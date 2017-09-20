10 скандальных платьев с последней церемонии «Эмми» 

Если остались какие-то сомнения, можно увидеть звезд этих сериалов во всей красе и убедиться: не все из них отличаются безупречным вкусом при выборе нарядов для красной дорожки. Но кто их за это осудит? Они все равно остаются звездами, которые давно обгоняют Голливуд по популярности, потому что снимаются в сериалах. А сериалы давно уже любят больше, чем полный метр.

Дебра Мессинг

Звезда сериала «Тайны Лауры» Дебра Мессинг решила нарядиться в платье, которое напоминает изысканный мусорный мешок своей текстурой. Но это модный нынче тренд, которому, правда, осмеливаются следовать немногие.

Лаверна Кокс

А это платье, пожалуй, можно назвать самым откровенным на всей церемонии. И не потому, что оно открывает слишком много тела, а потому, что тело это принадлежит первой открытой транссексуалке, номинированной на «Эмми». Лаверна удостоилась номинации за роль в сериале «Оранжевый — хит сезона».

Сара Полсен

Сара Полсен из «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений» сделала выбор в пользу чешуи. Но на ее фигуру и невод можно надеть без ущерба для внешнего вида.

Крисси Метц

Крисси Метц из сериала «Это мы» затмила всех на дорожке «Эмми» скорее в прямом, чем в переносном смысле. Смелая девушка не боится быть собой и даже рискует надевать наряды, которые не делают ее визуально худее.

Эллисон Дженни

В свои 57 лет Эллисон все еще есть что показать. Несмотря на многочисленные роли в сериалах актриса на этой церемонии «Эмми» номинировалась за роли в театре.

Джиллиан Андерсон

Триумфальная роль Джилл в «Американских богах» полностью затмила образ агента Скалли. А вот на церемонии актриса почему-то появилась в образе кого-то из «Игры престолов».

Габриэль Юнион

Платье Габриэль вроде бы максимально скромное и даже цветом не выделяется, но все же оно открывает то, что нам бы хотелось увидеть.

Шеннон Перзер

Выбор Шеннон довольно спорный даже с точки зрения либеральных критиков. И хотя ей безумно идет этот цвет, крупные складки не добавляют девушке изящества.

Джина Родригес

Джина Родригес знает свои сильные стороны и беззастенчиво демонстрирует их с помощью соответствующего наряда. Никто вскоре не вспомнит сомнительный цвет ее платья, зато декольте уже не развидеть.

Ариэль Уинтер

Звезда неумирающего сериала «Американская семейка» выглядит довольно воинственно с этими двумя вырезами на подоле юбки. Но, может быть, это именно то, чего она хотела добиться своим нарядом.