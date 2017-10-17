Квартира холостяка в стиле лофт 

Владелец квартиры — молодой человек с разносторонними интересами, главными из которых являются фотография и спорт. В студию Zi-Design он обратился c просьбой оформить квартиру в лофт-стилистике, интерьер которой был бы современным, уютным и, главное, отражал увлечения хозяина.

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За работу над проектом взялась основатель и руководитель студии, дизайнер Виктория Золина.

Как уже было сказано, хозяин квартиры всерьёз увлекается фотографией. Занимается он ей на профессиональном уровне, постоянно совершенствует мастерство, и это занятие не могло не найти отражения в интерьере квартиры.

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Например, в коридоре кирпичную стену отвели под галерею фоторабот заказчика, пустив под потолком металлические скобы с регулируемыми тросами, на которые можно подвешивать фотографии.

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Такая система позволяет вешать снимки любого формата и на разном уровне, хаотично или упорядоченно, а также с лёгкостью менять экспозицию.

Виктория решила учесть и то, что заказчик делает монохромные фотографии, отразив их цветовую гамму в палитре интерьера: за основу взяли цвет дерева, белый и чёрный и разбавили их локальными цветовыми акцентами, такими как обивка стула и картины в прихожей.

Также не осталась без внимания любовь хозяина квартиры к дереву и всевозможным натуральным материалам — их в интерьере использовали по максимуму.

Спальня

Стены спальни покрыты глиняной штукатуркой. Выбор пал именно на неё неслучайно: во-первых, это натуральный материал, как и хотел заказчик, во-вторых, глина обладает целым рядом полезных свойств (она гипоаллергенна, обеспечивает хорошую звукоизоляцию, а с точки зрения дизайна хороша тем, что благодаря различным природным добавкам можно сделать интересное оформление).

Дизайн шкафа-купе придумала команда Zi-Design — он выглядит так, словно сколочен из старых палетт. В качестве интересного элемента декора и по совместительству инструмента зонирования выбрали перегородку из канатов.

Интересна также история появления круглого панно из пробки над кроватью — кусок коры пробкового дерева нашли абсолютно случайно, и из него впоследствии родилась идея. Тумбу в стиле лофт напротив кровати заказали в Woodmorning.

Ещё одно серьёзное увлечение хозяина квартиры — альпинизм. Как и фотографией, этим спортом он занимается профессионально и покорил уже многие известные вершины: Эльбрус, Пик Ленина, Монблан, Олимп в Греции и другие.

Именно поэтому над дверью появился предмет, который можно принять и за кондиционер, и за подставку для холодного оружия, и, например, за светильник. На самом деле это специальный тренажёр-фингерборд для скалолазов, который заказчик выбрал сам.

Служит он для укрепления силы пальцев и мышц верхнего плечевого пояса и позволяет поддерживать форму между походами.

Виктория Золина, дизайнер:

— Освещению в наших проектах мы всегда уделяем особое внимание, поэтому часто источники света являются и арт-объектами. Чтобы разбавить монохромность этого интерьера, мы использовали сочетание разных фактур и форм, в том числе и в светильниках.

Так, в спальне появилась люстра Cliff Suspension от канадцев Lambert & Fils. Поскольку оригинал стоит очень дорого, по нашим эскизам мы изготовили похожую модель у Александра Клочкова из Ironlamp.

Гостиная

Для отделки стен в гостиной выбрали ту же глиняную штукатурку, что и в спальне. В первую очередь внимание в этой комнате привлекают фактурные двери шкафа с геометрической фрезой — то, что это не декоративная панель и на самом деле за ними скрывается полноценный шкаф во всю стену, можно понять не сразу.

В качестве прототипа люстры взяли модель Prism бельгийского дизайнера Nathalie Dewez, которую по эскизам дизайнеров студии также изготовил Александр Клочков из Ironlamp.

Виктория Золина, дизайнер:

— Ещё один яркий дизайнерский элемент гостиной — стеллаж, дверцы которого заменили на планки из светлого дерева, гармонирующие с паркетом. У многих может возникнуть вопрос, насколько это практично, ведь полки остаются открытыми.

Отвечаем: это в первую очередь дело вкуса. Например, изначально наш заказчик вообще попросил сделать открытый стеллаж, но мы решили декорировать его навесными реечными дверцами. Конструкция получилась оригинальной и лёгкой в использовании.

Не осталась незадействованной и оконная зона: подоконник продлили и превратили в небольшое, но удобное рабочее место с большим количеством естественного света. А для работы в вечернее время предусмотрен навесной светильник Potence от Vitra.

Кухня

Фразу «Кухня — особенное место в доме» чаще можно услышать из женских уст, но в данном случае она не менее актуальна, так как хозяин квартиры очень любит готовить. Это увлечение хозяина также было учтено — на кухне появилось много вместительных ящиков и полочек.

Верхние ящики заказаны у мастеров из Woodmorning и стилистически перекликаются с лофтовыми элементами в других помещениях.

Виктория Золина, дизайнер:

— Стены мы решили декорировать искусственным камнем и для этих целей выбрали клинкерный кирпич фирмы KAMROCK. Эта российская компания на рынке с 1997 года, вся продукция производится по оригинальной технологии, разработанной с учётом эксплуатации в различных климатических условиях.

А светильники над столом выполнены из бетона, заключённого в металлический каркас.

Балкон

Несмотря на скромную площадь, балкон получился очень функциональным — дизайнеры спроектировали специальный стеллаж для хранения различного спортивного инвентаря и огромного количества альпинистского снаряжения заказчика.

Для внутренней отделки пола и нижней части балкона выбрали мелкую шестиугольную плитку.

Ванная комната

В ванной комнате использовали два вида отделки: одну стену декорировали натуральным камнем (каменная мозаика Sekitei), три остальные — нейтральной плиткой из индийской коллекции Kerama Marazzi. Деревянные стеллажи для полотенец и мелочей и тумбу под раковину взяли в ИKEA.

Санузел

Интерьер санузла решили выдержать в монохромной гамме. Стену над унитазом оформили с помощью чёрной глянцевой мозаики серии Porcelain, похожей на пчелиные соты.

Пол выложили мозаикой из той же серии, только более крупной и молочного цвета. Две оставшиеся стены декорировали глиняной штукатуркой и украсили фотографиями.

Коридор

Помимо фотогалереи, в коридоре поселилась необычная скобообразная конструкция из дерева. С одной стороны это пуф, с другой — консоль. Получилось очень удобно, к тому же такая конструкция не перегружает маленькую прихожую.

А образовавшуюся нишу облицевали зеркалами, получив тем самым эффект туннеля и возможность собираясь рассмотреть себя со всех сторон.

Виктория Золина, дизайнер:

— Подобные интерьеры принято называть холостяцкими, однако нам кажется, что изначально это не совсем правильно поставленный вопрос. Дело в том, что сегодня мужчина холост или женщина в свободном поиске, а завтра всё может измениться, поэтому создавать интерьер, отталкиваясь от семейного положения — неправильно_.

_Для нас при создании интерьера главное — это личность заказчика. В каждом проекте мы стараемся узнать подробно о его увлечениях и предпочтениях и создаём концепцию будущего интерьера, исходя именно из этих особенностей.