Тимур Бекмамбетов: «Елки» никогда не закончатся 

Создатель самой популярной новогодней кинофраншизы рассказал пользователям Одноклассников о том, сколько «Ёлок» еще планирует выпустить, где ищет актеров для своих фильмов и что считает самым большим кошмаром в своей жизни.

Больше подробностей в записи шоу. Выпуски шоу на телеканале «Москва-24» пройдут в субботу в 22:30 и в воскресенье в 18:30.

О новых «Ёлках»

Я надеюсь, что «Ёлки» никогда не закончатся. Так же, как не закончится салат «Оливье» или шампанское. Хочется, чтобы они были всегда. На данный момент мы сделали восемь фильмов, если считать невыпущенные «Ёлки народные». Это был проект, когда люди снимали свой Новый год и потом присылали нам видео, и из них мы монтировали фильм про реальные истории людей, случившиеся в Новый год. Он не вышел на экраны, потому что получился не таким жизнерадостным, как нам хотелось.

О народных кастингах для «Ёлок»

Мы часто ищем людей, и не только в профессиональной среде. Кастинги проходят по всей России. Например, в «Ёлках» мы стараемся снимать не только известных актеров, но и обычных людей. Когда в России проходили съемки фильма «Ёлки 3», мы 31 июля собирали на площади людей, одевали всех в зимнюю одежду и снимали. В этом году у нас в больших городах будут кадры, снятые специально для этого города.

О роли продакт-плейсмента

Я пришел в киноиндустрию из рекламного бизнеса. И все партнерские отношения я объясняю для себя так, что наш мир состоит из брендов. И если вместо iPhone, например, в кадре написано myPhone, то это — неправда, и фильм страдает художественно. Но как соблюсти баланс, например, чтобы в «Ёлках» был реальный мир, где есть реальный, невыдуманный майонез, и в то же время чтобы зритель не чувствовал, что его пытаются продать? Я вспоминаю один очень хороший пример. В «Ночном дозоре» Гоша Куценко говорил: «Хороший вкус — хорошее начало». Это ведь был слоган бренда.

О самом большом провале

Я хорошо запомнил один свой самый большой провал. Это был какой-то далёкий год, мы привезли в Тбилиси спектакль по пьесе Григория Горина. В самом большом зале собрался весь тбилисский бомонд, всё битком, свободных мест нет. При этом репетировали мы спектакль для малой сцены. Но режиссёр очень хотел быть популярным, и поэтому выбрал самую большую сцену из всех. А сценография для этого совершенно не подходила. В начале выступления в зале было 800 мест забитых, а когда я в антракте выглянул через штору, увидел, что там сидит 4 человека. Это для меня кошмар всей жизни.

О сценарной мастерской

Мы до сих пор не расстались, потому что большая часть этой команды продолжает работать у нас сейчас. Из предложенных ими сюжетов сложились новые «Ёлки». 600 человек прислали свои заявки, некие свои работы. После этого был процесс отбора, выбрали 10 человек, которым я рассказал про то, как строится наш фильм, из чего он состоит, а потом Жора очень долго читал им лекции по теории комедии, как рассказывать истории. Это было очень поучительное и развлекательное зрелище. В результате образовался коллектив, мы выбрали истории среди них, и они развивали эти истории.