» — и прежние грехи были ему отпущены. Голливуд, как правило, прощал буквально любые пороки всем, кто был способен приносить ему деньги. Даже более колоритным служил пример продюсера Харви Вайнштейна, о домогательствах которого знала — и молчала до той же середины 2010-х, пока его фильмы окупались в прокате, — вся индустрия.

Фразу о том, что Голливуду плевать на мораль, если ты приносишь деньги, а Гибсон в этом плане — золотая антилопа, в соцсетях приписывают создателю сериала «Офис» Рики Джервейсу. Легендарный комик прожаривал коллегу за алкоголизм и пьяные выходки, но такой глубокой аналитики публично нигде не произносил. Настоящее его высказывание, впрочем, тоже следовало бы высечь в камне. В 2016-м, когда Гибсон появился на «Золотом глобусе», чтобы представить номинацию картины «Безумный Макс: Дорога ярости», сцену ему давал именно Джервейс. Ведущий подошел к артисту вплотную, обнял и задал риторический вопрос, тут же заглушенный звукоинженерами трансляции церемонии: «Сахарные титьки — это что, вообще, *****, за выражение такое?»