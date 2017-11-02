Анна Семенович ушла от швейцарского бизнесмена 

В личной жизни Анны Семенович снова наступили перемены. Почти два года назад певица обрадовала поклонников сообщением, что она замужем. Позже выяснилось, что официально Анна и ее возлюбленный отношения не оформляли, просто считали себя близкими людьми. Это, скорее, был гостевой гражданский брак. Они не жили вместе, так как избранник звезды делал бизнес в Швейцарии, а она лишь часто прилетала к нему. Или они вдвоем выбирались в горы или к морю.

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Но, увы, мужчина, которому посчастливилось быть возлюбленным Семенович, не был готов к более серьезным отношениям. Он так и не решился сделать ей предложение. Когда Аня поняла это, она без колебаний расторгла их союз.

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«Действительно, какое-то время назад я рассталась со своим молодым человеком из Швейцарии, — рассказала Анна «КП». — Мы достаточно долго встречались, но на какие-то серьезные шаги он не решился, предложения руки и сердца не сделал. И я решила, что не буду тратить свое время на мужчину, который не готов делать мне какие-то более серьезные предложения, чем просто встречаться. У него было достаточно времени, чтобы определиться, но он не определился, поэтому я считаю себя совершенно свободной женщиной».

Семенович рассказала и о жутком скандале, который устроили двое влюбленных в нее мужчин в Греции. Девушка выступала на острове Крит, а потом осталась там отдохнуть у моря на пару дней. Один богатый грек, присутствовавший на ее концерте, был сражен наповал красотой и талантом певицы. Стал присылать ей шикарные букеты в номер, а потом пригласил на морскую прогулку. Будучи свободной женщиной, Анна согласилась. Правда, поехала не одна, а с подругой. И в этот день вдруг к ней приехал ее швейцарский экс-бойфренд. Мужчины не подрались, как сообщалось, но вели разговор на повышенных тонах. Что было недопустимо по правилам элитного отеля, где остановилась певица. Сотрудники вызвали полицию, только опасаясь драки. Инцидент оказался неприятным, и Семенович в очередной раз поняла, что сделала правильно, расставшись с этим человеком.