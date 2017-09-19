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Как быстро выучить английский самому?
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Как быстро выучить английский самому? 

TheQuestion.ru 19 сентября 2017
Фото: TheQuestion.ru

ALEX LARYANOVSKIY

Управляющий партнёр крупнейшей в России онлайн-школы английского языка skyeng.ru

Нет никакой проблемы в том, чтобы выучить язык, кроме вашей собственной лени. Это как с фитнесом или чисткой зубов. Пока не будет чёткой мотивации, вы язык не выучите.

Учитель рано или поздно все равно нужен. Это может быть человек, который просто в курсе вашего прогресса. Это может быть регулярный собеседник. Он будет объяснять то, что неясно, хвалить и требовать результат. От того, что вы установили себе на телефон 10 приложений и поставили галочку «я учу язык» толку не будет.

Групповые занятия неэффективны. Даже в группе из трех человека, максимум времени, когда лично вы будете говорить — 20% урока. А без постоянных разговоров язык не выучишь.

Используйте интернет. Репетитор — дорого и неудобно, особенно в больших городах. Время на дорогу и усилия по организации встреч каждый раз откусывает кусок от вашей мотивации. Пользуйтесь технологиями, ваш выбор — обучение в скайпе.

Учите язык, а не правила. Вам не нужна отточенность формулировок. Когда учитель вас спрашивает, — «как вам понравился фильм?», отвечайте то, что можете ответить, а не пытайтесь вспомнить, как будет на английском «недостаточно проработанная роль».

Ошибайтесь. Еще раз: не бойтесь неточностей в вашей речи, это волнует только вас. И вообще не бойтесь ошибаться, вас же не смущает итальянец, обращающийся к вам на ломаном русском. Преодолейте «комплекс отличника» в себе — ошибаться, это хорошо! А боязнь ошибок мешает вам говорить, и, как следствие, вы и не говорите.

Вам нужны 500 активных слов. Именно столько составляет 50% всей бытовой и письменной речи англичанина. Всего лишь 500 слов и половина языка выучена. Нужно лишь 2-3 раза в неделю заниматься их правильным употреблением и вы заговорите бегло, пусть и не красочно. И 500 слов — это не фигура речи, а точное число.

Покопайтесь в своей голове. Даже если вы никогда не изучали язык, вы уже знаете несколько десятков, а может быть и сотен слов из него. Например, по-русски — традиция, по-английски — tradition, по-немецки Tradition, по-французски tradition, по-итальянски tradizione, по-испански tradición. Чем больше схожих слов с родным языком вы найдёте, тем быстрее вам будет казаться, что у вас получается. А это даёт ту самую мотивацию «я могу!», которая и движет горы.

Чудес не бывает. Хотя как посмотреть: если учить язык с нуля, то до уровня 7-летнего ребенка, носителя языка нужно проучиться как минимум 170 часов. С одной стороны это 7 дней по 24 часа, с другой стороны, это 5 месяцев по 1 часу. То есть, если бы вы начали заниматься по 1 часу в день 5 месяцев назад, сегодня вы бы уже прекрасно понимали и разговаривали.

Мотивируйте себя — обещайте другим. Дайте публичное обещание людям, чье мнение для вас ценно, что вы выучите язык за следующие 5 месяцев. Обычно стыд и гордость сильнее лени, это будет вас подталкивать идти заниматься, когда будет лениво.

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