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Вдова Марьянова рассказала, как спасала мужа
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Вдова Марьянова рассказала, как спасала мужа 

7 Дней 25 октября 2017
Фото: 7 Дней

Накануне было девять дней со смерти Дмитрия Марьянова и только сейчас его близкие родственники находят в себе силы комментировать случившеюся трагедию. Ксения Бик дала своё первое интервью после смерти мужа. Любимая артиста, психолог по образованию, с трудом находит слова, чтобы описать горе, которое она с семьей Марьянова сейчас переживает.

«Меня распилили напополам и похоронили одну часть! Таких отношений, как у нас с Димой, не было ни у кого. Я психотерапевт, кандидат наук, ко мне ходят люди, рассказывают свои судьбы. Но таких отношений я не встречала, — заверила Ксения. — Их больше нет и никогда не будет. Таких или любых других. Потому что Димку не заменит никто! Это зависть богов, видимо. На нас смотрели друзья и равнялись. Говорили: «Мы хотим так же». Мне не в чем оправдываться. Я спасала Диму как могла! Не удалось…»

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Вдова Марьянова рассказала о том, что актер писал ей любовные письма из реабилитационного центра, где находился последние девять дней своей жизни. Он испытывал очень нежные чувства к жене и был, как рассказывает Бик, очень благодарен ей за заботу. Друзья актера подтверждают, что Ксения была очень внимательна к супругу. Именно она в прошлом году уговорила Дмитрия обратиться за врачебной помощью, когда у него заболела нога. После обследования у артиста диагностировали тромб. Тромбоэмболия в конечном итоге и стала причиной внезапного ухода Марьянова из жизни.

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Если судить по письмам, написанным Дмитрием из центра, он чувствовал перед Ксенией вину. «Я не могу представить жизнь без тебя. Говоря чтобы ты терпела, чтобы не уходила, это уже не так гармонично звучит в моих устах. Ты и так всего натерпелась. Если есть еще чуть-чуть терпения, любви — сохрани. Я со своей стороны наполню их как Марианскую впадину… Моя любимая, красивая, единственная. Моя любовь…» — писал Марьянов жене.

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Ксения, вспоминая, как начинались проблемы со здоровьем у Дмитрия, уверяет, что неоднократно спасала любимого. Она каждое утро слышала от него слова благодарности. «Это был не единственный раз, в который я его спасала! — цитирует Бик kp.ru. — У нас с ним утро начиналось с того, что он целовал мне ноги и говорил: „Я живу благодаря тебе…“

Тем временем, по делу смерти Дмитрия открыто сразу два уголовных дела. С каждым днем появляется всё больше страшных подробностей нахождения Марьянова в центре, действовавшим, по некоторым данным, без лицензии. Накануне в эфире шоу „Пусть говорят“ стало известно, что сотрудники этого заведения не только не имели медицинского образования, но и сами в прошлом проходили лечение от зависимости. Как же 47-летний Марьянов, о котором так заботились родные, мог оказаться на реабилитации в подобном центре, до сих остается загадкой для многих.

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