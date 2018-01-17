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Лондон и Москва названы самыми дорогими городами
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Лондон и Москва названы самыми дорогими городами 

360tv.ru 17 января 2018
Фото: 360tv.ru
Такие данные предоставило консалтинговое агентство ECA International, сообщила газета «Известия».
Эксперты отмечают, что съемная четырехкомнатная квартира в Москве обойдется арендатору в пять тысяч долларов в месяц. При этом жилье с тремя спальнями и гостиной или столовой, расположенное в одном из лучших районов столицы, будет без мебели.
В Лондоне аренда подобной жилплощади стоит около 6,6 тысячи долларов.
По данным аналитиков, страны топ-5 рейтинга с прошлого года остались прежними. Если Лондону и Москве принадлежат первые две строки, то на третьем оказался швейцарский Цюрих. Четвертое и пятое заняли Женева и Стамбул соответственно.
Самым дорогим жильем мира для иностранцев признаны квартиры в Гонконге. Их аренда с учетом аналогичных параметров обойдется в среднем в десять тысяч в американской валюте.
В рейтинге съемного жилья для туристов в России дороже всего обойдется проживание в Кемеровской области. В этом регионе за съемную квартиру или гостиничный номер придется заплатить 6,77 тысячи рублей.
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