Как писать хорошие тексты: очень полезные советы 

1.

Сформулируйте тему в двух простых предложениях. Почему такое ограничение? Потому что это естественная длина внятного ответа на устный вопрос «О чем ты хотел рассказать?»

Если вы не можете сформулировать тему в двух притягивающих внимание читателя предложениях, значит, что-то не так. Ограничение в два предложения поможет отточить мысль, определить, какие линии и эпизоды важны, а какие второстепенны. Повторяйте этот прием для каждой главы. Он действительно помогает выстроить мысль, сюжет и структуру текста на отрезке любой длины.

2.

Исследуя тему, старайтесь сохранить свежий взгляд на вещи. Да, вы прочли тысячу книг по теме, вы уже немного эксперт, но оставайтесь инопланетянином, ребенком, который удивляется тому, с чем взрослые смирились, и не стесняется задавать вопросы.

3.

Есть детали и есть подробности, но это не одно и то же. Детали — это приметы героя, эпизода, рассказывающие что-то важное о человеке, пейзаже, сценке. А подробности — это вредоносные, несущественные уточнения, без которых можно было бы обойтись.

Пример: «В 2013 году ежедневные надои молока с коровы стояли на отметке 20 литров, а в 2014 году выросли до 40 литров». Зачем это нагромождение цифр, если можно написать просто «коровы стали давать вдвое больше молока»?

4.

Старайтесь, чтобы на один абзац у вас приходилась одна, максимум две цифры. Если, конечно, вы не пишете статью по бухгалтерскому учету или математике.

5.

Не стоит сразу сдавать козыри: лучше придержать самый поразительный эпизод, а начать немного издалека, в первых предложениях немного сбить читателя с толку, но заинтересовать (даже в статьях иногда можно предъявлять главного героя не сразу).

6.

В интернете можно найти, терпеливо погуглив, не менее 20 способов борьбы с прокрастинацией. Но, как показывает практика, исправно работают лишь два.

Способ А заключается в том, чтобы заранее посчитать, сколько тысяч знаков вам надо написать за сегодня, — и, когда прокрастинация опутает вас, начать писать сколь угодно скучно, но по подробному плану. Через силу, упорно — и при этом без литературной обработки, просто пишите, что вы думаете по данному поводу.

Это занятие само по себе подводит электроды к мозгу, и через какое-то время он заискрит.

Способ Б — поговорить с собой, вслух произнести в свободной форме развернутую речь в ответ на вопрос «что я хочу сказать в этом куске». Разговорившись, мы, как правило, находим удачные формулировки или ходы для начала того или иного куска, а то и всего текста. Если спустя несколько минут вы поняли, что сегодня вам проще говорить, — включайте заранее приготовленный диктофон.

Опять же автор в этот момент похож на шизофреника, но такая техника работает.

7.

Лишние слова — самые страшные враги. Написав фразу, посмотрите на нее и выбросьте половину слов. Не получается? Измените формулировки так, чтобы получилось.

8.

Не используйте конструкции из трех глаголов или прилагательных подряд.

9.

Недопустим канцелярит вроде «осуществил проведение плановых ремонтных работ». Гораздо лучше это выглядит как «отремонтировал».

10.

Каждый раз, глядя на сложное описание сложного явления, старайтесь уложить его в емкую фразу из четырех-пяти слов.

Назначьте себе цифру, за которую выходить нельзя.

Пример: если «Н. имеет пессимистичные прогнозы относительно развития нефтедобывающей промышленности», то можно сформулировать короче: «Н. не верит в нефть».

11.

Одно из главных заблуждений — что надо выражаться литературно, не писать сухо, лить воду, расширять текст за счет обилия слов, описаний, сложносочиненных конструкций.

Все наоборот.

Если вы полностью выразили мысль или ситуацию и показали всю ее сложность в трех абзацах — отлично. Да будет так. Если же вам, например, задали писать статью в некий журнал и его редактор произнес «не менее 6000 знаков», а у вас не более 3000, — значит, разворачивайте мысль, сюжет, ищите оттенки, о которых было бы здóрово рассказать, вспоминайте другие ситуации и описывайте их. Но вообще умный редактор примет и 3000 — если автор на этом коротком отрезке захватил его внимание.

12.

Чем короче, тем лучше. Представим, что в нашем тексте фигурирует очень длинное предложение. Где-то посередине читатель потеряется в нем, не уследив за логикой. Но стоит только длинное предложение разбить на несколько коротких, внимание и положительное восприятие снова активизируются.

13.

Разная длина предложений делает текст динамичным, его проще и веселей читать, постепенно осваивая каждую строку.

14.

Если вы пишете информационный или коммерческий текст, не забывайте о законе высокой читаемости: чем короче слово, тем выше читаемость. В русском языке длинным считается слово, содержащее от четырех слогов, в профессиональной среде есть даже специальное обозначение «слова 4+». И когда нужно выявить читаемость текста, используется следующая градация:

высокая читаемость — до 10% длинных слов;

средняя читаемость — 10–30% длинных слов;

низкая читаемость — свыше 30%.

15.

Люди всегда внимательно читают то, что помещено в списках. Так что, если часть вашего повествования можно представить в виде маркированного или нумерованного списка, сделайте это и убедитесь: результат окажется зрительно привлекательным.

16.

Подключайте собственный опыт — как положительный, так и отрицательный. Лучшие истории — это ваши личные приключения (о них читатель может узнать только от вас).

17.

Используйте слова-визуализаторы: представьте, посмотрите, вспомните и т. д.

18.

Пишите афоризмами.

19.

Сложно, но возможно: пишите так, чтобы чувствовалась ваша улыбка.