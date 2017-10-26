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Самые удивительные гаджеты 2017 года
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Самые удивительные гаджеты 2017 года 

Trendymen 26 октября 2017
Фото: Trendymen

Конечно, ерунды тоже хватало, но мы постарались отобрать несколько самых удивительных технических новинок этого года, каждая из которых может поразить и самого искушенного гаджетомана.

Light L16

Это совершенно новый тип камер с мультидиафрагмой. При нажатии на кнопку спуска снимок делается десятком мини-камер с разным фокусным состоянием. Затем специальная программа объединяет полученную информацию в один, потрясающе детализированный снимок с расширением в 52 мегапикселя.

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Omnicharge pro 20

В этом блоке питания емкостью 20 000 мАч есть два USB-порта, переходник под розетку, система выбора напряжения и целых 11 внутренних датчиков температуры, чтобы полностью исключить вероятность того, что вы поджарите свой любимый смарт на портативной зарядке. Прямая DC-портовая плата способна зарядить большинство ноутбуков с максимальной скоростью.

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Hover Camera Passport

Максимально простой и максимально эффективный портативный дрон, который наверняка придется по вкусу многим. Красавец Hover несет на борту 32 гигабайта памяти и 13-мегапиксельную камеру, способную записывать видео в качестве 4К.

Камера Truedepth

Убрав сканер отпечатка пальцев с экрана, Apple разработала новую систему распознавания лиц. FaceID использует технологию инфракрасного изображения и AI, чтобы сформировать модель лица пользователя по 30 000 точек. Сейчас эта технология используется для разблокировки телефона и для развлечения, но перспективы развития камеры очень велики.

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Mio Slice

Фитнес-трекеры прошлого поколения больше никому не интересны, но разработчики Mio Slice и не делали ставки на устаревшие технологии. Это единственный в своем роде гаджет, способный оценивать активность пользователя не по какому-то там количеству шагов, а по кардионагрузке.

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Lego Boost Creative Toolbox

Робот Верни — лишь часть комплекса современных игрушек Lego Boost Creative Toolbox. Специальная система обучает детей программированию через приложение. Роботизированные детали вроде маленького двигателя и инфракрасного датчика совместимы со стандартными деталями Lego. Вы вполне можете построить что угодно, а затем программно задать систему действий новой игрушки!

Plume WiFi

Больше никаких мертвых зон даже в самом большом доме. Система доступа Plume подключается к модему провайдера и расширяет радиус покрытия за счет адаптивной Wi-Fi системы.

Sony A9

Беззеркальная камера для профессионалов своего дела. Малыш Sony A9 создает 20 снимков с разрешением 24 мегапикселя в секунду, да еще и с автофокусом. Поймать самый неуловимый кадр теперь не составляет никаких проблем.

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