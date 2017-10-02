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Снимки «Кассини» и «Юноны»
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Снимки «Кассини» и «Юноны» 

Собака 2 октября 2017
Фото: Собака

Комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама, передал ученым из Европейской южной обсерватории в Германии фотографии галактики, находящейся на расстоянии в 900 миллионов световых лет от Земли, а аппарат «Кассини», прежде чем разбиться, сделал снимки Япета —третьего по величине спутника Сатурна, у которого, как и у Луны, отчетливо видны темная и светлая стороны. Также в сети опубликовали фото от автоматической межплатнетной станции «Юнона», построенной для исследования Юпитера. На них отчетливо видна атмосфера, облака и бури планеты-гиганта с расстояния в семь с половиной тысяч километров.

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