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В Калининградском зоопарке строят новый вольер для трёхногой выдры
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В Калининградском зоопарке строят новый вольер для трёхногой выдры 

Клопс.Ru 29 сентября 2017
Фото: Клопс.Ru
В Калининградском зоопарке идёт строительство нового вольера для выдры Карибо, которая живёт в неволе с 2015 года. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook.
Животное два года назад нашёл в лесу житель Неманского района. Во время прогулки он заметил охотничью петлю, в которую попала выдра. Несмотря на то что в Международной Красной книге этот вид зверей значится как «близкий к уязвимому», охота на них в России не запрещена. При этом часто используются петли, не убивающие, а калечащие животных.
Мужчина высвободил выдру из петли, из-за которой передняя лапа оказалась практически оторвана. Принеся зверька домой, он обработал рану и позвонил в зоопарк. Сотрудники согласились принять выдру и дали ей имя Карибо.
"Животное было в подавленном состоянии, — рассказали Клопс.Ru в зоопарке. — Зоологам пришлось применять целый комплекс мер: игрушки, разные способы обогащения среды, тренинги, чтобы привести её в чувство".
Долгое время Карибо жила в волчатнике. «Отсутствие одной конечности абсолютно не мешает Карибо плавать, бегать, прыгать, лазать, нырять, шнырять, юлить и с удовольствием трескать салаку и мелко нарезанную говядину», — отметили в зоопарке. Сейчас для выдры строят новый вольер неподалёку от пингвинятника. Он будет огорожен с трёх сторон стеклом для лучшего обзора. На эти работы нужно около полумиллиона рублей. Желающие оказать зоопарку посильную помощь могут сделать взнос на сайте зоопарка.
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