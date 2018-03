10 рэперов, которые ведут здоровый образ жизни 

В 90% случаев рэп ассоциируется со всеми пагубными привычками, которые только можно представить: с курением, употреблением наркотиков и алкоголя. Мы решили рассказать вам о тех, кто не следует шаблонам, ведёт здоровый образ жизни и остаётся крутым MC на сцене.

>> Куда поехать на Новый год: 8 направлений внутри нашей страны

50 Cent

Несмотря на то что карьера Кёртиса Джексона во многом построена на воспевании преступного образа жизни, в том числе продаже наркотиков, рэпер всегда отмечал, что сам при этом никогда не пробовал запрещённые вещества. Да и алкоголем не злоупотреблял: по словам Фифти, это у него вызывает паранойю. Наркотический опыт, о котором он когда-то рассказывал в песнях, — лишь часть образа наркодилера.

Kendrick Lamar

Главный поэт в современном хип-хопе. Окружение Кендрика отмечает его спокойный и рассудительный нрав. Чтобы всегда оставаться адекватным и трезво смотреть на ситуацию в мире, рэпер из Комптон отказался от наркотиков и алкоголя. В компании соратников по группе Black Hippy, бывших наркоторговцев Jay Rock и Schoolboy Q и любителя курить всякое Ab-Soul, Ламар смотрится белой вороной. Это делает его, по нашему мнению, самым классным из них.

Tyler, The Creator

Сумасбродное поведение главного фрика в современном хип-хопе — лишь образ, плод фантазии Тайлера, вопреки предположениям скептиков. Наркотики и алкоголь тут ни при чём — музыкант признавался: «наркотики — это не моё». В это трудно поверить, если учесть, что практически всё окружение «создателя» вечно находится под кайфом. Но он слишком последователен в своём сумасшествии, чтобы ему не поверить.

Pharrell Williams

В одном из своих интервью Фаррелл признавался, что может посчитать на пальцах двух рук, сколько раз за всю молодость он напился, и как однажды съел необычный кекс и после упал в обморок — это изрядно его напугало. Потому Фаррелл воздерживается от «рэперского допинга». И если в случае с 50 Cent ещё можно было бы сомневаться, позитивные и наполненные радостью песни Уильямса подтверждают, что ему нравится жить без запрещённых веществ.

Logic

Рэпер-гик из Мэриленда, ставший открытием 2017-го даже для тех, кто хип-хопом вообще не интересуется, не злоупотребляет вредными веществами. Просто потому что не решается. «Зачем? Мне и так классно жить. А вдруг я подсяду на это дерьмо, и моя жизнь станет такой же дерьмовой?» — заявил Роберт Брайсон Холл (настоящее имя рэпера) в одном из интервью. Нам кажется, что это соответствует его псевдониму.

Chamillionaire

Автор радиохита Ridin’ уже давно не выпускает новые треки — он полностью погрузился в предпринимательство. Хотя и обещает вернуться с новым альбомом в 2018-м. Несмотря на близость к хьюстонской тусовке, которая как минимум известна пристрастием к кодеиновому сиропу (от которого умер легендарный рэпер Pimp C и не раз попадал в больницу Lil Wayne), Chamillionaire никогда не употреблял наркотики и даже мат в песнях использует крайне редко. Настоящий интеллигент-бизнесмен в мире хип-хопа.

Andre 3000

Вторая половина дуэта OutKast, интересный актёр и просто очень талантливый музыкант. Андре Бенджамин придерживается трезвого образа жизни — наркотики и алкоголь затуманивают сознание и мешают творить. Возможно, именно поэтому он смог весьма убедительно сыграть в фильме All by my side легендарного музыканта Джимми Хендрикса, который скончался в расцвете своей карьеры из-за наркотической зависимости.

Common

Ещё один интеллигент в мире хип-хопа, вдобавок он сумел построить успешную актёрскую карьеру. Оставаясь сильнейшим лириком в рэп-музыке, Коммон всегда меньше всего походил на рэпера: он носит пиджаки и свитеры, воспевает гуманность в песнях и полностью отказался от наркотиков и алкоголя. Своим примером он всегда доказывал: рэпер — это необязательно агрессивный бандит со стволом в кармане и «под кайфом».

Macklemore

Автор популярного хита Thrift Shop до 2008-го боролся с алкогольной и кодеиновой зависимостью. Этот период жизни, который тянется с детства, он называет тяжелейшим испытанием. С огромным трудом он достигнул трезвости и ясности ума. Теперь Macklemore принципиально придерживается здорового образа жизни. Страх вернуться к прошлому и из платинового артиста снова превратиться в алкоголика помогает ему подальше держать руки и мысли от всего губительного.

Eminem

Самый стимулирующий пример из приведённых. Наркотики в своё время чуть не убили Эминема, они довели его до больничной койки и буквально спустили на самое дно. Пока рэпер лечился в наркологической клинике, он понял, какой вред причиняют запрещённые вещества. После чего Эминем занялся боксом, наладил отношения с близкими людьми и выпустил альбом Recovery — он вернул артисту звание «бога рэпа». Сейчас Эминем — один из лучших артистов хип-хопа. Хотя бы потому, что он поборол зависимость, смог перепрыгнуть через собственную голову и доказать: величайшим рэпером можно стать, если оставаться лишь абсолютно трезвым.