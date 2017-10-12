Функционализм в интерьере маленькой квартиры 

Небольшой квартире на Петроградской стороне предстояло стать чудесным сюрпризом для отца заказчика. Но не раньше, чем специалисты смогли вдохнуть жизнь в старые стены, не просто подгоняя структуру пространства под удобный сценарий жизни, а создав индивидуальный образ.

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Требовались отдельная спальня, студия (объединяющая гостиную, столовую и кухню, благо наличие второго стояка с коммуникациями это позволяло), душевой отсек вместо ванны, достаточно мест для хранения. В стилистике лаконизм форм, присущий традиции функционализма, хотелось соединить с классичными деталями.

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ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Квадратное помещение с четырьмя окнами по одной стороне и без внутренних опор структурировали в соответствии с прежде существовавшими зонами кухни и ванной. Стену между L-образной прихожей и кухней чуть сдвинули в сторону последней.

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Входные проёмы незначительно перенесли так, чтобы была возможность создать ниши и поместить в них шкафы, а в ванную сделать два входа — из прихожей и из спальни.

Создали и менее глубокие ниши — например, в тамбуре между внутренней и внешней входными дверями, появившемся за счёт толщины капитальной стены, спроектировали неглубокий шкаф для обуви.

В этой квартире высокие (3,5 м) потолки. При небольшой площади и нежелании перегружать траектории движения такой резерв просто необходимо было задействовать!

В кухне и прихожей шкафы для хранения имеют значительно большую, чем обычно, высоту: хозяин квартиры высокого роста, в спортивной форме, воспользоваться стремянкой для того, чтобы добраться до самых дальних секций, для него не проблема.

Там, где не предполагалось «полезное» использование высоты, создали интересный декор: под самым потолком кухни в рабочей зоне — полка с широким выносом и накладными светильниками.

Такая же полка проходит вдоль стены над дверями спальни, а глубокие шкафы напротив изголовья венчает стеклянный объём, придавая воздушность и лёгкость стенам.

РЕМОНТ

Стяжку пришлось заменить. Новые перегородки возвели из пазогребневых блоков и гипсокартона, потолки выровняли гипсокартоном, подоконники выполнили из искусственного камня. Заменили радиаторы на более элегантные и мощные.

Стены оштукатурили и покрасили, плинтусы выбрали алюминиевые. Пол облицевали керамогранитной плиткой и ламинатом под зебрано. Для большего соответствия концепции каждой зоны двери в ванной окрасили с двух сторон в разные цвета.

ДИЗАЙН

Элегантный интерьер с гармоничными пропорциями и немногочисленными, но выразительными акцентами собран, как безупречный пазл, из точно рассчитанных составляющих.

Прежде всего это продуманная планировка с удобными траекториями движения и просветами в соседние зоны. Интересно, что двери в ванную и прихожую по расположению почти точно соответствуют анфиладному принципу.

Зеркальные полотнища в прихожей и ванной углубляют перспективу. Пластика пространства моделирована крупными плоскостями. Светло-серый цвет стен усиливает впечатление воздушного объёма во всей квартире.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДЕКОР

Архитектурное бюро Art-style очень интересно обыгрывает в интерьерах произведения искусства, превращая их в значимую и органичную часть пространства. Например, используя панно-баннеры, воспроизводящие живописные полотна и т. д.

Здесь же, по мнению заказчика, требовалось нечто менее активное, и дизайнеры согласились с выбранным им вариантом лепных панно (затем изображения орхидей разработал художник).

Белоснежные гипсовые барельефы самой техникой и безупречным исполнением отсылают к классической традиции, в соответствии с которой был построен и сам дом. Оба — в гостиной и спальне — прикрепили к стенам.

В гостиной внесли элемент игры: прикрепили к панно держатели-растяжки с тросами для развески картин. Кажется, что барельеф подвешен именно на них и почти невесом.

Анна Беляевская, Наталия Сморгонская, дизайнеры, авторы проекта:

Квартира расположена в старом реконструированном доме, построенном примерно в 1900 году, окна выходят на улицу. Подробное задание заказчик не формулировал, заметив: «Вы и так знаете, каким должен быть этот интерьер», — с этих слов, декларирующих доверие, началась работа над проектом.

Важным условием был предельно сжатый срок исполнения до сдачи под ключ — всего 5 месяцев, включая проектирование (подарок был приурочен ко дню рождения отца). Все наши идеи приветствовались, в том числе декоративные решения для верхней части стен (стекло, полки), оптически надстраивающие квартиру в высоту.

Стиральную машину решили встроить в кухонный модуль, в кухонный же шкаф спрятали и водонагреватель накопительного типа.