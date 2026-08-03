Книга Симоньян о Кеосаяне заговорит голосом самого режиссера

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскрыла масштаб интереса к своей новой книге. В своем Telegram-канале она сообщила, что первый тираж романа «Непервая любовь» составит 50 тысяч экземпляров.

«Первый тираж моей новой книги про нас с Тиграном, "Непервая любовь"... будет 50 тыс. Это благодаря вашим предзаказам, спасибо всем большое!» — написала журналистка.

Книга посвящена покойному супругу Симоньян — режиссеру Тиграну Кеосаяну. Работу над романом автор начала в тяжелый период борьбы с онкологическим заболеванием (раком груди). По словам Симоньян, процесс написания оказался психотерапевтическим.

В тексте содержатся откровенные подробности о состоянии здоровья автора после химиотерапии:

«Я выгляжу обыкновенной больной старухой. У меня нет волос, бровей и ресниц... Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир», — приводит отрывок из романа издание «Фонтанка».

Также стало известно, что выйдет аудиоверсия книги, озвученная с помощью технологий искусственного интеллекта голосом самого Тиграна Кеосаяна.

Издание имеет благотворительный характер: все средства от продаж будут направлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников, пишет RT.

Выход произведения запланирован на сентябрь 2026 года и приурочен к годовщине смерти режиссера.

Читайте также: Она не просит жалости: Маргарита Симоньян: о болезни, горе и книге, которую не планировала