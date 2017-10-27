Самые красивые балетные звезды Петербурга 

Точеные скулы, мускулистые ноги и лебединые шеи танцовщиков влекут в партер зачастую сильнее, чем музыка Чайковского и хореография Петипа. Мы составили список самых эффектных — тех, кого прямо сейчас можно увидеть на сценах театров. Знакомьтесь!

Кирилл Соколовский, 17 лет

Академия русского балета имени А. Я. Вагановой

17-летнему студенту Академии русского балета имени Вагановой в будущем предстоит сделать непростой выбор. С одной стороны — поступление в труппы мировых театров, с другой — модельная карьера и соперничество с Пресли Гербером и Анваром Хадид. Сейчас парень одинаково участвует и в театральных постановках, и в фэшн-показах (например, прошелся по подиуму шоу Artem Krivda в тельняшке «Я — русский») и по звонку редакторов Vogue скидывает пуанты ради каракулевых шуб и комбинезонов от Gucci. Мы, в любом случае, за Кирилла спокойны — с такими наставниками, как Николай Цискаридзе и Патрик Демаршелье, он из нашего поля зрения не пропадет.

Элла Перссон

Михайловский театр

Для другой воспитанницы Вагановки Эллы Перссон выбор пост-студенческого пути был очевиден. Сразу же после выпуска в 2015 году девушку схантил Михайловский театр, где она до сих пор танцует в числе корифеек. Из репертуара — па-де-труа «Лебединого озера» и роль герцогини в «Спящей красавице», а из главных поклонников — танцовщик Мариинского театра Алексей Тютюнник, с которым Элла встречается уже больше года.

Алексей Тютюнник, 22 года

Новосибирский театр оперы и балета

Тютюнник родился и вырос в Киеве, где его, потомственного артиста балета, заметил тогдашний худрук Национальной оперы Украины Денис Матвиенко. По его протекции Алексей стал ведущим танцовщиком театра, исполнил партию принца в «Щелкунчике», а в 2013-м переехал в Санкт-Петербург и стал заново подниматься по балетной иерархии. Буквально за несколько театральных сезонов Тютюнник перешел из разряда кордебалета Мариинского театра в солисты, сыграв в кармен-сиюте «Пять танго» — нидерландский хореограф Ханс ван Манен заметил и пригласил его в постановку лично. Сейчас Тютюнник на пути в Новосибирск — он будет танцевать в НОВАТе и параллельно сотрудничать с благотворительным фондом «The Russian Ballet Heritage». Поэтому мы не теряем надежды увидеть его на наших подмостках снова и пока отказываемся выписывать из топа главных балетных красавчиков города.

Ксандер Париш, 31 год

Мариинский театр

Англичанин с внешностью как у диснеевского принца и высотой прыжка как у Рудольфа Нуреева состоит в труппе Мариинского театра с 2010 года, оставив ради него место в Королевском балете. «В Лондоне у меня было все: хорошая зарплата, социальный пакет, обеспеченная пенсия, — рассказывал Париш, — но там я не развивался как танцовщик. Мое тело создано для классики, а в Англии царит эклектика». Убедиться в том, что Ксандер эмигрировал в Россию не зря, можно будет уже 26 октября: танцовщик, который не так давно стал премьером театра, исполнит роль Деметрия в шекспировском «Сне в летнюю ночь».

Джулиан Маккей, 19 лет

Михайловский театр

Еще один удачный трансфер связан с именем Джулиана Маккея — первого солиста Михайловского театра, который так же, как и Ксандер, приехал в Санкт-Петербург из Лондона. В 19 лет он — лауреат пяти международных конкурсов, обладатель престижной стипендии Кельвина Коу, а также модель IMG Models, отвечающего за карьеру Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Саши Пивоваровой, Джиджи и Беллы Хадид. Мы не представляем, как Маккею удается совмещать репетиции, премьеры, вечеринки с Кендалл Дженнер и фотосессии для Esquire, но радуемся каждый раз, когда он с братом — Николасом Маккеем — посещает наши мероприятия. Там парень сбрасывает драматичную серьезность и с беззаботной, детской улыбкой рассказывает о семье, любимом бульдоге Лео и веренице балетных и модных проектов.

