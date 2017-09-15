Куда едут туристы в 2017 году 

В конце июля Всемирная туристская организация выпустила очередной UNWTO World Tourism Barometer — статистический бюллетень о туристических процессах. Оказалось, что в первые четыре месяца 2017 года туристов стало на 21 миллион больше, чем за тот же период 2016 года (считаются иностранные туристы, которые останавливались в гостиницах минимум на одну ночь). За январь — апрель 2017 года 369 миллионов туристов вышли из дома, сели на транспорт и поехали обозревать достопримечательности.

Самое интересное в бюллетене — это, конечно, самые быстрорастущие направления. У каждого из них своя история взлета.

Палестина, рост на 57,8% (по сравнению с тем же периодом 2016 года)

Зарубежные туристические порталы связывают такой рост с открытием отеля художника Бэнкси.

Perito Burrito

Египет, рост на 51%

Российские туристы до сих пор лишены возможности погреться на египетских пляжах, но туристическая отрасль страны медленно восстанавливается.

Северные Марианские Острова, рост на 37,3%

Придется открыть карту и поискать, где находятся эти острова. Они считаются территорией США (с оговорками, подробнее на «Википедии»).

Исландия, рост на 34,9%

Туризм здесь продолжает расти невероятными темпами. Правда, местные жители начали уставать — им надоел мусор, желание туристов сэкономить и шум квадрокоптеров.

Perito Burrito

Тунис, рост на 32,5%

Та же ситуация, что и с Египтом. Страна восстанавливается после террористических атак.

Вьетнам, рост на 31,2%

Самое быстрорастущее направление в Азии по версии Всемирной туристской организации.

Уругвай, рост на 30,2%

Не такой яркий, как соседние Аргентина и Бразилия, Уругвай берет духом свободы, вспомните хотя бы Хосе Мухику!

Никарагуа, рост на 28,4%

К соседней Коста-Рике сейчас куда больше внимания, но в Никарагуа тоже есть на что посмотреть!

Perito Burrito

Монголия, рост на 28,3%

Все больше и больше путешественников начинают открывать для себя величественную степную красоту Монголии. И это прекрасно!

Израиль, рост на 25,1%

Закрывает десятку Израиль, что в некотором роде символично.