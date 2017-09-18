Студия со спальней за стеклом 

Само название жилого комплекса TriBeCa Apartments, в котором планирует жить владелица этого интерьера, напоминает о районе в Нижнем Манхэттене. Нью-йоркский Трайбека облюбовала местная богема: художники, актеры, модели и другие знаменитости.

И дизайнеров Павла Годяева и Евгения Жданова из студии GP Project это вдохновило на стиль интерьера апартаментов — американскую классику.

Формально квартира сдавалась без отделки и со свободной планировкой, но по факту свободы тут было мало.

Необходимо было учесть расположение стояка инженерных коммуникаций, вытянутую форму квартиры и, главное, панорамное окно в торцевой стене — единственный источник естественного освещения. Кроме того, заказчица мечтала об изолированной спальне, в которой будет много солнечного света.

Для решения этой непростой задачи дизайнеры разработали 3 варианта планировок в 6–7 вариациях, но самой лучшей оказалась самая необычная. Общее помещение не стали разделять капитальными стенами, а ограничились лишь стеклянной перегородкой. Она смотрится необычно и современно, но не перегружает интерьер, поскольку абсолютно прозрачна.

Но спальня все же пространство интимное. Поэтому по периметру перегородки предусмотрели электрокарниз, благодаря которому достаточно нажать на кнопку культа, чтобы закрыть штору и уединиться. А стена у кровати превратилась в огромное мягкое стеганое изголовье, как в настоящем классическом будуаре.

Основную систему хранения разместили в прихожей — в коридоре вдоль всей стены установили вместительный шкаф для одежды и открытые полки для книг и необходимых мелочей.

Дополнительно в гостиной есть небольшой комод под телевизором, в спальне — прикроватная тумбочка, а на кухне — линейный гарнитур с двумя рядами шкафчиков под самый потолок. У входа в прихожей появилась зеркальная консоль для ключей. Ее же можно использовать как туалетный столик.

Американская классика славится обилием декора и аксессуаров, но на скромной площади их не должно быть чересчур много. Поэтому дизайнеры совместили красоту и функционал — использовали декоративные светильники.

Над мягкой зоной в гостиной появились подвесы-обручи, по обе стороны от кровати в спальне — сияющие стеклянные шары, а в углу установили несколько свечей в изящных подсвечниках.

Конечно, для полного соответствия стилю интерьеру недостает симметрии. Полноценная диванная группа и пара шкафов-витрин только загромоздили бы и без того небольшое помещение. Зато нашлось место для электрокамина, который вмонтировали в комод под телевизором. И именно он стал центром гостиной, вокруг которого будут собираться близкие и друзья хозяйки дома.

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