История необычной дружбы: как мужчине удалось приручить ворон

Житель столичного района Котловка Юрий Школьник больше десяти лет приручает ворон. Его прогулки в окружении стаи птиц всегда вызывают интерес и удивление тех, кто видит компанию впервые. Подробнее об этой необычной дружбе — в материале «Вечерней Москвы».

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Юрий достает из нагрудного кармана голубой пластмассовый свисток.

— Это мне Клара подарила, — смеется он. — Она — птица благодарная.

Клара — предводительница местного вороньего прайда. Как объясняет Юрий, в парке «Сосенки» царит строгое территориальное деление. В той части, что ближе к улице Ремизова, орудует один прайд в несколько десятков птиц, а в той, что около Коробковского сада, — хозяйничает другой. Раз в неделю прайды слетаются и устраивают что-то вроде совещания: громко обкаркивают планы на ближайшее время. …Дружба Юрия с сосенскими воронами началась 13 лет назад.

Он выгуливал в парке Василису — собаку, найденную им на улице. Поощряя ее вкусняшками за выполнение команд, заметил, что за процессом пристально наблюдает крупная ворона. Юрий угостил птицу собачьими лакомствами... А на следующий день в парке их встречала птичья компания из нескольких десятков особей под предводительством вчерашней знакомой.

— Так и повелось: сначала собаке дашь что-то вкусное, потом — вороне, — говорит он. — Постепенно собрался целый прайд, который знает время, когда мы выходим гулять, и ждет нас.

Мы наблюдаем за двумя воронами, которые подходят к старенькой Дэе, воспитаннице Василисы, и начинают щипать ее за хвост. Дэя поднимает голову, выразительно смотрит на бандиток, те делают вид, что испугались, и отпрыгивают на шаг назад. Собака опускает взгляд на лапы, и вороны снова подскакивают к ее хвосту. От этой игры они, в отличие от Дэи, не устают, ну а та терпит.

— Вообще многие собаки любят с птицами играть, — замечает Юрий. — Вороны их здорово развлекают на прогулке. Напротив местной школы пару лет жила ворона, которая встречала нас... лаем. На «уроки гавканья» она перелетала через овраг Котловки к собачьей площадке, слушала звуки и запоминала. Когда мы возвращались, пыталась воспроизвести что-то вроде «крраф-аф-аф».

Юрий три года как на пенсии, а до этого полтора десятилетия проработал в ветеринарной компании, занимавшейся исследованиями кормов для животных.

— Мы нашли самый безвредный корм, — рассказывает он. — Его я спокойно даю воронам. Ну и, судя по ним, все 12 лет птицы весьма неплохо себя чувствуют.

Со временем Юрий начал различать ворон и шутки ради давать им имена. Смелую предводительницу прайда назвал Кларой, ее дочь — Пилотессой, а сына — Кларнетом. Есть еще папа Карл, который, по словам Юрия, не обладает особой индивидуальностью.

— А как вы отличаете мальчиков от девочек? — интересуюсь я.

— У самцов ноги более мощные, а у самок — широко расположенные, — объясняет он, глядя на стаю. — Они же яйца несут, поэтому и фигура другая. Ну и по характеру все вороны разные. Одна подходит, стучит мне клювом в ботинок, мол, давай еду немедленно! Вторая сидит рядом, просто сидит и смотрит. Клару я и внешне определяю — по белым перьям, выбивающимся наружу из-под черного крыла.

Клара — единственная, кто садится Юрию на голову. Однажды она пыталась научить этому трюку одного из своих детей, но у вороненка никак не получалось приземлиться не то что на голову, даже на плечо.

— Они же не попугаи, — улыбается Школьник. — Такие маневры им вообще плохо даются. Вороненок несколько раз скатился с плеча и здорово получил от матери: такой ор — что, мол, шею себе сломать хочешь?! После этого ворона оставила затею обучить птенца трюку.

А год назад Клара с Карлом свили гнездо прямо напротив окон семьи Школьников.

— Когда она сидела на яйцах, ее «муж» прилетал на наш кондиционер, — вспоминает Юрий. — Мы открыли окно и дали ему курятину. Он набрал продовольствие в клюв, отнес Кларе в гнездо, а она оттуда орала: «Спасибо, все дошло!»

Вороны гнездуются в марте–апреле, поэтому в это время свита Юрия редеет — у птиц семейные заботы.

— Этой весной с нами гуляли только двое — оба самцы, — улыбается Юрий. — У ворон матриархат, всем в стае заправляет самка. А эти, видимо, бобыли.

Клары с семейством уже несколько дней не видно: птицы разлетелись по «дачам». Как говорят орнитологи, летом многие вороны меняют локацию — улетают в окрестные лесопосадки. А осенью, когда холодает и еды в лесу становится меньше, возвращаются ближе к человеку. Так что пока Юрий с Дэей гуляют в компании молодняка, которому в городе интереснее. Но вскоре вернется Клара с семьей, и жизнь войдет в привычную колею — с еженедельными «совещаниями» на соснах и безбашенными играми.

Тренд

В столице набирает популярность бердвотчинг — наблюдение за птицами. Самое крупное городское сообщество — Birdwatching Moscow (в переводе с английского — «наблюдение за птицами в Москве». — «ВМ»). Кураторы организуют бесплатные прогулки по Москве и Подмосковью каждые выходные. Экоцентр «Лосиный Остров» проводит тематические занятия «Бердвотчинг» для взрослых и детей. Главное соревнование по бердвотчингу — «Большой день» — ежегодно проходит в Москве и Московской области. Впрочем, заниматься наблюдением за птицами можно и самостоятельно. Для этого нужен бинокль (или хорошая камера на смартфоне), блокнот и одно из популярных приложений:

Merlin Bird ID позволяет идентифицировать птиц по фото, описанию или аудиозаписи щебетания.

Birdex сочетает наблюдение за птицами с элементами коллекционирования. Наведите камеру на птицу, и она превратится в красивую и информативную карточку: за каждый новый вид игрок получает баллы.

BirdNET — инструмент для распознавания птиц по их пению и крикам через микрофон.

Seek работает в реальном времени: достаточно навести камеру на объект, и приложение покажет название вида.

«Экогид — Птицы» — атлас-определитель.

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