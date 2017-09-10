Что нужно выбросить, чтобы стать здоровым 

1. Старые пластиковые контейнеры

Пройдитесь по своей коллекции пластиковых контейнеров и ланч-боксов и выберите те из них, что сделаны из прозрачного и жесткого пластика и проштампованы буквами PC (поликарбонат). Такие контейнеры содержат бисфенол А — токсичное химическое вещество, которое активизируется при нагревании в микроволновой печи. Лучше вместо пластика использовать стекло — оно гораздо надежнее и безопаснее.

2. Освежители воздуха

Освежители воздуза содержат фталаты (фталевая ксилота), которые производители добавляют для того, чтобы продлить ароматический эффект. Однако, по сути, мы распыляем в воздухе химикаты, которые при постоянном вдыхании вызывают нарушения в репродуктивной системе. Гораздо безопаснее просто избавиться от источника неприятного запаха или использовать ароматические палочки или свечи.

3. Антибактериальное мыло

Безусловно, антибактериальное мыло очень эффективно в борьбе с болезнетворными бактериями, но, тем не менее, оно не безопасно для организма. Согласно масштабным исследованиям, проведенным Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств в США, триклозан — главный компонент мыла, нарушает гормональный баланс в организме, а также способность иммунитета противостоять микробам и повышает резистентность к антибиотикам.

4. Диетическая кола

Если вы планируете сбросить вес или стать адептом ЗОЖ, вам следует учесть, что так называемая диетическая кола, в которой нет калорий, содержит ряд подсластителей. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, выяснило, что сахарозаменители — сахарин, сукралоза и аспартам могут вызвать нарушения иммунитета ротовой полости и уничтожить ряд полезных бактерий, которые обитают на деснах и играют ключевую роль в метаболизме. Помимо этого, эти компоненты напитков повышают уровень сахара и вызывают метаболический синдром — главную причину развития диабета второго типа.

5. Изношенные беговые кроссовки

Беговые кроссовки, даже самые качественные и дорогие, должны меняться каждые 500-600 километров. Для любителей бега, которые преодолевают расстояние примерно в 50 километров в неделю, это означает, что кроссовки придется менять каждые три месяца.

Когда кроссовки изнашиваются, они теряют способность амортизировать стопу при ударе ее о землю во время бега, соответственно, сила удара приходится на кости ступни, что может привести к травмам и растяжениям. Если вы не занимаетесь бегом регулярно, лучше просто отслеживать внешний вид обуви, и как только кроссовки начнут его терять, можете смело выкинуть их на помойку.

6. Растрепанная зубная щетка

Зубная щетка изнашивается гораздо раньше, чем вы думаете. При регулярном использовании дважды в день это происходит за два-три месяца. Стоматологи не устают повторять своим пациентам главную заповедь — менять щетку каждые три месяца, иначе она теряет способность чистить зубы от налета и болезнетворных бактерий.

7. Различный хлам

То, что окружает нас, влияет на наше настроение. Иными словами — бытие определяет сознание. Вещи, которые годами пылятся на балконе и уже не служат вам верой и правдой, однозначно не сделают вас счастливыми, и вы не будете чувствовать себя лучше. Чем больше таких вещей вокруг, тем меньше мы можем сфокусироваться на том, что для нас действительно важно. Лайф-коуч Гейл Бланк называет хлам «жизненными пятнами». Не знаете с чего начать? Смело выбрасывайте те вещи, которые раздражают вас каждый раз, когда вы видите их у себя на пути. Например, носки, у которых нет пары, но вы их зачем-то держите «на всякий случай». Здесь главное это то, что вы освободите пространство от объектов, которые притягивают к себе ваше внимание.

8. Одежда, которую вы больше не носите

Сделайте ревизию в своем шкафу и посчитайте, сколько вещей вы не носите уже больше года. Большинство людей, которые сильно потеряли в весе, хранят свои большие размеры на случай, если снова наберут вес, в то время как другие зачем-то хранят джинсы на два размера меньше, рассчитывая на то, что похудеют в ближайшее время. В любом случае, лицезрение этих вещей вызывают тревогу и беспокойство.

9. Остатки еды в холодильнике

Когда дело касается продуктов животного происхождения, правило всегда одно: ешь, выбрасывай или замораживай. Бактерия листерия (возбудитель листериоза) может вызвать менингит, выкидыши и даже стать причиной летального исхода. В холодильнике количество бактерий может вырасти в тысячи раз в течение недели.

