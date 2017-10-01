Екатерина Волкова о семейных испытаниях 

Катя Волкова только выглядит легкой и воздушной. У нее повышенная реактивность и огромная воля к победе. Взять хотя бы участие актрисы в шоу «Танцы со звёздами», когда она, по сути, соревновалась с собственным мужем. Андрей Карпов (архитектор по профессии и танцор по призванию) выступал тогда в паре с Юлей Волковой, а Катя танцевала с Михаилом Щепкиным. Семейной драмы, к счастью, не случилось — обе пары не вышли в финал.

Или еще пример. Катя пообещала отцу — дипломату с пятью высшими образованиями, что после окончания театрального училища, куда ей захотелось поступить после школы, она получит и «серьезный» диплом тоже. Пообещала — выполнила. Волкова училась в Финансовой академии, работала в Театре киноактера и еще успевала преподавать в школе сценическую речь. Кстати, в академии Катя блестяще защитила диплом на тему «Нефтегазовая политика в России и странах СНГ», что, однако, никак не повлияло на смену ее основной деятельности. Она с детства мечтала быть артисткой — и это, как говорится, уже было делом принципа.

Катя, видела в вашем Instagram, что вы хотите за месяц научиться делать шпагат. Что за пунктик такой? Зачем вам это понадобилось?

На спор. (Смеется.) Ребенок спросил, могу ли я сесть на шпагат, а я как-то засомневалась. И тут подруга подлила масла в огонь, сказав: «Спорим, что не сядешь!» Вот я и поставила себе такую цель. Сначала было легко, мышцы хорошо поддавались, а потом просто встали в ступор. Еще совпало с отпуском… Но практически под самый конец у меня получился этот шпагат, я на него села…

Но никто не сфотографировал!

Кричу своей крестнице, с которой мы отдыхали: «Настя, давай, я готова!» И началось: ты не в спортивном, вставай, сейчас быстренько переоденемся… Я встала и поняла, что уже второй раз не сяду. (Смеется.) Мне было так обидно.

Часто вы ставите перед собой сложные задачи ради спортивного интереса?

Бывает. Это очень увлекает. В какой-то момент хочется сдаться, сказать, мол, ну на фиг, ничего страшного. А потом думаешь, что нет, если решила, надо делать. Ну ничего, я добью этот шпагат.

Следующую цель уже придумали?

Пока нет, я еще эту не довела до конца. Следующая цель у нас одна — наконец-то достроить дом, но это глобальная такая задача, которая всё никак не решится.

А в чем проблема? Вы всё время меняете свои грандиозные планы?

Не меняем мы ничего! Просто рассчитываешь, что тебе сегодня соберут гардеробную, а ничего подобного: то крючка не хватило, то краска закончилась, то опоздали. Вот, допустим, на данный момент красят лестничный проем — красят третий день! Первый слой положили — прекрасно, он высох пятнами, где-то подшкурили. Второй, третий, сегодня уже четвертый слой. И уже видно, что это никуда не годится. У меня ощущение, что этот ремонт просто какое-то проклятье, которое мы пройдем, снимем с себя, и всё будет прекрасно в этой жизни. Но иногда опускаются руки.

Я не знаю почему, но мне всё время не хватает времени, хотя я вроде его грамотно распределяю, но такое ощущение, что эти 24 часа — они сужаются, сужаются и сужаются.

«Не спешить» — это вообще про вас?

Нет, не про меня, я всё время куда-то спешу.

Хватает энергии?

В батарейках-то?! У меня аккумулятор. (Смеется.) Он у меня ночью подзаряжается и не сдохнет никогда, это хорошо. Хотя иногда утром просыпаешься и такое состояние, словно уже устала. (Смеется.) Я вот приболела на выходных, а у меня должна была быть репетиция спектакля… А тут горло красное, глотать больно — ангина началась. И муж уже смеется, и подруга пишет: «Успокойся, тебе организм говорит, чтобы не дергалась никуда, сегодня воскресенье, отдыхай!» И я отдыхала — целый день молчала!

Смогли?

Смогла, честно! Андрей что-то спрашивает, а я молчу. Лиза что-то хочет, а я ей показываю, мол, все вопросы к папе. Конечно, я могла говорить, но мне было так хорошо: я лежала, учила текст — такое счастье! Иногда такой вот ленивый день просто необходим. Но всё, с завтрашнего дня я уже в обойме, завтра я уже в Питере играю спектакль, в ночи возвращаюсь в Москву, мы начинаем снимать, потом уезжаем в Карелию на съемки, возвращаемся, потом Камчатка… Гастроли, гастроли. И даже сейчас, заглянув в календарь, я поняла, что у меня уже со 2 по 10 января стоят спектакли.

Антрепризные? Вы ведь, кажется, ушли из Театра киноактера.