Кристина Шапран, 26 лет

Мариинский театр

Официальная любимица публики (в 2012 году Кристина получила приз зрительских симпатий в проекте «Большой балет» на телеканале «Россия») и главная балетная фэшиониста города (в доказательство — участие в показах Татьяны Парфеновой и ежегодное попадание в наши списки best-dressed) вступила в ряды Мариинки в 2014 году. С тех пор красавице с черными волосами и глазами доставались главные партии в «Лебедином озере», «Жизели» и «Легенде о любви». Но свою самую романтичную роль она исполнила в 2016 году, объединившись с мужем Тимуром Аскеровым в тандем «Ромео и Джульетты», — такие овации Шапран не получала даже во время пируэтов с секс-символом балета Сергеем Полуниным.

Андрей Сорокин, 26 лет

Театр балета имени Леонида Якобсона

Ведущий солист Театра имени Якобсона Андрей Скорокин знаком массовой аудитории не по ролям Принца Зигфрида и Адама, а по съемкам в фильме «Большой» с Алисой Бруновной Фрейндлих. В нем он был едва ли не единственным профессиональным танцовщиком и, однозначно, самым красивым парнем в кадре — зрители распознали в нем балеруна по выправке и идеальным танцевальным линиям. Их Андрей отрабатывал в хореографической школе в Харькове, Пермском колледже, Екатеринбургском государственном театре оперы и балета, и только после, с 2016 года, — на сценах в Санкт-Петербурге.

Елена Трушина

Михайловский театр

Девушку с аристократичной внешностью и posing-face как у Натальи Водяновой мы заметили во время съемок фотопроекта Undressed от шоу-рума Subbota. В нем Елена Трушина позировала вместе с певицей IOWA, Владой Смекаловой, Алиной Герман и Эми Питерс, подставив под камеру свою обнаженную спину. Прошерстив портфолио этой боттичеллиевской музы и обнаружив, что она танцует в кордебалете «Жизели» и «Лебединого озера», теперь ходим в Михайловский театр как на работу. А чтобы следить за расписанием премьер, подписались на Instagram @lennitry — там Лена анонсирует свои выступления и выкладывает фото с бэкстейджей.

Иван Васильев, 28 лет

Михайловский театр

Один из самых медийных балетных танцовщиков России (у него даже есть свой собственный сайт!) Иван Васильев перешел в Михайловский театр из Большого — чтобы проверить «звезду» на выдержку, ему дали главные партии почти во всех основных спектаклях репертуара. Однако Васильев не сломался, а, наоборот, взял дополнительную нагрузку в виде премьерства в Американском театре балета, оставив который он дебютировал как хореограф. Сегодня его одноактные балеты — «Морфий», «Слепая связь» и «Болеро» — можно увидеть в Михайловском. Но заранее предупреждаем: чтобы посмотреть на русского Джеймса Франко придется пролезть через толпу дежурящих на Площади Искусств поклонниц.

Дарья Резник, 20 лет

Театр балета Бориса Эйфмана

Выпускница Академии имени Вагановой впервые вышла на большую сцену в прошлом году, станцевав партию в балете Эйфмана «Анна Каренина». Для 20-летней девочки, у которой еще нет такого трагичного любовного опыта, как у героини Толстого, сыграть драму пластикой, было победой. Дарье сразу же дали роль Ольги Спесивцевой в спектакле «Красная Жизель», но мы подозреваем, что дело было не только в ее трудоголизме, а также в харизме и статности. Фотографии Резник можно вешать на холодильник для мотивации, а ее саму — записывать в ряды самых красивых балерин современности.