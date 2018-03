Тейлор Свифт, Антоха МС: лучшие альбомы осени 

Совместный опус Ринго Старра и Пола Маккартни, самоироничная пластинка Тейлор Свифт, терапевтические заговоры Бенджамина Клементина и Пинк, а также ретро-работа Майли Сайрус — мы выбрали альбомы-антидепрессанты, способные скрасить осеннюю хандру.

LCD Soundsystem — «American Dream»

Когда: уже вышел

После сложного периода — распад, а затем снова счастливое воссоединение — американские электронщики транслируют только радость: чистую и без примесей. А что еще надо, чтобы наверняка пережить осеннюю (и любую другую) депрессию.

The Killers — «Wonderful, Wonderful»

Когда: уже вышел

По совету Боно из U2 инди-рокеры The Killers записали пятую студийную пластинку с именитым продюсером Джекнайфом Ли, а гитарные партии усилили участием основателя Dire Straits Марка Нопфлера. Вышло и правда «Чудесно, чудесно».

Трики — «Ununiform»

Когда: уже вышел

В записи тринадцатого студийного альбома британца поучаствовали российские музыканты: Баста (Василий Вакуленко) спродюсировал один трек, а в двух композициях в качестве гостей выступили его протеже и друзья по «Газгольдеру» — рэперы Скриптонит и Смоки Мо. Последний читает куплет на русском в песне «Bang Boogie», а Скриптонит поет на английском в треке «Blood of My Blood». Помимо этого, на альбоме есть совместные треки с певицей Мартиной Топли-Берд, с актрисой Азией Ардженто и другими.

Антоха МС — «Советы для молодоженов»

Когда: уже вышел

Хайповый кумир миллениалов и приятель Ивана Дорна записывал пластинку дома, пытаясь осмыслить в ней «опыт отцов да старцев, теории притяжения, законы народа». Получилось весело и танцевально, а что еще надо.

Ринго Старр — «Give More Love»

Когда: уже вышел

Выход пластинок экс-участников The Beatles — это всегда событие. Тем более, что роль приглашенной звезды на «Give More Love» досталась сэру Полу Маккартни. Он поет в открывающем треке с символичным названием «We're on the Road Again».

The National — «Sleep Well Beast»

Когда: уже вышел

Американские инди-рокеры начали интриговать и дразнить поклонников еще в мае, выкладывая в Twitter тизеры композиций со своей седьмой студийной пластинки. Судя по ее полнометражной версии, группа окончательно ушла от колледж-рока в сторону более продуманной музыки. Тем лучше.

Ферги — «Double Dutchess»

Когда: уже вышел

Мы обещали его давным-давным, но в сентябре это все-таки случилось: фронтвуман The Black Eyed Peace выпустила новую пластинку на своем собственном лейбле. В нее, как и предполагалось, вошли песни «M. I. L. F. $» и «Life Goes On» (в клипе на последнюю Ферги в почтенном возрасте сыграла Элен Рут ван Винкл).

Anna of the North — «Lovers»

Когда: уже вышел

Хрупкая скандинавская инди-поп дива была лицом кампейна коллаборации H&M и Kenzo. Помимо модельного опыта, у норвежской певицы в анамнезе теперь еще и нежный атмосферный альбом — к которому, кажется, должны идти в комплекте осенние вечера в стиле хюгге.

Kedr Livanskiy — «Ариадна»

Когда: уже вышел

Альбом марьинской электронщицы Яны Кедриной был вдохновлен ижевской музыкальной сценой 1980-х. А вышел на американском лейбле 2MR. Что не удивительно — на волне интереса ко всему постсоветскому, она стала любимицей Vice и Pitchfork.

Бенджамин Клементин — «I Tell a Fly»

Когда: с 29 сентября

Второй альбом британского поэта, прославившегося благодаря использованию его трека «I Won't Complain» в ролике-кампейне Burberry (его, к слову, снял сам автор «Стыда» и «12 лет рабства» Стив МакКуин). Дебютная пластинка «At Least for Now» была признана лучшей авторитетной Mercury Prize, новую, вероятно, снова ждет большой успех. Она исследует темный мир психологических травм и их терапевтического заговаривания-вытеснения — через музыку. А песни, которым сопереживаешь, не могут не цеплять.

Hurts — «Desire»

Когда: с 29 сентября

Сладкоголосый британский синтпоп-дуэт выпускает четвертую пластинку из 13 треков. И сразу пускается в тур в его поддержку с полноценный заходом в Россию — от Новосибирска, Екатеринбурга и Самары до Воронежа, Петербурга и Москвы.

Майли Сайрус — «Younger Now»

Когда: с 29 сентября

На прорывном альбоме «Banger» экс-диснеевская звездочка бунтовала и прощалась с имиджем очень хорошей девочки. На новом, кажется, собирается устроить ретро и возвращение в невинность. По крайней мере, на треке со сладким названием «Rainbowland» к Майли присоединится ее крестная Долли Партон.

Beck — «Colors»

Когда: 13 октября

Почти все партии на новой пластинке мультиинструменталист Beck исполнил сам, поэтому ее запись заняла почти четыре года. Но это тот случай, когда результата мы готовы были бы ждать и дольше — сколько потребуется — лишь бы релиз все-таки был.

Pink — «Beautiful Trauma»

Когда: 13 октября

Судя по уже выпущенном синглу «What About Us», после пяти лет передышки Пинк в хорошей форме, как никогда. Она лично участвовала в написании всех треков пластинки, но усилила команду со-авторами «Shape of You» Эда Ширана Стивом Маком и Джонни МакДейдом.

Тейлор Свифт — «Reputation»

Когда: 10 ноября

Звезда соцсетей, умница Тейлор Свифт три года готовила шестую по счету пластинку-блокбастер, в которой иронизирует над своим публичным имиджем. Готовы поспорить, что успешна она будет не менее, чем «1989».

Morrissey — «Low in High-School»

Когда: 17 ноября

Экс-фронтмен легендарных The Smiths записывал свою новую, одиннадцатую, пластинку с песнями-политическими манифестами во Франции и Италии.

Джесси Вейр — «Glasshouse»

Когда: возможно, ноябрь

Поставщик треков для шоу-талантов (ее композиции, кажется, чаще всего любят исполнять на отборочных кастингах) пока не называет точную дата релиза новой пластинки, зато уже поделилась треком «Alone», который в нее войдет.