Как путешествовать 12 раз в году 

Я всегда много путешествовал. При этом последние два года выдались особенно активными в этом плане. Например, в 2016 году у меня было 11 поездок. Это чуть меньше моей изначальной цели в 12 путешествий, но не буду врать, я совсем по этому поводу не расстроился.

Учитывая, что эти путешествия были равномерно распределены по всему году, я даже немного подустал. Так что в этом году я хотел немного сбавить темп, но пока не получилось: я уже побывал в семи путешествиях.

К моему удивлению, моя любовь к путешествиям не ослабла, и я снова и снова с удовольствием срываюсь в новые приключения.

Мне такой ритм кажется простым и естественным, при этом мои друзья время от времени спрашивают, как мне это удается. Я каждый раз немного смущаюсь, ведь лично знаю людей, повидавших намного больше меня. Но если вы не в их числе, то дальше я расскажу, как я устроил себе такую жизнь.

Начните с цели

Все важное в моей жизни начиналось с четкого формулирования цели. И путешествия не оказались исключением. Я начал путешествовать еще студентом, при этом только в последние пару лет пришел к ритму в одно путешествие в месяц. И случилось это только после того, как я четко сказал себе: «Я хочу каждый месяц куда-то ездить».

Я пришел к такой мысли не просто так. Уже три года каждый день я веду дневник счастливых моментов в жизни. Так вот, его анализ показал несколько интересных вещей:

— Во-первых, у меня яркие и эмоциональные моменты в несколько раз чаще случаются именно в поездках.

— Во-вторых, моя продуктивность и удовлетворенность работой после таких поездок увеличиваются. В том числе я легче придумываю новые идеи и пути развития продуктов.

— В-третьих, эта история является частью более обширного тренда: счастливым меня делает новый опыт и яркие события, а не вещи или комфорт.

Perito Burrito

После этих инcайтов мне стало очевидно, что увеличение частоты путешествий сделает меня более счастливым. И поэтому я с удовольствием взялся за достижение цели в 12 путешествий за год. Но это не единственный возможный способ.

Подумайте, что резонирует именно с вами:

— Путешествовать как можно чаще, чтобы каждый месяц что-то происходило. Так делаю я.

— Путешествовать на долгий срок, так чтобы через неделю точно отключиться от рутины будней. Вдруг вам хочется укатить в поездку на месяц или даже больше.

— Посетить конкретные места или события, о которых вы давно мечтали. Со мной так бывает нечасто. Хотя поездка на Burning Man попала именно в эту категорию.

— Посетить как можно больше стран. Например, я был только в 32 странах, хотя многие мои друзья уже перевалили за 50. Раньше мне не так интересно было гнаться за абсолютными цифрами, но в последнее время при прочих равных я отдаю предпочтение новой стране при планировании поездки.

— Погостить у ваших друзей из других стран, погрузиться в местную культуру и быт с человеком, который покажет вам, как все устроено по-настоящему.

В общем, нет какого-то единственно верного пути. Придумайте себе искреннюю цель и путешествуйте только так, как нравится лично вам.

Найдите деньги

Окей, вы решили путешествовать каждый месяц в ближайшем году. Запустили на телефоне калькулятор, прикинули стоимость одного отпуска, умножили на 12 и обомлели. Где взять столько денег-то?

Вопрос резонный. Сперва вам все равно придется прикинуть бюджет этого амбициозного проекта. И, скорее всего, он не поместится в вашу текущую схему расходов и доходов. У меня не поместился, по крайней мере.

И хотя я уже примерно последние пять лет стараюсь сберегать хотя бы 10% ежемесячного дохода, когда два года назад я решился путешествовать каждый месяц, в тот конкретный год я жил «в ноль». И даже немного проедал свои сбережения (да, зарплаты в «Яндексе» тогда были особенно высокими).