10. Старая тушь для ресниц

Кремовые и жидкие средства для макияжа, включая тушь для ресниц, могут содержать миллионы бактерий, заявляют офтальмологи. Врачи рекомендуют выбрасывать тушь после трех месяцев после вскрытия тюбика, даже если средства осталось достаточное количество. Каждый раз, когда вы используете тушь, вы переносите огромное количество бактерий на свои ресницы и слизистую оболочку глаза. Помимо этого, прикасаясь щеточкой к коже века и ресницам, количество микроорганизмов лишь увеличивается. Все это попадает во влажную среду комнатной температуры и колоний бактерии продолжают расти.

Одна из главных функций человеческих ресниц — предотвращение попадания бактерий и инородных тел в глаза, так что очень важно использовать как можно более свежую косметику, чтобы избавить себя от возможного конъюнктивита и других неприятных заболеваний. Также не следует давать кому-то пользоваться своей косметикой, а если вы посещаете визажиста, лучше уточнить, дезинфицирует ли он палетки с косметикой и использует ли специальные одноразовые щеточки для туши.

11. Старые контейнеры для контактных линз

Используя старые или грязные контейнеры для контактных линз, вы подвергаете себя серьезной опасности занести инфекцию в глаза. Об этом предупреждает каждый офтальмолог при выписке линз своим пациентам. Необходимо как можно чаще менять контейнеры, как минимум раз в три месяца, иначе беды не избежать. Проще и дешевле потратиться на свежие контейнеры, чем потом лечить серьезные заболевания глаз.

12. Просроченные специи

Приправы, которые годами хранятся в шкафчиках кухни, конечно, не вызовут какие-то серьезные заболевания, просто их использование будет совершенно бессмысленно в готовке — эфирные масла, которые придают вкус и аромат блюдам, при долгом хранении улетучиваются. А зачем стоит избавляться от лишних вещей см. пункт 7.

13. Старый блеск для губ

Все, что используется вокруг зоны рта, моментально собирает огромное количество бактерий. Как упоминалось в пункте 10, кремовые и жидкие средства макияжа являются благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов, поэтому после вскрытия тюбика с блеском лучше выбросить его по истечении полугода.

14. Несвежие и забитые фильтры для очистителей воздуха и кондиционеров

В среднем, помещение площадью в 45 квадратных метров собирает около двух килограммов бактерий. Среди нас живет большое количество людей, страдающих от аллергии и астмы, если среди них есть те, кто использует очистители воздуха или кондиционеры, то необходимо помнить, что фильтры для этих приборов необходимо менять как можно чаще. Иначе из очистителя воздуха устройство превратится в настоящего убийцу, распространяющего плесневные грибки и бактерии по воздуху.

15. Растянутый бюстгалтер

Эластичные бретели, поддерживающие грудь, даже при самом бережном уходе со временем растягиваются. Стирка в стиральной машине ускоряет этот процесс. А это означает, что со временем грудь получит меньше поддержки. Своевременная замена бюстгалтера способствует необходимой поддержке груди и даже предотвращает боли в спине и такое явление как птоз (опущение) тканей бюста.

16. Губка для мытья посуды

Ряд исследований показал, что губки для мыться посуды — одни из самых грязных вещей на кухне. В них скапливается огромное количество бактерий, а влажная среда и комнатная температура еще и ускоряют их рост. Некоторые специалисты рекомендуют хотя бы раз в неделю помещать губку в микроволновую печь и обрабатывать ее там в течение 5 минут, чтобы убить бактерии. Особенно опасно использовать губку для посуды после того, как ей вытерли сок от сырого мяса или рыбы, в котором могут содержатся сальмонеллы и другие опасные организмы. Лучше всего завести на кухне рулон одноразовых бумажных полотенец.

17. Пластмассовые разделочные доски

Процесс нарезания продуктов (особенно сырого мяса и рыбы) создает микротрещины на поверхности досок, в которых могут накапливаться болезнетворные бактерии. Их очень сложно вывести оттуда. Специалисты рекомендуют использовать доски из натурального дерева, в котором содержатся смолы, препятствующие размножению микроорганизмов. Идеальный вариант — доски из можжевельника.

18. Стул

Масштабные исследования показывают, что в среднем житель цивилизованной страны сидит по 8 часов в день, а некоторые работники офисов сидят на стуле по 15 часов в день. Такое занятие может привести к довольно печальным последствиям для здоровья — нарушение метаболизма, кровоснабжения органов малого таза, и даже ожирению и диабету. Выход — делать небольшие перерывы, во время которых можно оторваться от стула и пройтись по офису.