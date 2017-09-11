Самые страшные животные планеты 

Обезьяна-носач

Этот длинноносые обезьяны живут на острове Борнео, в Юго-Восточной Азии. Они рождаются с синим лицом и маленьким носом. Изменения цвета лица и носа в течение жизни становятся все больше и больше, превращая животных в настоящих уродцев.

Ай-Ай

Помимо того, что это одно из самых уродливых животных, когда-либо встречавшихся человеку, это существо имеет много странных черт. Ай-Ай выходит только ночью. Он имеет большие уши. Встречается животное только на острове Мадагаскар. Тело и слишком длинный хвост выглядят не очень пропорционально — и самое жуткое, это костистые пальцы с острыми когтями.

Бородавочник

Широкая, плоская голова и морда, способная испугать кого угодно. В основном, бородавочники питаются растениями и травой, используя свою широкую морду для выкапывания корней. Передвигаются бородавочники очень быстро — при угрозе кабан способен развить скорость до 48 км/ч.

Китайская хохлатая собака

Одна из разновидностей голых собак. Не вырастает выше 33 сантиметров и, в целом, напоминает чрезвычайно уродливую игрушку. Зато, собачка обладает повышенной эмпатией и очень социализирована.

Гриф-индейка

Такую птичку даже родная мать сочтет страшилой. Посмотрите на эти зрачки, на эту лысую голову и морщинистую шею! Гриф обладает очень развитым обонянием — конечно, ведь оно требуется для поисков трупов.

Звездонос

Обладатель уникального носа, проводящий большое количество времени в воде и под землей. Звездоносы встречаются в низких влажных районах восточной части Канады и на северо-востоке Соединенных Штатов Америки.

Большой удильщик

В течение многих лет люди не использовали удильщиков в пищу — просто потому, что те слишком уродливы. Гигантская пасть рыбешки полна острейших зубов, а ловят удильщика в прибрежных зонах Атлантического океана.

Нетопырь Дарвина

Эти странные рыбы, как правило, обитают вокруг Галапагосских островов и вблизи Перу. Дайверы встречают нетопырей Дарвина на глубине более 50 метров, но очень редко.

Подковонос

Мордочка подковоноса больше напоминает скрученное ухо. Его по праву считают одним из самых уродливых животных планеты — зато, летучие мыши этого вида более восприимчивы к звуку, чем их менее страшненькие собратья.

Рыба-капля

И наш фаворит — рыба, которая не похожа вообще ни на что. Ни скелета, ни мышц: существо обитает на глубинах до 1189 метров, где давление в 118 раз больше, чем на уровне моря.