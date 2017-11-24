Аэропортам России предложили вернуть «курилки»

В Шереметьево предложили вернуть «курилки» аэропортам России

Представитель Шереметьево предложил на выступлении в Московской областной думе вернуть в российские воздушные гавани комнаты для курильщиков. По словам заместителя генерального директора столичного аэропорта Дмитрия Кайгородова, их следует признать местом для людей с «зависимостью от табака», сообщило РИА «Новости»

При этом Кайгородов сослался на опыт Франции, где к курильщикам относятся более гуманно, чем в России, пишет агентство.

Взять Париж: там действует аналогичный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но есть нюанс: они сделали шаг вперед, они признали зону курения в аэропорту необщественным местом, которое предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака

— Кайгородов

В России запретили курить в некоторых общественных местах в 2013 году. «Антитабачный» закон относит к запретным для сигаретного дыма зонам школы, высшие учебные заведения, больницы, стадионы, магазины, детские площадки, самолеты. Через год к ним добавились кафе и рестораны, гостиницы, поезда, вокзалы и аэропорты.