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Apple презентовала iPhone X со стеклянным корпусом
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Apple презентовала iPhone X со стеклянным корпусом 

Собака 13 сентября 2017
Фото: Собака

Итак, корпус телефона сделан из водонепроницаемого стекла, экран Super Retina с диагональю 5,8 дюймов, OLED дисплей с разрешением 2436×1125.

Ноу-хау от Apple — функция распознавания лиц FaceID, благодаря которой можно будет разблокировать телефон. О ней в сети информация появилась еще этим летом. Телефон может распознавать своего хозяина, даже если он поменяет прическу, наденет очки или шапку. Функция работает благодаря небольшому инфракрасному датчику, который находится в верхней части корпуса. Более того, если iPhone случайно окажется в руках злоумышленников, то его все равно нельзя будет разблокировать с помощью фотографии владельца и даже специальной маски, которая повторяет его лицо.

Физиогномические данные хранятся только в устройстве и никуда не передаются, заверяют производители. При этом шанс, что у случайного человека будет лицо, которое смартфон примет за ваше — один к миллиону.

Еще одна новинка: в iPhone X можно будет отправлять 3D-эмодзи, которые будут повторять движения лица владельца так, что смайлы станут «говорящими».

Что касается кнопки Home, то на новом гаджете ее нет. Теперь, чтобы попасть на экран «Домой», надо сделать свайп снизу — потянуть пальцем от нижнего края, а для вызова Siri достаточно нажать боковую кнопку.

Батарея iPhone X держится на 2 часа дольше, чем у iPhone 7. Устройство также можно будет заряжать без провода, однако зарядка AirPower (специальная платформа, на которую можно будет положить одновременно телефон, часы и беспроводные наушники AirPods) появится лишь в 2018 году.

Камера в iPhone X вертикальная, а в остальном — как в iPhone 8. Фото и видео на iPhone X будут раскрываться на весь экран.

В России юбилейный iPhone X будет доступен с 3 ноября. Цена самого дешевого, с 64 гигабайтами памяти будет 79 990 рублей, сообщили «Медузе» в российском представительстве Apple.

О том, подтвердились ли многочисленные сливы информации о внешнем виде и функционале новых iPhone, можно узнать в нашем разборе.

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