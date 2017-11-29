Секреты красоты звезды сериала «Психологини» 

В нашей традиционной рубрике о секретах красоты звезда сериала «Психологини» на СТС рассказала о своей способности есть и худеть, об овсянке, которую использует нетрадиционно, и о причинах, по которым не любит смотреть фильмы со своим участием.
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— Юлия, вы всегда были в такой прекрасной форме?
— Нет, после родов я была «объемнее». Сейчас мой вес 50 килограммов, а после рождения сына был 62. Многовато для моего роста 164 сантиметра. Я долго кормила грудью и позволяла себе лишнее в еде. Пришлось срочно браться за себя и худеть! Тем более что мой агент, взглянув на меня, огорченно сказала: «Мы, наверное, тебя больше не будем снимать». Я была в панике и поставила перед собой цель: за два месяца избавиться от 12 килограммов. Отправилась в спортивный зал и очень жестко ограничила питание. В шесть вечера у меня был последний прием пищи — только стакан кефира. Ела я пять раз в день, и каждая порция была всего 250 граммов. В первую неделю взвешивала порцию, а потом уже на глаз. Я считаю, что есть нужно все, вопрос только, в какое время и в каком объеме.
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Например, шоколад я позволяла себе только до 12 часов дня. Ну и старалась разделять углеводы и белки: отдельно ела мясо, отдельно рис или гречку. В зал ходила три раза в неделю, занималась с тренером. Раньше я только танцевала, к спорту меня, к сожалению, в детстве не приучили. Поэтому первый месяц в спортивном зале я адаптировалась. В результате решила приучать сына к спорту с ранних лет. В четыре года отдала его на футбол. Кардиотренировки тоже были, но не на тренажерах: я просто ходила в фитнес-центр пешком быстрым шагом. А еще выработала для себя систему: раз в полгода очищать организм. Сейчас в аптеках большой ассортимент БАДов, способствующих очистке кишечника, печени, почек. Их-то я и применяю.
— Вы их курсом пропиваете?
— Да, я чередую рационы: полгода питаюсь в обычном режиме, потом два месяца — разгрузка с применением БАДов. Исключаю сладкое, мучное и молоко. Это непросто, но результат потрясающий. Ограничиваю себя четыре месяца в год, зато потом могу спокойно съесть ночью кусок торта — и мне ничего за это не будет. Некоторые женщины после съеденного вечером пирожного наутро усиленно отрабатывают лишние калории в спортзале. А мне это не нужно. Я, кстати, вообще не зациклена на еде, иногда могу о ней забыть и целый день ходить голодной. Еда мне важна только для поддержания жизненных сил. А когда ешь немного, то организм и требует немного.
— На диетах сидели?
— Я против диет. Насмотрелась на проблемы подруг. Одни быстро срывались, начинали есть еще больше и набирали вес. Другие из-за белковых диет «сажали» почки. Случалось, доходило даже до нарушения обмена веществ, подагры. Я, если нужно срочно прийти в форму, беру себя в руки и просто меньше ем и не распускаю себя. Хочется быть стройной и красивой, да и профессия обязывает…
— У вас после того, как похудели до 50 килограммов, вес держится?
— Да. Я дважды в неделю хожу в спортзал, продолжаю разгрузки. Недавно встретилась с подружкой, сижу ем шоколад, а она удивляется: вечером нельзя есть сладкое! Я объяснила, почему не боюсь поправиться. Но она спорит: мол, лучше каждый день спорт и правильное питание, чем ограничения на целых два месяца! Но меня устраивает мой метод. Иногда режиссеры даже говорят: «Юля, тебе бы хоть немного поправиться, а то совсем худенькая!»
— У вас есть «черный список» продуктов?
— Я категорически против выпечки, которая способна храниться по несколько месяцев, рыбных и мясных полуфабрикатов и газированных напитков: их я не пью c 20 лет.
— В вашу систему поддержания формы входят спа-салоны?
— Конечно! Люблю там все: массаж, пилинги, обертывания, скрабы, хаммам. В первый же выходной после окончания очередного проекта иду в спа-салон и провожу там пять часов. Каждые три месяца делаю курс по 10 сеансов массажа. Особенно нравится тайский. Считаю полезным раз в месяц навещать остеопата. Только нужно найти хорошего, которому можно доверять.
— Какие-нибудь косметические процедуры позволяете себе?
— Я долго искала своего специалиста и нашла только в 32 года. Пока ничего кардинального не предпринимаю. Колю витаминные коктейли, делаю чистку лица, пилинги и маски. Тут главное — знать меру. Дома пользуюсь натуральной косметикой. Если возникает раздражение на лице, особенно от грима, то заливаю немного овсянки кипятком и наношу кашицу на лицо минут на 10—15. Потом смываю водой и наношу увлажняющий крем. Если делать это два раза в день, то прыщей на лице вообще не будет!
— Как ухаживаете за волосами?
— Когда я была темненькой, было проще — могла смягчить волосы репейным маслом. Со светлыми волосами это делать нельзя. К сожалению, когда я осветлилась, волосы начали «сыпаться». Как раз тогда меня позвали сразу в два проекта. И я снималась без выходных. Каждый день мои волосы вытягивали, крутили, укладывали… Доходило до того, что во время завивки волосы оставались на щипцах! Конечно, делали защиту, но бесполезно. Приходилось даже использовать накладные пряди. Сейчас, когда эта работа закончилась, я немного подстригаю волосы, лечу их масками.
— Юля, вы всегда были довольны своей внешностью?
— В подростковом возрасте я себя очень не любила. У меня еще голос специфический. В 15 лет у всех моих подруг он был звонкий, как колокольчик, а у меня — низкий и глубокий. Уже потом это стало моей фишкой. По поводу внешности тоже были претензии к себе. Я смотрела в зеркало и думала: мне бы глаза побольше, а уши поменьше. Сейчас, конечно, принимаю то, что мне дано, но не скажу, что в восторге от себя. Даже фильмы со своим участием смотрю редко, вечно себя критикую: там морщинка, там волосы не так лежат, там уши торчат, а тут, о ужас, сыграла не то…