Тогда я решил проанализировать свои статьи расходов и доходов. Благо я уже много лет пользуюсь дебетовой картой «Тинькофф», и по ней у меня сохранилась длинная история моих расходов и доходов. В общем, залез в интернет-банк и стал смотреть, сколько я тратил денег каждый месяц и на что.

Perito Burrito

Тогда у меня получилось выделить такие ключевые статьи расходов:

— Обязательные ежемесячные траты. Все те услуги, от которых я не могу отказаться в принципе. Например, туда попала аренда квартиры, обеды на работе, интернет дома, сотовая связь, стоматолог и стрижки.

— Траты на комфорт. Часто это были регулярные траты: уборки Qlean, ужины после работы, поездки на такси и покупка еды в «Азбуке вкуса».

— Траты на вещи. Тут все просто: все покупки вещей идут сюда. Для меня основные категории тут: одежда, новый телефон и видеоигры (я покупаю их больше, чем играю).

— Траты на впечатления. Как раз сюда попали все мои расходы на то, что доставляет мне радость и позволяет наслаждаться моментом: концерты, театр, обучение и, наконец, те самые путешествия.

Мой план был прост и поэтому красив:

— Обязательные ежемесячные траты. С этими расходами сложно что-либо сделать (или это долго менять), поэтому их я просто принял за baseline и данность. Еще я решил по возможности не повышать baseline: например, переезд в квартиру получше отложил на потом.

— Траты на комфорт. Поскольку я могу понизить свой уровень комфорта, то эти статьи расходов можно ужимать. Я подошел к вопросу 80/20 и решил сначала снижать только те свои расходы, которые влияют на мой комфорт меньше всего (долой такси! Буду больше ходить пешком и кататься на велосипеде). Так экономия денег получилась меньше, чем падение моего комфорта. Но я пошел еще на один шаг дальше и подумал над способами ужать уже важные для меня статьи, но только частично. Например, я стал заказывать Qlean раз в две недели вместо каждой.

— Траты на вещи. Оказалось, что на этой категории можно сэкономить непропорционально много, так как покупок в ней было мало, но они были дорогостоящие. Более того, большинство покупок здесь можно легко отложить на год без ухудшения качества жизни (например, хитро решив, что все свои покупки мечты вы сделаете через год, когда путешествия закончатся). Пожить еще один год со стареньким айфоном вполне себе можно. Но я был еще более беспощаден и сразу на будущее отказался от больших покупок типа машины или загородного дома.

— Траты на впечатления. Здесь я решил ни в чем себе не отказывать. Во-первых, дорогими оказались только путешествия. А во-вторых, я провел анализ и понял, что даже безумные траты типа Burning Man всегда того стоили.

Perito Burrito

Все еще не готовы отказаться от трат на вещи в угоду трат на впечатления? Тогда вот вам статья, где так рекомендует делать наука. Если вкратце, то исследования показали, что мозг очень быстро адаптируется к покупкам вещей.

Как только вещь становится знакомой, она перестает приносить радость. Хотя это и кажется нелогичным, но с впечатлениями все ровно наоборот. Воспоминания о них продолжают приносить радость даже много лет спустя. Так что я теперь стараюсь тратить больше денег на впечатления и меньше на вещи.

И еще маленький трюк: вы можете продать часть своих вещей и так раздобыть деньги на путешествие! Например, я продал на «Авито» все свои приставки, кроме PlayStation.

Окей, вы пересмотрели свой бюджет и нашли деньги на путешествия. Что дальше?

Пробуйте разные форматы

Если взять за основу модели путешествий стандартный отпуск на две недели, то просто умножить его на 12 будет очень сложно. Мало кому удастся путешествовать шесть месяцев в году и с точки зрения свободного времени, и финансово.

Собственно, поэтому я решил пробовать разные форматы, чтобы путешествовать как можно больше:

— Самый обычный отпуск на две недели. Тут времени много, так что можно лететь далеко. Например, в Японию или Штаты. Ну или отправиться на десятидневную медитацию, если вам хочется реально отключиться от мира.

