Самые опасные пляжи 

Остров Фрейзер, Австралия

В 1992 году остров был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как неповторимый природный памятник. Между тем путешественников здесь поджидает масса опасностей как на суше, так и в воде.

На острове обитают самые опасные в мире пауки и собаки динго, а водные процедуры с большой долей вероятности закончатся встречей с акулой или ядовитой медузой, или тем, что сильное течение унесет далеко от берега.

Гансбаай, Южная Африка

Небольшой рыбацкий городок является одним из самых популярных курортов в провинции Западный Кейп и домом для более 60 000 морских котиков. Представители семейства ушастых тюленей — любимое лакомство больших белых акул. Ими просто кишат воды Гансбаай.

Желающие почувствовать себя героем фильма «Челюсти» погружаются в океан в металлической клетке. О свободных заплывах «без решеток» лучше забыть, уж слишком высок риск стать чьим-нибудь обедом.

Ханакапиай, Гавайские острова

Даже в таком райском месте, как Гавайи, не все пляжи подходят для купания. С мощным течением вблизи пляжа Ханакапиай не могут справиться даже опытные пловцы. Океан здесь всегда поджидает свою жертву: только за последние несколько лет он забрал по меньшей мере 83 жизни.

Боа-Виажем, Бразилия

Этот популярный пляж в Ресифи считается одним из самых красивых в мире. Но не стоит спешить любоваться его красотой из воды. С 1992 году сюда частенько стали наведываться акулы. Число одних только зарегистрированных нападений перевалило за 50, 19 из них — с летальным исходом.

Экологи утверждают, что миграция происходит прежде всего по вине рыбаков, которые смещают с каждым годом зону рыбной ловли ближе к берегу.

Северная территория и Квинсленд, Австралия

Несмотря на то, что вдоль пляжей в северном Квинсленде натянуты специальные сети, защищающие от кубомедуз, с октября по апрель отдыхающим рекомендуют воздерживаться от купания. Встреча с медузой опасна для человека и может привести к самым разным последствиям, вплоть до летального исхода.

Но если взрослые еще могут в лучшем случае отделаться болями в спине и рвотой, то дети чаще всего после получения ожогов умирают.

Don't Panic

Волусия, штат Флорида, США

Пляжи в районе Волусия опасны вдвойне. Во-первых, из-за того что здесь обитают морские хищники, которые не прочь перекусить отдыхающими.

C 1982 года здесь было зафиксировано 235 нападений акул. Во-вторых, место считается опасным за счет количества вспышек молний. Шансы, что она поразит человек здесь высоки как нигде больше в Северной Америке: с 1997 по 2006 год от удара молнии во Флориде погиб 71 человек.

Чоупатти, Индия

Пляж Мумбаи уже давно завоевал репутацию одного из самых грязных пляжей в мире. Чистотой не отличается не только сама вода, но и берег. На территории пляжа повсюду валяются бумажки, объедки и прочий мусор. Место считается непригодными для купания.

Копакабана, Бразилия

Этот пляж является одной из главных визитных карточек Рио. В отличие от других опасных пляжей мира, в воде туристов не поджидают ни ядовитые медузы, ни акулы. Зато здесь путешественники легко могут стать жертвой грабителей. Отправляясь на главный пляж Рио, все ценные вещи лучше оставлять в сейфе в отеле.

Атолл Бикини, Маршалловые острова

В период с 1946 по 1958 год на атоллах Бикини и Эниветок США провели 67 ядерных испытаний. В 2011 году на атолле постоянно проживало всего 9 человек. Уровень радиации на атолле по-прежнему выше нормы.

И как бы не был высок соблазн погрузиться с аквалангом в местных водах, в которых в отсутствии рыболовства последние 65 лет сохранился богатый подводный мир, от этого острова лучше держаться подальше.

Красный треугольник, Калифорния

Район у берегов Калифорнии также называют Красным акульим треугольником. Место как магнит притягивает тысячи больших белых акул. Приманкой для них служат многочисленные поселения тюленей, морских выдр и львов.

Ежегодно здесь регистрируют несколько случаев нападения акул на людей — большинство случаев, зафиксированных на территории США, происходит именно в этом месте.