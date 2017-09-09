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Лучшее гражданское оружие нашей страны
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Лучшее гражданское оружие нашей страны 

Don't Panic 9 сентября 2017
Фото: Don't Panic

Еще два года назад правительством был принят закон, согласно которому гражданское оружие, в том числе и охотничье, можно использовать для самообороны. Само собой, прогуливаться по улицам города с ружьем на перевес точно не стоит, а вот держать дома карабин для самозащиты будет не лишней предосторожностью. Мы собрали для вас топ лучшего огнестрельного оружия, которое можно купить без проблем.

МА-136 СУ

Don't Panic

Охотничий карабин МА-136СУ изготовлен на базе АКMC, что можно понять и без всяких намеков. Само собой, здесь установлены многочисленные ограничения: криминалистические метки в канале ствола, невозможность автоматической стрельбы и блокировка курка при сложенном прикладе.

КСО-9 Кречет

Don't Panic

В 2013 году Златоустовский машиностроительный завод представил этого красавца широкой публике. Формально, КСО-9 Кречет адресован любителям спортивной стрельбы, на деле же его предпочитают покупать для самообороны дома. В целом удачная конструкция имеет всего несколько недостатков, одним из главных можно назвать невысокую емкость магазина, куда помещается всего 10 патронов.

Вепрь-15

Don't Panic

Практически полный аналог американского карабина Colt M4, что заметно невооруженным глазом. Комплектующие карабина полностью произведены компанией Schmeisser: за надежность такого друга можно не беспокоиться. Как и все гражданское оружие, имеющее ход на территории России, карабин не имеет опции автоматического огня.

Сайга-9

Don't Panic

Наше законодательство относит самозарядный карабин Сайга-9 в категорию охотничьего длинноствольного нарезного — покупка требует соответствующей лицензии. В реальности компактный, надежный и очень удобный в обращении карабин пользуется очень высокой популярностью в качестве оружия для самозащиты.

Orsis AS-15

Don't Panic

Трудно назвать этого красавца охотничьим карабином, которым его видят правоохранительные органы. Карабин Orsis AS-15 обладает типичной компоновкой американской винтовки AR-15, любимой стрелками всего мира за идеальную эргономику и надежность. Цевье AS-15 оснащено планками Пикатинни, где можно разместить необходимое дополнительное оборудование. Карабин комплектуется телескопическим прикладом и эргономичной рукоятью управления огнем.

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