Квартира со столярной мастерской в Филях 

Главной деталью этого интерьера стала древесина дуба. Владелице она напоминает об учёбе в МГУ, где много такой отделки, а у владельца ассоциируется с его главным хобби. Евгений увлечён столярными работами: такой процесс сложно наладить в городской квартире, но для небольших проектов в планировке предусмотрели открытую мастерскую.

Кстати, увлечение пошло интерьеру на пользу — некоторые предметы мебели Евгений сделал своими руками.

Квартира в новостройке сдавалась без внутренних перегородок, поэтому владельцы сами придумали удобную планировку. Её одобрила и дизайнер Виктория Мирзоева, которую пригласили к сотрудничеству — и в дальнейшем создала дизайн квартиры, учитывая пожелания владельцев.

Теперь на 60 кв.м располагаются кухня-гостиная, спальня, мастерская, гардеробная (с местом для стирки). Помещения перетекают из одного в другое. Благодаря отсутствию коридоров и остеклённым перегородкам, в квартире всегда хватает солнечного света.

По словам хозяйки, ей с самого начала хотелось, чтобы дверные проёмы были высокими. Между гостиной и мастерской дизайнер предусмотрела прозрачную перегородку с фрамугой из металлического профиля.

Конструктив перегородки дублируется в дизайне дверей шкафа в прихожей и перекликается с оформлением окон: установленные застройщиком чёрные рамы дополнили дубовой облицовкой откосов.

В прихожей находится встроенный шкаф с зеркальными фасадами: чёрный металл контрастирует с белой отделкой стен. Цветовой гаммой и декоративными акцентами интерьер обязан двум стилям: владельцев вдохновляли скандинавский дизайн и стилистика модернизма середины века.

Владельцы квартиры любят аксессуары с историей. Особенно те, что отсылают к стилистике 1960-х. Винтажные часы в форме солнца над диваном нашли на eBay, а люстру выбрали из ассортимента небольшой американской компании. «Люстра отсылает к космическим мотивам; на эту же тему — постер в простенке между гостиной и кухней», —рассказывает Евгений.

Основу для кухонного гарнитура владельцы нашли в ИКЕА, но основные детали заменили, чтобы сделать их менее узнаваемыми. Например, дополнили фасады столешницей из натурального сланца: «В оригинальном проекте столешница была из микроцемента, но мы быстро поняли, что это решение нам не близко», — отмечает Евгения.

Houzz.ru

Для оформления кухонного фартука использовали графичную плитку, а стол и стулья Евгений создал своими руками. Винтажный светильник 1960-х годов владельцы нашли на Etsy.

Хобби Евгения — столярное дело и музыка. Владелец не только делает мебель, но и играет на бас-гитаре, так что мастерскую можно условно назвать мужским кабинетом.

Здесь деревом отделан не только пол, но и потолок: вагонка под маслом делает пространство теплее. Для полноценных столярных работ мастерская в квартире не подходит, но для небольших проектов здесь есть верстак, запас материалов и набор инструментов. Последние хранятся в небольшом кабинете, сделанном по старинным образцам.

К спальне примыкает большая лоджия, где владельцы хранят велосипеды и выращивают зелень — в кадках, которые смастерил Евгений. «Мы сажаем рукколу, шпинат, кинзу, а сейчас пробуем вырастить помидоры — правда, пока не знаем, чем закончится эта попытка», — отмечает Евгения.

При необходимости от солнечного света можно закрыться деревянными ставнями. «Я вообще не люблю шторы, — отмечает хозяйка, — формально они есть в квартире, но очень лаконичные, и пользуемся мы ими редко».

Из спальни можно попасть в гардеробную. Мебель для хранения одежды выполнена из дуба под матовым лаком, а оригинальные полукруглые ручки владельцы заказали на AliExpress.

Подстолье под раковину сделал Евгений: деревянную тумбу авторского дизайна дополняет столешница из натурального сланца. Смеситель, как и на кухне, вмонтирован в стену — это решение показалось владельцам наиболее удобным.