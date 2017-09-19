Неписаные правила поведения в аэропорту и самолете 

В 2016 году американские авиалинии перевезли почти миллиард человек — рекордное количество. Как же провести миллиард человек через стойки регистрации, посты досмотра, гейты и самолеты, не скатившись в хаос? Секрет — в неписаном кодексе поведения, известном почти каждому.

Однако находятся и те, кто считает нормальным стричь ногти при окружающих, ругаться с детьми, шутить про 11 сентября и пытаться пронести полную бутылку воды в зону посадки.

Посмотрите вокруг во время следующего перелета и увидите хотя бы одного такого пассажира — с огромным рюкзаком, который задевает окружающих, поедающего вонючий сэндвич с рыбой или откидывающего сиденье до предела, едва самолет наберет высоту.

Некоторые проявления хамства очевидны, другие — не настолько, и случайно испортить полет другим рискует каждый. Издание Thrillist перечислило подобные ситуации. Теперь, возможно, вы поймете, почему иногда на вас так странно смотрят.

— Никогда не спрашивайте, может ли кто-то в очереди на досмотр пропустить вас вперед. Потрясающе, насколько лучше было бы всем в аэропортах, не будь пассажиров, которые опаздывают и требуют их пропустить.

Конечно, вы можете попросить пропустить вас вперед. Но тем самым вы поставите человека перед вами в неудобное положение: пропустить вас и не выглядеть хамом или справедливо не пускать вас, потому что нечего опаздывать?

И как быть остальным участникам очереди — может быть, они тоже опаздывают и их тоже надо пропустить? Конечно, если вы в панике, просите вас пропустить. Но лучше приезжайте вовремя.

Perito Burrito

— Есть еще замечательные персонажи, которые в очереди на досмотр стоят перед тобой, но, оказывается, забыли снять часы и ремень или вынуть телефон. Все это они просят положить в корзину с вашими вещами. Нет, так делать нельзя, пусть разбираются самостоятельно. И да, нам все равно, что вы первый раз в аэропорту и не знаете правил.

— Не злитесь, если сотрудники службы безопасности вам грубят. Представьте, что им приходится терпеть каждый день! Они должны десятки раз ежедневно повторять одни и те же слова, и при этом все равно находятся придурки, которые не кладут ноутбук в отдельную корзину.

Или те, кто лениво пинает свою сумку вдоль линии досмотра, при этом залипая в телефон, а затем удивляются, что ботинки тоже нужно снимать при досмотре. Что-то еще хуже?

Конечно! Ребята, которые пытаются драться с охраной или пограничной службой (кстати, что стало с тем парнем из Новосибирска, который оставил всю семью без отпуска?), которая просто делает свою работу. И еще одно, это должно быть понятно без слов: никогда не спорьте с бортпроводником.

— Не просите незнакомца присмотреть за вашими вещами. Нужно в туалет или за кофе? Берите багаж с собой. Можно быть очень милым, но никто не обязан брать на себя ответственность за ваши вещи. Что, если того, кого вы попросили, вызовут по громкой связи? Что, если начнется посадка? Кроме того, если вы не слышали, пассажиров просят не оставлять свои вещи незнакомым.

— Не стоит злиться на тех, кто спешит вперед непосредственно при посадке в самолет. Посадка — это всегда хаос, просто расслабьтесь. Время — это плоский круг. Все летят в одно и то же место на одной и той же скорости. В следующий раз впереди будете вы.

Perito Burrito

— Никогда не берите с собой горячую еду. Особенно если она пахнет. Нет ничего хуже, чем оказаться взаперти с запахами фастфуда на самолете. Хуже, чем со змеями.

— Если вы не можете поднять собственный багаж, не берите его. В конце концов, вы можете просто уронить свою тяжелую сумку кому-нибудь на голову.

— Можно меняться местами с теми, кто хочет сесть со своим ребенком, престарелым родственником или больным, которого нужно сопровождать. Во всех остальных случаях смело отказывайтесь. К черту чужой медовый месяц.

— Не откидывайте сиденье. Серьезно. Не. Откидывайте. Сиденье. Комфорт, который вы получите, — ничто по сравнению с неудобством, которое вы причините тому, кто сидит за вами.

Это может спровоцировать цепную реакцию, когда сидящие за вами будут либо вынуждены обречь себя на дискомфорт в течение полета, либо тоже откинуть сиденье и доставить дискомфорт сидящим за ними.

