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Дикий мир: животные в естественной среде
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Дикий мир: животные в естественной среде 

GEO 4 октября 2017
Фото: GEO

Фотографии должны быть сняты на территории нашей страны. Снимки для участия в номинации «Редкие виды животных России» должны быть сделаны на территории приоритетных экорегионов WWF России.

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Таким образом организаторы хотят показать красоту дикой природы и обратить внимание на проблемы сохранения популяций исчезающих животных и ареала их обитания, а также привлечь внимание к теме экотуризма в России. По этому случаю GEO вспоминает лучшие работы финалистов прошлых лет.

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