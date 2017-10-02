Правила декорирования столов на свадьбе 

Профессионалы и бюджет

Обращайтесь только к проверенным профессионалам — так вы сможете быть уверены в прекрасном результате и избежите лишних переживаний перед свадьбой.

Убедитесь, что декоратор и флорист правильно понимают ваши желания и учитывают ваши финансовые возможности. Настоящие профессионалы своего дела будут стараться воплотить вашу мечту в жизнь с минимальными потерями для бюджета.

Пространство

При оформлении столов необходимо учитывать удобство расположения обязательных элементов и пространство стола в целом. Место необходимо для персональных и общих тарелок, приборов, фужеров, алкоголя, воды, даже для соли и перца.

К тому же за украшениями гостям должно быть видно друг друга. Но молодожены иногда забывают об этом, и итоге все гости тонут в потоке гирлянд и цветов.

Габариты

При выборе скатерти очень важно знать точные размеры стола. А для столов нестандартной формы или размера, скорее всего, придется заказывать индивидуальный пошив всего текстиля.

Некоторые свадебные стили, например, рустик или эко, допускают замену скатерти на дорожку вдоль длинного стола, но в этом случае сам стол должен быть красивым и вписываться в цветовую палитру и оформление площадки.

Салфетки лучше тоже заказать тканевые, в тон скатерти. Бумажные салфетки портят вид.

Высота

Скажите «нет» высоким столам и объемным цветочным букетам. Пусть центральные композиции будут не более 40 см в высоту — это удобно для гостей и для вас самих. Особенно если на свадьбе присутствуют дети. А главное — это не менее красиво, чем высоченные вазы, из-за которых гостям не видно друг друга и стол молодоженов.

Weddywood

Цветы и другие растения

Невероятно важные элементы декора, которые добавят тепла, мягкости, придадут характер и стиль помещению, да и всей свадьбе. Поэтому прислушивайтесь к советам своего флориста о том, что лучше всего подходит для сезона свадьбы и вашего бюджета.

Избегайте сильно пахнущих цветов и свечей, так как они могут вызвать у кого-то головную боль или аллергию и испортить впечатление от праздника.

Вазы и кувшины

Не покупайте вазы, кувшины, банки и другие сосуды до того, как выберете и наймете флориста. Ведь именно он может найти именно то, что идеально подойдет к выбранной стилистике, и взять это в аренду, что в итоге поможет вам сэкономить.

Да будет свет!

Используйте свечи. Чем больше — тем лучше. Их мягкий и нежный свет сделает ваш свадебный вечер волшебным! Если же из-за угрозы пожара на выбранной площадке их использовать запрещено, то замените их гирляндами и фонариками, но обязательно убедитесь, что у них теплый и желтый свет.

Творческий почерк

Если у вас или у вашего жениха красивый почерк, то имена гостей на рассадочных карточках вы можете написать от руки. Это добавит вашему празднику уюта и индивидуальности.

Если вы не хотите тратить на это время или боитесь, что не все гости поймут почерк, выберите красивый шрифт для печати, который дополнит оформление приглашений: такие продуманные детали — знак вашего внимания, и гости обязательно его оценят!

Сроки

Украшать столы лучше непосредственно в день самого торжества, так как такие элементы декора, как цветы и фрукты очень недолговечны, а свечи — очень хрупкие.

Заранее обсудите этот вопрос с декоратором и менеджером площадки: во сколько можно начать украшение зала и до какого времени необходимо провести демонтаж, чтобы вам не пришлось переплачивать за время аренды.

Weddywood

Правильное сочетание

Стулья не должны отличаться по стилю от праздничного стола. Так же, как и арка. Вместе все элементы праздничного оформления должны составлять единый комплект.

К тому же стулья должны быть удобными, ведь гостям предстоит провести на них не один час. Если на площадке они не самые комфортные или не очень красивые, лучше арендовать другие, чем скрывать под чехлами.