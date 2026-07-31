Бернард Барух: кем был «тайный правитель» мира

История знает немало имен могущественных финансистов, но лишь единицы становятся персонажами конспирологических теорий. Среди них — Бернард Барух, личность, которой приписывали негласное управление миром. Он не занимал официальных постов, но его слушались президенты. Он заработал состояние, которое до сих пор не могут разыскать наследники, придумал термин «холодная война» и пытался запретить ядерное оружие. Был ли он всего лишь гениальным инвестором или настоящим «хозяином кулис» американской политики XX века?

Клерк, ставший миллионером

Его путь к вершине начался более чем скромно. Бернард Маннес Барух появился на свет 19 августа 1870 года в американском городе Камден, штат Южная Каролина, в семье небогатого еврейского врача. Из-за беспорядков эпохи Реконструкции — переходного периода после Гражданской войны — Барухи перебрались в Нью-Йорк. Там юный Бернард окончил Сити-колледж и в 1890 году начал карьеру с должности мелкого клерка в брокерской конторе с жалованьем три доллара в неделю.

Уже тогда проявилась его главная черта: Барух мыслил нестандартно. Он рискнул сыграть на бирже и не прогадал. В 1898 году, набрав денег в долг, он купил себе место на Нью-Йоркской фондовой бирже. Методы Баруха ставили в тупик бывалых игроков. Когда все покупали, он продавал, играя на понижение. Он не углублялся в отчеты компаний, а ориентировался исключительно на рыночную конъюнктуру. Коллеги не понимали его, но результат говорил сам за себя: к 1903 году у Баруха была собственная фирма Baruch Brothers и первый миллион. Он всегда действовал в одиночку, за что получил прозвище «Одинокий волк Уолл-стрит».

Советник президентов: от Вильсона до Трумэна

Настоящий взлет Баруха начался не на бирже, а в политике. В 1912 году он сделал стратегическую инвестицию — вложил 50 тысяч долларов в кампанию Вудро Вильсона. Щедрость была вознаграждена: Вильсон ввел его в высшие эшелоны власти. Именно Барух, возглавив Военно-промышленный комитет во время Первой мировой, нарастил состояние до 200 миллионов долларов, став ключевым звеном между государством и бизнесом. После войны, работая в Высшем экономическом совете Версальской конференции, он являлся личным экономическим советником президента Вильсона.

Кстати, именно он считается одним из инициаторов создания Федеральной резервной системы, что лишь укрепляло его репутацию человека, державшего руку на пульсе мировой экономики. Миллионер продолжал вкладывать средства в карьеру политиков, что позволяло ему серьезно влиять на экономику США. Его «подопечными» были президенты Уоррен Хардинг, Герберт Гувер, Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн.

Даже Великая депрессия 1929 года не затронула Баруха. Еще в 1928 году он продал все свои акции и на вырученные деньги купил облигации. Дружба с политиками всегда давала Баруху привилегии, которые позволяли держаться на плаву даже в непростое время.

В годы Второй мировой войны Барух стал близким советником президента Рузвельта по вопросам роли промышленности в военных поставках. Ему приписывают значительное сокращение сроков производства танков и самолетов. Позже он помогал разрабатывать программы реабилитации для раненых военнослужащих.

«Парковый государственный деятель»

У Баруха был еще один неофициальный титул. Во время Второй мировой войны он заработал прозвище «Парковый государственный деятель» (Park Bench Statesman). Он часто сидел на скамейке в Лафайет-парке напротив Белого дома, предлагая финансовые советы политикам. Сам Барух иронизировал над своей влиятельной ролью, рассказывая репортерам, что его единственный офис — это скамейка в парке напротив Белого дома. Однажды он получил письмо с адресом: «Бернарду Баруху, Лафайет-парк, Вашингтон, округ Колумбия».

План Баруха: попытка запретить атомную бомбу

В 1946 году президент Гарри Трумэн назначил Баруха представителем США в комиссии ООН по атомной энергии. 14 июня 1946 года Барух огласил свой план по тотальному запрету ядерного оружия. «План Баруха» предусматривал обмен между государствами информацией по ядерным вопросам, исключительно мирный характер всех ядерных программ и полное уничтожение всего ядерного оружия.

Однако план предполагал создание международного «Агентства по атомным разработкам», которое взяло бы под контроль все производство в сфере ядерной энергетики и оружия. По сути, этот международный трест являлся бы фактическим хозяином всех атомных предприятий во всех странах. Советский Союз во главе с Андреем Громыко категорически отверг план. Заявление Громыко фактически похоронило план Баруха. СССР справедливо усмотрел в нем попытку США установить монопольный контроль над атомной энергией.

«Тайный правитель»: миф и реальность

Существует конспирологическая теория, согласно которой миром на самом деле управляют не официальные правительства государств или международные организации, а теневые фигуры, прежде всего банкиры и финансисты. Возможно, одним из этих «тайных правителей» и был Бернард Барух.

Что лежит в основе этой теории? Во-первых, его феноменальное влияние. Он советовал президентам на протяжении более чем 40 лет — от Вудро Вильсона до Джона Кеннеди. Во-вторых, его состояние и связи. Он был одним из самых богатых людей своего времени, и его капитал позволял ему финансировать политические кампании и влиять на решения. В-третьих, его роль в создании Федеральной резервной системы — института, который многие конспирологи считают инструментом мирового правительства.

Однако реальность, как обычно, сложнее. Барух действительно был чрезвычайно влиятельным человеком. Его называли «экономическим диктатором» и «серым кардиналом Белого дома». Но он никогда не занимал выборных должностей и не обладал формальной властью. Его влияние держалось на личных связях, репутации и способности давать дельные советы. Он был советником, а не правителем.

Барух прожил долгую жизнь и умер 20 июня 1965 года в Нью-Йорке в возрасте 94 лет. Его называли «старейшим государственным деятелем» Америки. Он оставил после себя мемуары и состояние, но главное наследие — это образ человека, который, не будучи президентом, умудрялся влиять на президентов.

Так кем же был Бернард Барух — «тайным правителем» или просто гениальным советником? Пожалуй, истина, как всегда, где-то посередине. Он не управлял миром из тени, но он был одним из тех, кто помогал этот мир строить. И в этом смысле его фигура остается по-прежнему загадочной и притягательной.