— Добавим к нему еще один отпуск на неделю. Тут можно выбраться чуть ближе, например, в велотрип по Германии. Да, я старался использовать все свои отпускные дни и не накапливать их.

— Маленькая поездка на длинные выходные или праздники (если праздничный день выпадает на середину недели — попробуйте взять отгул или день за свой счет. — Прим. ред.). А что, если сгонять куда-нибудь недалеко на три дня с пятницы по воскресенье? Например, на джазовый фестиваль в Роттердам.

Выходные подешевле в России. Почему бы не слетать дешево в Петербург или Екатеринбург, например на концерт 5’nizza (да знаю я, что они уже не те).

— Выходные в странах бывшего Союза. Тбилиси — прекрасный и дешевый. В Минск можно за ночь добраться на поезде (хоть я и не большой фанат поездов и Минска).

Perito Burrito

— Автотрип по окрестностям Москвы. Церковь XVII века в Ярославле — огонь. Говорят, что Никола-Ленивец тоже (он у меня пока только в планах).

— Сгонять на обучение или интенсивные курсы. Например, в лагерь Most Creative Camp по развитию креативности или на программу по развитию лидерства Hive.

Я это все к тому, что не стоит зацикливаться на длинных и однообразных отпусках. Я всегда готов сорваться хоть даже и на один день. Ведь это все равно новый опыт.

Выберите правильную работу

«Саша, — скажете вы, — я теперь трачу деньги только на путешествия и использовала все дни отпуска. Но мне все равно хватает денег и времени на шесть (ну, может, восемь) путешествий. Ты все врешь!»

И это резонное замечание. Если вы работаете только в своем офисе в Москве (или другом городе), то дожать цифру до 12 путешествий в год будет непросто. Поэтому я рекомендую вам выбрать следующую работу с умом. Некоторые работодатели больше подходят для частых путешествий, чем другие.

Вот что работало на моем опыте:

— Найти работу с командировками. В таких случаях за ваши билеты платит работодатель. И обычно он лоялен, если вы возьмете билеты так, чтобы остаться в месте командировки на выходные. Так я сгонял в музей НАСА, пока был в Техасе в офисе стартапа Trucker Path, и так я провел выходные в Астане, когда работал в McKinsey.

— В командировках можно накапливать мили за полеты. Больше всего я накопил в McKinsey, конечно. На мили потом я сгонял в Алма-Ату (круче Астаны) и в Амстердам.

— Найти работу с возможностью работать удаленно. В IT-компаниях распространена практика работать одну неделю в году по желанию удаленно. Свою неделю в Trucker Path я использовать не успел, а вот в «Яндексе» одну неделю работал с Мальты. Понятно, что во время самой рабочей недели я ничего не посмотрел (зато погода была хорошая и за окном был вид на море). А вот в выходные я уже оторвался.

— Найти работодателя с практикой тим-ивентов. Некоторые работодатели вывозят сотрудников куда-нибудь потусить или поработать за счет компании. Например, в McKinsey раз в год мы летали куда-то на выходные, а в Trucker Path всем офисом уехали на месяц работать на Бали.

Perito Burrito

— Открыть свой бизнес или стать фрилансером. Я теперь работаю на себя и менторю продактов и фаундеров стартапов (кстати, если хотите заказать мою консультацию, то напишите мне). Это позволяет мне работать удаленно. Сначала я работал из Москвы, но вот в ноябре планирую попробовать поработать из другой страны. Собственно, это опять мне позволит в выходные что-то новое смотреть и узнавать.

Итоги:

— Сначала выберите цель. Зачем и как вы будете путешествовать.

— Потом уменьшите свои расходы, чтобы найти на это деньги.

— Экспериментируйте с форматами и отправляйтесь в короткие трипы.

— Найдите лояльную к вашему хобби работу.

— Я люблю путешествовать и видеть мир с новой стороны. Надеюсь, мой пост вдохновит вас путешествовать больше и лучше. Дерзайте!