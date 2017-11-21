Дмитрий Борисов может потерять работу из-за Бородиной 

Информация об этом была оглашена мужем звезды «Дома-2» — Курбаном Омаровым. Всё началось с того, что некоторое время назад супруг телеведущей намекнул на том, что Ксения находится в поиске новой работы. Омаров предложил поклонникам пофантазировать: в каком бы шоу Ксения смотрелась бы органично? Тогда Курбан вряд ли представлял себе, к чему приведет его публикация в Сети.

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На днях в эфире программы «Пусть говорят», ведущим которого в августе стал Дмитрий Борисов, в шутку был придуман хештег, ставший суперпопулярным: «Пусть говорит Ксюха». Идея замены Борисова Бородиной невероятно вдохновила многомиллионную армию поклонников. Курбан поблагодарил фанатов за бурную реакцию и намекнул, что расклад, при котором Ксения может появиться на Первом канале — не из разряда фантастики, а вполне реальная возможность.

«Я произнес его в шутку после которой выяснилось, что кроме меня еще сотни тысяч наших подписчиков хотели бы увидеть Ксюшу в роли ведущей «Пусть Говорят». Я не знаю удастся ли Первому каналу уговорить Ксюшу, но повеселились мы вчера от души. Я просто на секунду представил, что будет, если Ксю официально попросит подписчиков о чем-то. Произойдет цифровая демократия! Всем спасибо вы сила!» — поблагодарил подписчиков Курбан.

Ксения, кстати, слухи о желании «свергнуть» Борисова никак не комментирует. Еще летом она заявила, что её пока что устраивает должность ведущей программы «Дом-2». Однако с тех пор многие изменилось и, возможно, теперь Бородина реально рассматривает варианты ухода из скандальной телестройки.