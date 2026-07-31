Гарри Поттер и экономика волшебного мира: как Роулинг создала франшизу на миллиарды долларов

Сегодня, 31 июля, день рождения отмечают сразу Гарри Поттер и его создательница Джоан Роулинг. История о мальчике-волшебнике превратилась в одну из самых успешных медиафраншиз в мире: семь книг разошлись тиражом более 600 миллионов экземпляров, а восемь фильмов собрали в прокате около $7,7 миллиарда.

При этом путь к успеху начинался скромно. Рукопись первой книги отвергли 12 издательств, а Bloomsbury Publishing заплатило Роулинг аванс всего около $3,3 тысячи. Сегодня Forbes оценивает состояние писательницы в $1,2 миллиарда, а франшиза продолжает приносить доход от книг, фильмов, игр, театральных постановок, парков и лицензий.

Однако экономика самого волшебного мира устроена гораздо менее убедительно. Почему капитализм во вселенной Гарри Поттера мог бы существовать только в сказке — разбираемся в статье Market Power.