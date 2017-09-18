Лучшие города для велосипедистов 

Копенгаген, Дания

Первое место ожидаемо заняла столица Дании. 62 процента жителей ежедневно ездят на велосипедах, только 9 процентов — на автомобилях. Потрясающая статистика!

Именно поэтому в Копенгагене инвестируют миллионы евро в развитие инфраструктуры: 16 новых мостов для велосипедистов находятся в процессе установки, а в 2015 году было закончено строительство Havneringen Ring — кругового маршрута вокруг порта.

Утрехт, Нидерланды

Самая длинная велосипедная улица в стране (6 километров), строительство 33 тысяч парковочных мест у Центрального Вокзала к 2020 году, и система контроля скорости велосипедистов, которая советует ускорение или замедление, чтобы успеть на зеленый свет, — лишь небольшая плана по развитию сайклинга в этом небольшом голландском городе.

Амстердам, Нидерланды

По базовым показателям Амстердам остается самым удобным городом для велосипедистов, но в показателях Copenhagenize он не получил бонусных баллов за развитие инфраструктуры. Планы по улучшению до сих пор находятся в разработке, а город перегружен велосипедистами.

Страсбург, Франция

В Страсбурге на согласовании находится план строительства «велосипедных супермагистралей» с тремя кольцевыми маршрутами и несколькими радиальными в пригороды и соседние города. Вау!

Мальмё, Швеция

Последние два года в городе действует проект Cykelhuset (Велосипедный дом), помогающий вести образ жизни без автомобиля. К тому же, Копенгаген и Мальмё теперь связаны специальным паромом для велосипедистов.

Perito Burrito

Топ-20 лучших городов для велосипедистов выглядит так:

Копенгаген, Дания

Утрехт, Нидерланды

Амстердам, Нидерланды

Страсбург, Франция

Мальмё, Швеция

Бордо, Франция

Антверпен, Бельгия

Любляна, Словения

Токио, Япония

Берлин, Германия

Барселона, Испания

Вена, Австрия

Париж, Франция

Севилья, Испания

Мюнхен, Германия

Нант, Франция

Гамбург, Германия

Хельсинки, Финляндия

Осло, Норвегия

Монреаль, Канада