Я не ушла. К сожалению, так сложилось — нас распустили. Видимо, одна дверь закрывается, другая открывается. Хотя хочется, честно, очень хочется попасть в труппу театра, потому что всё равно это другой статус. Это не антрепризные проекты, куда тебя пригласили разово, ты поиграл год, два, и всё. У тебя жизнь трудовая, ты актриса определенного театра. Но сейчас с этим сложно.

Я уже не студентка. Показываться куда-то? Я даже не знаю, как это делать. Мне кажется, если я буду нужна, меня пригласят.

Это неправильная позиция — сегодня так нельзя.

А как? Я сделала пару звонков, но мне сказали, что штат переполнен, мол, будем иметь вас в виду. Но для меня сейчас это задача номер один — положить куда-то трудовую книжку, потому что стаж должен идти. Понятно, что для пенсионного он сейчас не нужен, но для звания необходим.

Для какого звания, Катя?

Заслуженный артист. Может быть, когда-нибудь и народный. Ха-ха, губу раскатала! (Смеется.) Понятно, что ничего звание особо не дает, но приятно! Мне вот не хватает трех лет. Я тринадцать лет проработала в театре! Так обидно. Мы знали, что, наверное, будет зачистка, на какое-то время нас распустят, но не так что уволят — и всё, до свидания. Ну ладно, прошло и прошло. Жалко просто, хочется, чтобы была работа.

Вы же продюсировали в прошлом. Может, какую-то свою театральную группу организуете? Вы, наверняка, смогли бы.

Такой опыт у меня был, но я поняла, что надо заниматься чем-то одним. Я не хочу больше продюсировать, я хочу сниматься, хочу репетировать, участвовать в шоу, даже спортивных — это же чистый азарт! А я такой азартный человек — сломя голову берусь за все проекты и получаю от них колоссальное удовольствие, даже если будут синяки и царапины. Всё равно во мне вот эти эмоции — они у меня зашкаливают. Поэтому я за любой кипеж, даже за голодовку.

Муж поддерживает вас в этом? Его не беспокоит, что жену всё время куда-то несет?

Мне кажется, мы с Андреем в этом одинаковые: он тоже не может сидеть на одном месте, он тоже все время носится. Иногда я говорю: «Пожалуйста, давай с тобой вдвоем дома потупим». И календарь открываю: «А тупить мы с тобой сможем через две недели в среду». Он смотрит свой календарь: «Через две недели в среду я не могу». Но лучше быть в обойме и работать, нежели сидеть и скулить, что ничего нет. Я, например, научилась отдыхать на гастролях. Всё равно переключаешься: нет никаких домашних дел, никто тебя не дергает, готовить не надо, убирать не надо, гостиница — переезд, гостиница — переезд. Могу сказать, что я счастливый человек и это здорово.

Катя, знаете, вы ведь одна из немногих актрис, у кого дружелюбные подписчики в Instagram.

Разные есть, но мне правда про это часто говорят. Мне кажется, дело в том, что «Ворониных» смотрят в первую очередь дети, а детки — они чистые, позитивные. Нет, конечно, есть подростки, которые изначально всех ненавидят и завидуют. И в целом люди у нас немножко озлоблены на жизнь. Но мне, конечно, везет с аудиторией.

Недавно я брала интервью у одной актрисы, и она в конце сказала мне спасибо за то, что я не стала спрашивать ее о героине из ситкома, который сделал ее популярной. А вас не раздражает, когда вас называют Верой, как Воронину?

Не-е-ет! Меня так часто называют дети, а иногда даже и взрослые. Вот во время отдыха в Турции мы это всё проходили. Во-первых, дети сразу секут. Если взрослые не обращают внимания, кто там отдыхает, то дети сразу расскажут родителям. И вот уже вечером за ужином или на пляже подходят: «Верочка! Можно сфотографироваться?» Выходишь из ресторана, а там вереница детей стоит, которые тебя ждут. И это хорошо, это прекрасно, значит, я не зря работаю. Я безумно благодарна проекту и моей героине Вере за то, что она принесла мне популярность.

«Воронины» на СТС сколько лет уже?

Девять.

Вы не устали?

Конечно, хочется идти дальше, а времени не хватает, потому что мы снимаем нон-стоп. И даже когда мы останавливаемся, кастинг-директора не всегда об этом знают и не зовут на пробы. Но за те девять лет, что мы снимаем, я поняла такую вещь: всему свое время. Сейчас время «Ворониных». Закончится одно — начнется другое. Так что сейчас сериал и спектакли, которые я безумно люблю. Я обожаю сцену, обожаю живого зрителя, который реагирует, с тобой же переживает, а потом делится впечатлениями. Это дорогого стоит.

У меня десять антрепризных постановок, так что я счастливый человек, который выходит на сцену раз в месяц, — это даже чаще, чем я выходила в родном театре.

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