Владимир Басов: режиссер, актер и фронтовик из поколения Победителей

Исполнилось 103 года со дня рождения Владимира Павловича Басова (1923–1987) — выдающегося советского кинорежиссера, актера, сценариста, Народного артиста СССР и ветерана Великой Отечественной войны. Его имя навсегда вошло в историю отечественного кинематографа благодаря режиссерским работам, ставшим классикой, и десяткам ярких актерских образов.

Владимир Басов родился 28 июля 1923 года в селе Уразово Белгородской области в семье комиссара Рабоче-крестьянской Красной армии Павла Басова. Любопытно, что фамилия Басов была партийным псевдонимом его отца. Настоящая фамилия семьи, происходившей от финских предков, — Басултайнен.

Военная служба отца была связана с постоянными переездами. В конце 1920-х годов он был направлен на одну из пограничных застав в Средней Азии, где в 1931 году погиб в бою с басмачами.

После трагедии семья переехала в Москву. Здесь Владимир учился в средней школе № 64 и одновременно занимался в художественном училище. После окончания школы он собирался поступать во ВГИК, однако, как и многие его сверстники, в июне 1941 года добровольно отправился в военкомат.

Фронтовик и будущий режиссер

Владимир Басов прошел всю Великую Отечественную войну. Он служил в артиллерии, завершил войну в звании капитана и был награжден боевыми орденами и медалями.

После демобилизации в 1947 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерских Сергея Юткевича и Михаила Ромма.

Его режиссерский дебют состоялся в 1954 году. Фильм «Школа мужества», снятый по произведению Аркадия Гайдара, стал важной страницей в истории советского кино. Именно Басов доверил главную роль тогда еще неизвестному выпускнику Школы-студии МХАТ Леониду Харитонову, открыв ему путь в большое кино. В этой картине также состоялся экранный дебют Ролана Быкова, а сам режиссер появился в небольшом эпизоде.

Классик советского кинематографа

В 1950-е годы Владимир Басов стал одним из самых востребованных молодых режиссеров страны. Почти ежегодно выходили его новые работы: «Крушение эмирата», «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Случай на шахте восемь», «Жизнь прошла мимо», «Золотой дом», «Битва в пути».

Настоящий расцвет творчества пришелся на 1960–1970-е годы. Именно тогда были созданы картины, вошедшие в золотой фонд отечественного кино:

«Тишина» (1963);

«Метель» (1964) — экранизация повести Александра Пушкина;

«Щит и меч» (1968) — четырехсерийная киноэпопея о советской разведке;

«Дни Турбиных» (1976) — одна из наиболее известных экранизаций произведений Михаила Булгакова.

За три десятилетия творческой деятельности Владимир Басов поставил около двадцати художественных фильмов.

Незабываемый актер

Не менее значительным оказался и актерский путь Владимира Басова. Он снялся примерно в 80 фильмах. Его персонажи редко были главными, однако практически каждая роль становилась запоминающейся.

Среди самых известных актерских работ:

полотер в фильме «Я шагаю по Москве»;

строгий милиционер в комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»;

квартирный маклер в картине «По семейным обстоятельствам»;

заместитель начальника главка Антон Круглов в фильме «Москва слезам не верит».

Особую любовь зрителей заслужили его роли в детских фильмах. Многие поколения помнят Басова как обаятельного Дуремара в «Приключениях Буратино», Волка в фильме «Про Красную Шапочку», а также шефа банды в «Приключениях Электроника».

Последние годы

В 1984 году режиссер завершил работу над фильмом «Время и семья Конвей», снятым по пьесе английского драматурга Джона Пристли. Необычным художественным решением стало участие в съемках известных актерских династий: родители исполняли роли зрелых героев, а их дети — тех же персонажей в молодости.

В картине снимались:

Владимир Басов и Владимир Басов-младший;

Маргарита и Мария Володины;

Евгений и Андрей Леоновы;

Олег и Антон Табаковы;

Ирина Скобцева и Алена Бондарчук;

Марианна и Наталья Стриженовы;

Ростислав и Игорь Янковские.

Еще до выхода фильма режиссер перенес тяжелый инсульт, после которого долго восстанавливался. Несмотря на серьезные последствия болезни, он сумел вернуться к работе.Последней режиссерской работой Владимира Басова стала картина «Семь криков в океане», вышедшая в 1986 году. Одну из главных ролей в фильме исполнил его сын Владимир Басов-младший.

Память

17 сентября 1987 года Владимир Павлович Басов скончался после второго инсульта. Он похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Владимир Басов принадлежал к поколению Победителей — людей, прошедших войну и сумевших после нее создать выдающиеся произведения искусства. Его фильмы продолжают смотреть новые поколения зрителей, а актерские работы остаются образцом яркого и неповторимого экранного мастерства.