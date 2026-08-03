Почему за океаном Даниила Маркова прозвали «русским камикадзе»

Он шел под шайбу, как в последний бой, и отказывался от новокаина, чтобы не терять время. В четверг, 30 июля, свой 50-летний юбилей отметил Даниил Марков.Человек, который вписал свое имя в хоккейную историю не столько голами и передачами (хотя и они у него были), сколько невероятной, запредельной самоотдачей.

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«Ну, нос сломан. И что?»

«Русский камикадзе» - так прозвали за океаном бронзового призера Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и чемпиона мира 2008 года, который он доиг­рывал с переломанной рукой.

В эпоху, когда хоккей все больше становится бизнесом, Марков оставался героем, готовым в любой момент пожертвовать собой ради коллектива.

За годы карьеры Марков собрал такой «букет» травм, которого хватило бы на целую команду. Но защитник никогда не уворачивался от шайбы - он ловил ее всеми частями тела. Его болевой порог, казалось, вообще не имел потолка.

Самый хрестоматийный случай произошел в НХЛ в ноябре 2001 года. Шайба после броска Кевина Дайнина попала российскому защитнику прямо в лицо - нос был сломан, рабочим потребовалось четыре минуты, чтобы очиститься лед от крови.

Врачи готовились зашивать рану, но Марков отказался от новокаина: с обезболиванием не успел бы вернуться в игру. Доктор иголкой пробивал хрящ - «тын, тын, тын…», как вспоминал сам Марков.

Итог: 15 швов внутри и 21 снаружи.

«Боли особой не почувствовал. Ну, нос сломан. И что?» - пожимал плечами хоккеист.

Генеральному менеджеру «Финикса» Майклу Барнетту сразу сообщили, что Марков пропустит как минимум две игры. Но явно поспешили, вскоре раздался еще один звонок:

«Забудьте! Этот сумасшедший русский уже отправился на лед!»

Марков отыграл последние девять минут того матча, а в следующем провел на площадке 24 минуты и трижды ложился под броски.

Тренер Боб Фрэнсис тогда четко сформулировал:

«Если бы все были такие, как Марков, мы имели бы другую команду…»

Проклятие финалов

Именно такой железный характер во многом и помог воспитаннику московского «Спартака» пробиться в НХЛ. Ведь он был задрафтован «Торонто» в 9-м раунде под общим 223-м номером в 1995 году - такой выбор особых перспектив обычно не несет.

Но его заокеанская карьера вышла вполне успешной. В сильнейшей лиге мира защитник провел 538 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 118 очков.

И почти во всех клубах, где выступал, - «Торонто», «Финиксе», «Филадельфии», «Нэшвилле» и «Детройте» - находился на ведущих ролях. Только с трофеями не очень везло, часто уплывали в последний момент.

Проведя в Канаде первые четыре сезона, Марков стал там своим. Болельщики «кленовых листьев», известные своим давлением на игроков, приняли россиянина. В составе «Торонто» он трижды доходил до финала Восточной конференции.

С «Филадельфией» в сезоне 2023/24 случилось то же самое. В финале «Востока» его команда уступила «Тампе» в седьмой игре, а «Молнии» потом выиграли Кубок Стэнли.

В 2006 году уроженец Москвы подписал контракт с «Детройтом» как свободный агент. С «Крыльями» снова дошел до финала, уже Западной конференции, где они уступили «Анахайму» - в пятом матче, за 55 секунд до конца третьего периода счет стал равным, а затем «Ред Уингз» проиграли серию. Какое-то проклятие. Марков до сих пор вспоминает, что главный тренер Майк Бэбкок не послушал его совета, как играть против Теему Селянне в меньшинстве.

А самое обидное случилось потом. В 2007 году Марков принял решение вернуться в Россию, хотя на столе лежал контракт с «Детройтом» еще на два года. А в следующем сезоне «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли.

Против Канады - со сломанной рукой

В сборной России он был не частый гость. Во-первых, его клубы постоянно далеко проходили в плей-офф, во-вторых, из-за частых травм к концу сезона на нем не было живого места.

Олимпиада-2006 в Турине, например, тоже едва не прошла для Даниила мимо. За несколько недель до старта он получил трещину в голеностопе - защитник соперника зарядил с вбрасывания, а партнер отвернулся.

Чтобы не пропустить Игры, Марков скрывал травму и отказывался от рентгена - догадывался, что отстранят. В Италии выходил на лед на обезболивающих уколах, и так продолжалось больше недели.

Но главное испытание ждало впереди. Чемпионат мира 2008 года в Квебеке, который Марков встречал уже в качестве хоккеиста московского «Динамо», он начал с растяжением связок колена.

Врачи сборной категорически запрещали ему играть - Марков даже водил их в ресторан, чтобы уговорить разрешить выйти на лед, но те были непреклонны.

Судьбу хоккеиста решил Игорь Захаркин. После матча с белорусами спросил, готов ли защитник играть, и Марков ответил: «Конечно». В колено засадили обезболивающее на дальнейшие игры - и как ни в чем не бывало!

Но настоящий подвиг случился в историческом финале против Канады. Во втором периоде Даниил, в падении прерывая опасную передачу на «пятаке», по инерции вкатился в штангу и сломал руку - кость разошлась на две части.

В раздевалке руку обкололи обез­боливающим, но к середине третьего периода боль вернулась с новой силой. Тогда врачи решились на запрещенный правилами ход: делали уколы Маркову прямо на лавке, пряча шприц от телекамер.

«Я наклонился, сунул руку под скамейку, доктор присел на колено и вколол», - рассказывал чемпион.

Он доиграл встречу до конца.

«Я знал - клюшку тремя пальцами удержу, значит, сзади буду полезен. Бросать, да, не могу - но там было кому это делать».

Вячеслав Быков позже признавался:

«Когда игрок в подобной ситуации готов выйти на лед, тренер не может сказать «нет». Я бы его просто предал».

В ЦСКА, где Марков завершал карьеру, на табличке над его местом в раздевалке вместо фамилии было написано: «Авторитет». Так его охарактеризовали партнеры.

Именно таким он и остался в памяти болельщиков - бесстрашным, несгибаемым защитником, готовым лечь под шайбу в любой момент.