«Собака — это единственное существо, которое любит вас больше, чем себя», — говорил американский писатель Джош Биллингс. Несмотря на это, некоторые хозяева мучают или выбрасывают тех, кого приручили. Глянцевый фотограф Ричард Фиббс публикует в Instagram портреты животных из приютов, чтобы помочь им найти новый дом. Из этого родилась книга Rescue Me: Dog Adoption Portraits and Stories from New York City («Спаси меня: портреты и рассказы собак из Нью-Йорка»).