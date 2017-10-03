Что нужно знать о маркировке шин 

Размеры шин

Длинный индекс на боку шины имеет свое значение. Первой цифрой указывают ширину покрышки в миллиметрах, второй высоту профиля, в процентах от ширины. Затем идет буква, маркирующая конструкцию шины и цифра, характеризующая посадочный диаметр покрышки.

Коэффициент нагрузки

Сегодня производители все чаще просто указывают на шине ее максимальную грузоподъемность. Но иногда можно встретить и старый тип записи: маркировка цифрами от 0 до 130, где каждой цифре присвоено определенное количество килограмм нагрузки.

Индекс скорости

Латинские буквы означают максимальную скорость, на которую рассчитана данная покрышка. Кроме того, для шин, использующихся коммерческой техникой, производитель обязательно добавляет информацию об усиленном каркасе шины — она обозначается буквой R, от слова Reinforced.

Индекс износостойкости

Эта величина, Tread Wear Index, показывает, сколько будет служить вам шина. Данный параметр нельзя воспринимать как идеальный — на износ шины влияет слишком много факторов, от состояния дорог, до стиля вождения.

Индекс сцепных свойств

На специальном полигоне эксперты проверяют сцепные свойства шин. Согласно маркировкам (А — превосходные, В — средние, С — удовлетворительные) можно понять, как шина будет вести себя при резком торможении.

Точки

Еще на боковинах производитель часто ставит цветные точки, белые, желтые и красные. Это показывает самое легкое место шины относительно центра вращения, здесь обычно устанавливают вентиль.

Условия эксплуатации

Запомнить будет довольно просто. Буквы M+S расшифровываются как Mud&Snow, грязь и снег. Маркировка As используется для всесезонных шин, All season. Снежинка на боку обозначает, что эти покрышки можно использовать в самую суровую зиму. Если шина вообще без маркировки — она летняя, для теплой и сухой погоды.