Лондон и Москва названы самыми дорогими городами

Такие данные предоставило консалтинговое агентство ECA International, сообщила газета «Известия»

Эксперты отмечают, что съемная четырехкомнатная квартира в Москве обойдется арендатору в пять тысяч долларов в месяц. При этом жилье с тремя спальнями и гостиной или столовой, расположенное в одном из лучших районов столицы, будет без мебели.

В Лондоне аренда подобной жилплощади стоит около 6,6 тысячи долларов.

По данным аналитиков, страны топ-5 рейтинга с прошлого года остались прежними. Если Лондону и Москве принадлежат первые две строки, то на третьем оказался швейцарский Цюрих. Четвертое и пятое заняли Женева и Стамбул соответственно.

Самым дорогим жильем мира для иностранцев признаны квартиры в Гонконге. Их аренда с учетом аналогичных параметров обойдется в среднем в десять тысяч в американской валюте.

В рейтинге съемного жилья для туристов в России дороже всего обойдется проживание в Кемеровской области. В этом регионе за съемную квартиру или гостиничный номер придется заплатить 6,77 тысячи рублей.