Загадка Нонны Гришаевой: почему ей не дают высокое звание?

Когда мы смотрим на Нонну Гришаеву — энергичную, искрометную, с этой её фирменной улыбкой до ушей, — кажется, что у неё в жизни всё складывается само собой. Как по волшебству. Но, как это обычно бывает у по-настоящему больших артистов, за внешней легкостью скрывается железная воля и умение делать выбор, который меняет всё. В свои 55 она остается одной из самых востребованных актрис страны. И в преддверии её юбилея хочется говорить не просто о дате, а о том удивительном пути, который она прошла. Пути, где были и дворянские корни, и отказы, и головокружительная любовь, и, конечно, сцена, которой она предана больше жизни.

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Одесские каникулы и дебют с Джеки Чаном

В Нонне всегда чувствовалась эта южная стать. И неслучайно: её предки по маминой линии — профессора императорского университета и оперные певцы. Серьезная родословная! Но при этом сама она росла в обычной семье: папа-механик, мама-инженер. Именно это сочетание благородной крови и пролетарской закалки, наверное, и сделало её такой — способной и на аристократичный жест, и на простой народный юмор.

Интересно, что любовь к сцене у неё в крови с пеленок. В пять лет — эпизод в кино, в десять — главная роль в оперетте. Казалось бы, судьба предопределена. Однако первый блин в Москве вышел комом: мама, испугавшись за 17-летнюю дочь, увезла её обратно в Одессу. Гришаевой пришлось ждать целый год, чтобы снова штурмовать «Щуку». Но, видимо, у судьбы были свои планы: комната в общежитии, которую она делила с Марией Ароновой, и курс Владимира Иванова сделали из неё ту самую Гришаеву, которую мы знаем.

Кстати, мало кто помнит, но в середине 90-х она снималась в Гонконге в боевике с самим Джеки Чаном! Для нас она — комедийная актриса, а там — боевая подруга. И, судя по её воспоминаниям, Джеки оказался на удивление простым парнем, который кормил всю группу в лучших ресторанах.

Театр, который важнее «Няни»

Многие знают Гришаеву по «Папиным дочкам» или «Большой разнице», но сама она всегда настаивает: её сердце принадлежит театру. И тут есть один момент, который дорогого стоит. В нулевых, когда ей предложили главную роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», она... отказалась. Представляете? Эта роль сделала Анастасию Заворотнюк звездой на всю страну. А Нонна выбрала спектакль «Мадемуазель Нитуш» в Вахтанговском.

«Это была мечта», — говорит она.

И в этом весь Гришаева. Умение жертвовать сиюминутной славой ради искусства, которое любишь. Не каждая звезда на такое способна, особенно в молодости.

Но театр для неё — это не только Вахтанговский. Сейчас она успешно руководит Театром Роста в Царицыно, превратив его в модное семейное пространство. А ещё она играет... Людмилу Гурченко. И делает это так пронзительно, что зрители плачут в зале. Она признаётся, что равнялась на Гурченко всю жизнь — чтобы быть такой же многогранной, уметь и петь, и танцевать, и драму играть, и комедию.

Скандалы, слухи и муж-«ребенок»

Личная жизнь Нонны всегда была окутана флером тайны. Её первый брак с актером Антоном Деровым был студенческим и довольно быстро распался. Но второй — это уже история со знаком «плюс», хоть и не без скандалов.

Она встретила Александра Нестерова, который младше её на 12 лет. Познакомились на детском спектакле, долго дружили, а потом — Таиланд, романтика, и в 2006 году тайная свадьба в Праге. И тут же — рождение сына Ильи. Казалось бы, идеальная картинка.

Но в 2015 году грянул скандал: папарацци засняли её с партнером по спектаклю Дмитрием Исаевым. Все трубили о разводе. Однако Гришаева с мужем смогли пережить этот кризис. Они не стали устраивать публичных разборок, просто взяли и сохранили семью. Сейчас они снова вместе, и это дорогого стоит. Умение прощать и доверять — редкий талант.

Почему же не Народная?

Вот мы подошли к самому интересному. У Гришаевой есть звание Заслуженной артистки, орден «За заслуги перед Отечеством». Но звания Народной ей почему-то не дают. Причем документы театр подает регулярно, и каждый раз — молчаливый отказ.

Как вам такое? Актриса, которую любит вся страна, которая 30 лет выходит на сцену, снимается в хитовых сериалах — и снова пролет. Однако сама Нонна Валентиновна относится к этому философски:

«К званиям я спокойна. Главное — любовь зрителя».

Красивая позиция, ничего не скажешь. Но осадочек, согласитесь, остается. Видимо, там, в чиновничьих кабинетах, свои критерии, которые нам, простым смертным, не понять.

Что дальше?

Несмотря на солидный возраст, Гришаева не собирается останавливаться. Этой осенью нас ждет громкая премьера — мюзикл «Вальмон. Опасные связи», где она сыграет коварную маркизу де Мертей. Сама актриса смеется, что в жизни она терпеть не может интриги, но как актрисе ей ужасно интересно попробовать «посуществовать в этой темной стороне».

Глядя на Нонну, понимаешь: возраст — это просто цифры. Важнее то, горишь ли ты тем, что делаешь. А она горит — и зажигает всех вокруг. И пусть звания присваивают бюрократы, а любовь — она настоящая, и она у вас есть.