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Беспроводные наушники Google со встроенным переводчиком
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Беспроводные наушники Google со встроенным переводчиком 

Собака 13 октября 2017
Фото: Собака

Компания Google провела презентацию, на которой представила беспроводные наушники Pixel Buds со встроенным голосовым помощником Google Assistant. Наушники хранятся и заряжаются в специальном кейсе. В компании говорят, что заряда наушников и кейса хватает на 24 часа непрерывного проигрывания музыки, а только наушников — на пять часов. Перематывать и останавливать песни, увеличивать громкость проигрывания можно с помощью свайпов, при нажатии и удержании на правом наушнике запускается помощник Google Assistant.

Более того, при открытии кейса запускается «быстрое» подключение к смартфону. Функция совместима с устройствами на Android 7 и выше и напоминает аналогичную возможность в Apple Airpods. После подключения наушников к смартфону, можно произнести фразу на иностранном языке в гаджете и телефон тут же переведет ее. Записанные на телефон слова на родном языке также могут быть переведены телефоном на другой. Всего доступны 40 языков.

Pixel Buds доступны в чёрном, белом и синем цветах и будут продаваться за 159 долларов (примерно 9063 рубля).

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