Если у вас самая больная спина в мире и вам непременно нужно сидеть под углом в 110 градусов, обернитесь и спросите, можно ли это сделать. После этого дайте человеку время убрать ноутбук, колени и часть собственной души, вы, бессердечный разрушитель жизней, которому стоило бы поехать автобусом, а не лететь на самолете.

— Сидящий на среднем сиденье получает подлокотники. Всегда и без вопросов. Несчастному на среднем месте полагается хотя бы это. В лучшем случае вы можете положить локти на краешек подлокотника, даже если сосед не использует их. У вас больше преимуществ. Вернитесь к своему окну или вытяните ноги в проход.

— Вы можете сказать родителям, что их ребенок ведет себя плохо. Но у вас нет права ругаться на плачущего ребенка. Ребенок — это ребенок, он не может контролировать свои действия, и не стоит пытаться заткнуть его. Но если ваша пятилетняя кровиночка весь полет пинает сиденье перед собой, не удивляйтесь, если пассажир на нем обратится к ребенку напрямую. Потому что вы не можете.

Perito Burrito

— Любой отвечает за себя и во сне. Соседа можно будить, только если вам очень нужно в туалет или если он ведет себя совсем плохо: падает на ваше плечо или слишком громко храпит. Будить соседа ради проезжающей тележки с продуктами не надо.

— Не нужно привставать, когда кому-то нужно выйти. Не заставляйте другого чувствовать неловкость, пытаясь не коснуться ваших ног или не задеть задом. Встаньте, как нормальный человек, и выйдите в промежуток между сиденьями.

— Не трогайте спинки чужих сидений, когда идете по салону. Другие пассажиры не заслуживают, чтобы их дергали каждый раз, когда вы поднимаетесь. Кроме того, снимайте рюкзак. Если вы повернетесь с ним в проходе, и он, и ваша задница врежутся кому-то в голову.

— Осторожнее с алкоголем. Да, для некоторых в самолете перестают действовать нормы приличия. Можно пить в любое время, по любой причине, и никто вас не осудит. Включите обаяние, и стюарды сами будут подливать вам напитки.

Однако помните, что на высоте опьянение чувствуется гораздо сильнее (не забывайте, что это весьма спорное утверждение, подробнее в нашем материале). Так что не спешите. Кроме того, хватит ли у вас мужества поставить бокал на столик соседа, если на вашем закончится место?

— Не паникуйте из-за турбулентности. Когда самолет потрясывает — это не турбулентность. А настоящая турбулентность, даже сильная, не так уж и опасна. Если, конечно, вы послушаетесь пилота и пристегнете ремень.

— Не снимайте ботинки и не выставляйте голые ноги в проход. Вы не представляете, сколько людей не переносят вид (и запах) чужих ног. Даже если снимаете ботинки, делайте это незаметно для окружающих. И ни в коем случае не засыпайте с ногами в проходе. Вы должны убирать их, когда кто-то проходит рядом.

— Если вам приходится использовать пакет для рвоты, пожалуйста, тщательно его заворачивайте. Можно даже попросить у соседей их пакеты, чтобы вышло несколько слоев. Дело в том, что, хотя пакеты для рвоты созданы с единственной, очень конкретной целью, в самый неподходящий момент они обязательно вас подведут, и ваш обед окажется у вас на коленях.

Если так все же случится, придется взять полотенце, обернуть его вокруг «зоны поражения», а затем пройти в туалет и попытаться все смыть.

Perito Burrito

— Не бегите к выходу, когда самолет приземляется. Каждый раз в салоне оказывается какой-нибудь болван, который пытается протолкнуться к своим вещам, которые он оставил в начале салона. Или какой-нибудь болван с одним рюкзаком, который просто пытается выйти первым.

ЖДИТЕ. СВОЕЙ. ОЧЕРЕДИ. Единственное исключение — пересадочный рейс; в этом случае можно попросить соседа пропустить вас, но только очень вежливо.

— Не толкайтесь у ленты выдачи багажа. Вы вышли из самолета. Вы, наверное, устали. Вы спустились в зал выдачи багажа. Нашли идеальное место у ленты. И оставили еще около метра пространства перед собой, чтобы другие пассажиры могли взять свои вещи, если они появятся раньше.

Не занимайте все свободное пространство. Если ваш багаж задерживается, хамское поведение не поможет ускорить его появление. Расслабьтесь. Здесь все хотят домой. И вы тоже попадете.