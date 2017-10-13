Беспроводные наушники Google со встроенным переводчиком 

Компания Google провела презентацию, на которой представила беспроводные наушники Pixel Buds со встроенным голосовым помощником Google Assistant. Наушники хранятся и заряжаются в специальном кейсе. В компании говорят, что заряда наушников и кейса хватает на 24 часа непрерывного проигрывания музыки, а только наушников — на пять часов. Перематывать и останавливать песни, увеличивать громкость проигрывания можно с помощью свайпов, при нажатии и удержании на правом наушнике запускается помощник Google Assistant.

Более того, при открытии кейса запускается «быстрое» подключение к смартфону. Функция совместима с устройствами на Android 7 и выше и напоминает аналогичную возможность в Apple Airpods. После подключения наушников к смартфону, можно произнести фразу на иностранном языке в гаджете и телефон тут же переведет ее. Записанные на телефон слова на родном языке также могут быть переведены телефоном на другой. Всего доступны 40 языков.

Pixel Buds доступны в чёрном, белом и синем цветах и будут продаваться за 159 долларов (примерно 9063 рубля).