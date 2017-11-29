Секреты красоты звезды сериала «Психологини» 

В нашей традиционной рубрике о секретах красоты звезда сериала «Психологини» на СТС рассказала о своей способности есть и худеть, об овсянке, которую использует нетрадиционно, и о причинах, по которым не любит смотреть фильмы со своим участием.

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— Юлия, вы всегда были в такой прекрасной форме?

— Нет, после родов я была «объемнее». Сейчас мой вес 50 килограммов, а после рождения сына был 62. Многовато для моего роста 164 сантиметра. Я долго кормила грудью и позволяла себе лишнее в еде. Пришлось срочно браться за себя и худеть! Тем более что мой агент, взглянув на меня, огорченно сказала: «Мы, наверное, тебя больше не будем снимать». Я была в панике и поставила перед собой цель: за два месяца избавиться от 12 килограммов. Отправилась в спортивный зал и очень жестко ограничила питание. В шесть вечера у меня был последний прием пищи — только стакан кефира. Ела я пять раз в день, и каждая порция была всего 250 граммов. В первую неделю взвешивала порцию, а потом уже на глаз. Я считаю, что есть нужно все, вопрос только, в какое время и в каком объеме.

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Например, шоколад я позволяла себе только до 12 часов дня. Ну и старалась разделять углеводы и белки: отдельно ела мясо, отдельно рис или гречку. В зал ходила три раза в неделю, занималась с тренером. Раньше я только танцевала, к спорту меня, к сожалению, в детстве не приучили. Поэтому первый месяц в спортивном зале я адаптировалась. В результате решила приучать сына к спорту с ранних лет. В четыре года отдала его на футбол. Кардиотренировки тоже были, но не на тренажерах: я просто ходила в фитнес-центр пешком быстрым шагом. А еще выработала для себя систему: раз в полгода очищать организм. Сейчас в аптеках большой ассортимент БАДов, способствующих очистке кишечника, печени, почек. Их-то я и применяю.

— Вы их курсом пропиваете?

— Да, я чередую рационы: полгода питаюсь в обычном режиме, потом два месяца — разгрузка с применением БАДов. Исключаю сладкое, мучное и молоко. Это непросто, но результат потрясающий. Ограничиваю себя четыре месяца в год, зато потом могу спокойно съесть ночью кусок торта — и мне ничего за это не будет. Некоторые женщины после съеденного вечером пирожного наутро усиленно отрабатывают лишние калории в спортзале. А мне это не нужно. Я, кстати, вообще не зациклена на еде, иногда могу о ней забыть и целый день ходить голодной. Еда мне важна только для поддержания жизненных сил. А когда ешь немного, то организм и требует немного.

— На диетах сидели?

— Я против диет. Насмотрелась на проблемы подруг. Одни быстро срывались, начинали есть еще больше и набирали вес. Другие из-за белковых диет «сажали» почки. Случалось, доходило даже до нарушения обмена веществ, подагры. Я, если нужно срочно прийти в форму, беру себя в руки и просто меньше ем и не распускаю себя. Хочется быть стройной и красивой, да и профессия обязывает…

— У вас после того, как похудели до 50 килограммов, вес держится?

— Да. Я дважды в неделю хожу в спортзал, продолжаю разгрузки. Не­давно встретилась с подружкой, сижу ем шоколад, а она удивляется: вечером нельзя есть сладкое! Я объяснила, почему не боюсь поправиться. Но она спорит: мол, лучше каждый день спорт и правильное питание, чем ограничения на целых два месяца! Но меня устраивает мой метод. Иногда режиссеры даже говорят: «Юля, тебе бы хоть немного поправиться, а то совсем худенькая!»

— У вас есть «черный список» продуктов?

— Я категорически против выпечки, которая способна храниться по несколько месяцев, рыбных и мясных полуфабрикатов и газированных напитков: их я не пью c 20 лет.

— В вашу систему поддержания формы входят спа-салоны?

— Конечно! Люблю там все: массаж, пилинги, обертывания, скрабы, хаммам. В первый же выходной после окончания очередного проекта иду в спа-салон и провожу там пять часов. Каждые три месяца делаю курс по 10 сеансов массажа. Особенно нравится тайский. Считаю полезным раз в месяц навещать остеопата. Только нужно найти хорошего, которому можно доверять.

— Какие-нибудь косметические процедуры позволяете себе?

— Я долго искала своего специалиста и нашла только в 32 года. Пока ничего кардинального не предпринимаю. Колю витаминные коктейли, делаю чистку лица, пилинги и маски. Тут главное — знать меру. Дома ­пользуюсь натуральной косметикой. Если возникает раздражение на лице, особенно от грима, то заливаю немного овсянки кипятком и наношу кашицу на лицо минут на 10—15. Потом смываю водой и наношу увлажняющий крем. Если делать это два раза в день, то прыщей на лице вообще не будет!

— Как ухаживаете за волосами?

— Когда я была темненькой, было проще — могла смягчить волосы репейным маслом. Со светлыми волосами это делать нельзя. К сожалению, когда я осветлилась, волосы начали «сыпаться». Как раз тогда меня позвали сразу в два проекта. И я снималась без выходных. Каждый день мои волосы вытягивали, крутили, укладывали… Доходило до того, что во время завивки волосы оставались на щипцах! Конечно, делали защиту, но ­бесполезно. Приходилось даже использовать накладные пряди. Сейчас, когда эта работа закончилась, я немного подстригаю волосы, лечу их ­масками.

— Юля, вы всегда были довольны своей внешностью?

— В подростковом возрасте я себя очень не любила. У меня еще голос специфический. В 15 лет у всех моих подруг он был звонкий, как колокольчик, а у меня — низкий и глубокий. Уже потом это стало моей фишкой. По поводу внешности тоже были претензии к себе. Я смотрела в зеркало и думала: мне бы глаза побольше, а уши поменьше. Сейчас, конечно, принимаю то, что мне дано, но не скажу, что в восторге от себя. Даже фильмы со своим участием смотрю редко, вечно себя критикую: там морщинка, там волосы не так лежат, там уши торчат, а тут, о ужас, сыграла не то…