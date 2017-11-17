Двойной эфир: Виктор Хориняк и Игорь Верник 

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Виктор Хориняк, звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» и исполнитель главной роли в фильме «Последний богатырь», в прямом эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» ответил на вопросы пользователей Одноклассников, рассказал о влиянии богатыря Ивана на свою жизнь, новых постановках и любимых ролях в театре и своих главных критиках.

Об общих чертах с богатырем Иваном

Очень много общего, потому что Иван впитал в себя много черт современного человека. В его характере много современного: нашего отношения к жизни, работе, людям, любимым, нелюбимым, врагам, к тем, кто рядом. Я тоже в какой-то степени приспосабливаюсь к обстоятельствам, которые вокруг меня складываются — вот и он так же. Приспособленец такой. Я всё время пытаюсь что-то в себе исправить, как-то не до конца себя принимать, но Иван на мою личную жизнь не повлиял. Просто он так давно уже сидит во мне, этот Иван. Столько мы с ним уже общаемся и разговариваем, что, конечно, мы во многом похожи.

Про перевоплощения в «Последнем богатыре»

Там вообще сложно кого-то узнать. Перевоплощение не только в костюмах. Так все постарались с душой отнестись и по-другому себя проявить. В сказке многим удалось по-другому себя подать. А что касается костюмов, Disney вообще к этому чрезвычайно серьезно относится.

Там какая-то просто бесконечная история была связана с этим свитером. Костюм Кощея весил, наверное, как для аквалангистов костюм, как бронежилет. В общем, Disney чрезвычайно дотошно относится ко всем деталям — корона, украшение, все эти рюшечки.

О том, чему научился благодаря фильму

Это для меня первая важная роль, я к этому изначально ответственно старался подойти. И для меня навык был в том, как нужно выстраивать роль и работать над ней. Наверное, первый раз я такой длинный путь прокладывал у персонажа.

Как в телефонной книге записана жена

Моя первая жена? Вот прокольчик, да? [Ведущая: Ну, у тебя же сейчас есть жена.] Нет, я сейчас не женат. Мою первую жену зовут и записана она как Оля.

Про театр и кино

В театре, конечно, мне больше время нравится проводить. В театре всегда можно всё изменить. А в кино ты один дубль снял — так он и останется. Изменить, учесть ошибки свои уже нельзя.

Про любимый спектакль и «Человека-подушку»

В течение года мы играем спектакль, который называется «Механика любви», по пьесе Маши Зеленской, пьеса называется «Хуманитас инжиниринг», и этот спектакль, так скажем, больше всех в меня попадает. Хотя роли есть еще интересные. Допустим, скоро мы восстановим спектакль, который в течение 5 лет шел на сцене МХАТа — «Человек-подушка». Это по пьесе Мартина Макдонаха, который может быть известен вам по фильмам «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов». Он сам пишет сценарии, сам снимает. И у нас есть спектакль в постановке Кирилла Серебренникова «Человек-подушка».

Известный актер и шоумен, исполнитель одной из ролей в новом фильме «Мифы» Игорь Верник в ответ на вопросы пользователей Одноклассников в прямом эфире рассказал об отношениях с братом и сыном, а также поделился подробностями о съемке фильма «Мифы».

О брате

Я родился сразу не один. И привык всё делить на двоих. Даже любой мой выбор связан с моим братом. Я имею в виду Вадика, моего брата, с которым у меня разница 15 минут. И поэтому самое сложное в моей жизни — это действительно выбор, если это, конечно, не касается фундаментальных вещей.

Про предложение сняться в «Мифах»

Молочников в силу его возраста совсем еще юного и в силу бешеного темперамента обладает блистательной способностью заражать. Но это была чистая авантюра. Он пришел ко мне, стал расспрашивать о нашей жизни с братом, как мы живем. И я подумал, что за интерес такой к моим братским отношениям. И он сказал: «Вот я хочу снять такую историю по мифам древнегреческим, переложить эти мифы на реальных персонажей, людей нашего Олимпа, и вот мне интересная история двух братьев». Я рассказал ему о своих отношениях с Вадиком, но уверяю: то, что происходит в картине, не следует из этих рассказов.

Про героев «Мифов»

Там есть герои, они все ирреальные и наделенные каким-то допсвойством. Мой герой — это я и немножко не я, герой Вадика — это он и немножко не он. Поэтесса, которая пишет стихи, занимаясь любовью с теми, о ком она пишет, — это прекрасное состояние вдохновения и воодушевления. Может, подобной поэтессы нет, а, может быть, и есть. Или миф Сережи Безрукова — актера, который сыграл всё.

О том, как проходили съемки «Мифов»

Каким-то невероятным образом Молочникову удается и соединить нас всех, и заразить, и управлять, очень точные делать предложения. У Саши замечательное чутье. И, конечно, у него профессия в руках, и это большой дар. Как говорил Лев Толстой, одну книгу написать может каждый. Тот, кто написал две книги, — это уже писатель. Он поставил спектакль «1914», спектакль «Бунтари» — это уже последовательно.

Конечно, в кино есть своя специфика, киноязык. Молочников работает в хорошем смысле одинаково и на театральной сцене, и на съемочной площадке: с какой-то неистовой энергией, свойственной ему, и с желанием найти свои вещи.

О сыне

Он, конечно, уже живет самостоятельной жизнью, но мы живем вместе. Территориально удобно ему. У нас мужское такое сотоварищество.

Вчера ночью я приплелся домой, и первое, что он мне сказал: «Пап, мы сейчас делаем этюд. Два человека в поезде, одному важно выспаться, а другой приходит, начинает есть курицу и так далее. И как вот им?» И мы с ним час фантазировали, прикалывались, шутили, смеялись. Потом он стал собирать вещи, подушку, плед. А я говорю: «Ты давай еще курицу мою возьми». Он поступил в школу-студию МХАТ. Его пропускали в несколько институтов, но он хотел во МХАТе учиться. Я ни в чем не давил. Конечно, в какой-то момент знал реакцию, и мне сказали педагоги расслабиться.