5 неочевидных советов тайм-менеджмента 

Добавляйте в список задач личные дела

Как ни странно, отсутствие в вашем списке личных задач в долгосрочной перспективе снижает вашу продуктивность.

Казалось бы, зачем взрослому состоявшемуся человеку иметь в рабочем списке задач еще и личные? Дело вот в чем: если в вашем списке только рабочие задачи, то в какой‐то момент вы заметите, что вы и делаете только работу… При этом чем больше вы делаете работы, тем… тем больше вы делаете работы… То есть если вы хорошо поработали, то в награду получаете еще больше работы… И так до тех пор, пока не перестанете хорошо работать. В итоге, когда система разваливается под особо мощным наплывом задач и перед вами встает вопрос, восстанавливать ее или нет, по сути, вы спрашиваете себя: «Стоит ли мне сейчас приложить дополнительные усилия и замучить себя чуть сильнее обычного для того, чтобы продолжить себя мучить, только более эффективным способом», на что подсознание дает вам единственно правильный ответ: «К черту все!», что транслируется вежливым медленным мышлением как: «Конечно, конечно. Потом…»

Пожалейте будущего себя

Прекрасный метод прокрастинации — откладывать всё на потом, ведь я в будущем — это отличный чувак, у которого всегда есть время и силы. Ключ к личной эффективности — любить себя в будущем.

Начните с малого — с формулировок задач. Вчитайтесь в то, что у вас написано, и прислушайтесь к себе — какие чувства возникают? Вам настоящему не хочется ее делать? А с чего вы решили, что будущему вам захочется? Если основная причина откладывания задачи на будущее — это ваше нежелание ее делать вообще, может, стоит эту задачу выкинуть? Если выкидывать жалко, то подумайте, какую выгоду вы хотите получить в результате выполнения этой задачи. Может, есть более простой способ получить этот результат?

Бездумное откладывание на потом задач, которые вам противно делать сейчас, приведет к тому, что самый дальний угол вашего списка задач превратится в прокрастиногенный могильник.

Не беспокойтесь по поводу незавершенных проектов

Занимаясь большими и глобальными проектами, надо понимать, что такой проект будет пребывать в недоделанном виде очень долго и все это время нам надо будет как‐то жить. Нам придется продуктивно трудиться, размышлять, вдумчиво подходить к различным возникающим моментам, в то время как проекты всей нашей жизни будут еще далеки от завершения. А раз это надолго, то пребывание в этом состоянии должно быть комфортным.

Каждый день просматривайте список дел

В конце каждого дня, а также каждой недели просматривайте ваш список дел. Анализируйте выполненные дела, просматривайте незавершенные задачи.

Если вы забываете сделать обзор, то попробуйте уделить ежедневному и еженедельному обзору не больше определенного фиксированного количества времени (например, 15 минут), а для тех пунктов чек‐листа, которые вы не успеете пройти за это время, создавать отдельные задачи на неделю. Ключевой момент — ограничить время и ни в коем случае не стараться сделать все сразу и идеально. Лучше провести пятнадцатиминутный обзор, чем прокрастинировать получасовой. Если вы увидите, что некоторые пункты чек‐листа систематически выносятся за пределы еженедельного обзора (а то и продолжают прокрастинироваться), это станет пищей для размышления.

Не бойтесь свободного времени

Если вы достаточно долго жили в состоянии цейтнота, сладкий вкус свободного времени может оказаться неожиданно пугающим. Для того чтобы техники доведения дел до конца работали долго и бесперебойно, вам нужно запомнить одно простое правило: время и силы, которые вы смогли «отвоевать» у работы, тратьте только на себя.

Это может оказаться непросто. Будет очень хорошо, если вы заранее решите, чему посвятите время и силы, которые у вас появятся. Это «что‐то» должно быть конкретным и четким (а не просто абстракция вида «проводить больше времени с семьей»), и вы искренне должны этого хотеть (именно вы, а не кто‐то для вас значимый).