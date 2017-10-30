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Дочка Спартака Мишулина ошарашила признанием об отце
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Дочка Спартака Мишулина ошарашила признанием об отце 

7 Дней 30 октября 2017
Фото: 7 Дней

В самый разгар скандала с Тимуром Еремеевым, считающим себя сыном Спартака Мишулина, дочка легендарного актера Карина решилась на неожиданное и шокирующее признание. По словам наследницы артиста, она на 100% уверена в том, что Еремеев с самого начала врал о том, что Спартак его отец, так как еще в 1981 году у Мишулина, как выяснилось, развилось бесплодие. Соответственно, он никак не мог стать отцом Тимура, родившегося в 1983 году.

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Карина рассказала, что в тот год у её отца случилось обострение аппендицита, на фоне которого у него развилось бесплодие. Спартак с женой мечтали о пополнении в семье, но врачи, как уверяет дочка актера, разводили руками и ничем не могли помочь Мишулину. Все доказательства того, что Спартак физически не мог иметь после перенесенной болезни детей, Карина предоставит в суд. У неё есть нужные справки, которые, как она полагает, могут поставить точку в скандале с Еремеевым.

Дочка Мишулина уже объявила о том, что будет судиться с Тимуром до «победного». Карина поставила себе цель наказать самозванца, который сильно потрепал нервы её семье. «Он мог просто прийти и сказать, что стыдится своих действий, но действительно сомневается в по поводу родственных связей. Мы бы сдали все анализы, но Тимур пошел другим путем. Сейчас у моей мамы проблемы со здоровьем,. Ее буквально трясет. Сахар повысился, давление скачет. Я не хочу, чтобы он остался безнаказанным за это!» — заявила Карина в эфире программы «Ты не поверишь!».

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