Студия с изолированной спальней: проект в Питере 

Молодые заказчики переехали в Санкт-Петербург по работе и приобрели квартиру в новостройке. Чтобы превратить евродвушку с раздельным санузлом в комфортное жилье, они пригласили дизайнера Сергея Клочкова.

Заказчики хотели сделать пространство более студийным, наполнить его воздухом и светом, при этом сохранив приватную спальню. В итоге расширили кухню-гостиную, демонтировав лишние перегородки. Также объединили санузел, чтоб сделать просторную душевую.

Так как бюджет был небольшой, для отделки выбрали краску для стен и паркет на пол. «В этом проекте я активно использовал стекло: так появились витражи над дверью в спальню и санузел — это современная интерпретация классических приемов, — рассказывает Сергей Клочков. — Еще одна фишка — изголовье кровати, оформленное штучным паркетом с подсветкой».

В небольших квартирах системы хранения почти всегда на виду. Здесь дизайнер спрятал их в ниши в прихожей и спальне. Для маскировки фасады изготовили из МДФ и покрасили в цвет стен. Цветовая гамма проекта по-петербургски сдержанная: светло-серая основа с яркими акцентами — они делают обстановку более жизнерадостной.

Мебель и декор выбирали с учетом бюджета: например, все встроенные шкафы сделали по эскизам дизайнера, а остальные предметы нашли в демократичных магазинах. Свет — дизайнерский, так как он задает настроение.

«Декора немного, но он запоминающийся. В прихожей повесили зеркало с гравировкой, которая выполнена в стиле уличных граффити. Это один из узнаваемых феноменов уличной культуры нашего города — отличное украшение для современного интерьера, заказчикам понравилось», — рассказывает дизайнер.